Kibertámadás érte a népszerű sörmárkát, leállt a termelés

Az Asahi Group japán sör- és italgyártó óriás a hétfőn ért kibertámadás után egy nappal sem tudta újraindítani a termelését hazai gyáraiban, és nem is tudja megmondani, hogy mikor tudja azt visszaállítani - közölte a vállalat szóvivője kedden.

Kibertámadás érte a népszerű sörmárkát Fotó: Pexels

A cégnek 30 üzeme van Japánban, amelyek sört, italokat és élelmiszereket gyártanak. A termelésleállás nem érintette a csoport japánon kívüli vállalatait.

Az Asahi Beer, a Nikka Whisky és a Mitsuya Cider gyártója hétfőn jelentette be, hogy a japán csoport vállalatai felfüggesztették hazai működésüket, beleértve a rendelésfeldolgozást, a szállítást és az ügyfélszolgálati funkciókat egy kibertámadás okozta rendszerleállás miatt. A cég hangsúlyozta, hogy személyes adatok nem szivárogtak ki.

Az Asahi Japán legnagyobb sörfőzdéje, de olyan globális sörmárkákkal is rendelkezik, mint a Peroni, a Pilsner Urquell és a Grolsch - írja az MTI.