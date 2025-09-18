Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Telekom kimaradás: üzent az óriáscég az ügyfeleknek, jó hírt közölt

Telekom
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 18. 15:09
leállásfejlesztésinternetszolgáltatás
Rengeteg településen elszállhat az internet-, a tévé- és a telefonszolgáltatás ezekben a napokban. Az őszi időszakban a Magyar Telekom hálózat-fejlesztésbe vágott, ami bizony okozhat átmeneti bosszúságot.
E. R. A.
A szerző cikkei

Hatalmas fejlesztésbe, korszerűsítésbe kezdett a Magyar Telekom, ami miatt rövid időre leállhatnak a szolgáltatásai. A cég azonban mindenkit megnyugtatott: igyekeznek úgy időzíteni a fejlesztést, hogy senki ne tapasztaljon fennakadásokat a tévé- internet- és telefonszolgáltatásban.

telekom
A Telekom megnyugtatja az ügyfeleit: kiderült, hogy ezután mire lehet számítani / Képünk illusztráció: Unsplash

Gőzerővel fejleszt a Telekom

A csapból is az folyt napokig, hogy a Telekom szeptemberben és október elején nagyszabású hálózatkorszerűsítésbe kezdett. Ezzel nincs is gond, ám komoly szolgáltatás-kiesésről is érkeztek hírek. Most kiderült, mi ebből az igazság!

Az őszi fejlesztések a Telekom szerint szükségesek a korszerű technológia telepítése miatt. A cél a gyorsabb, stabilabb és megbízhatóbb szolgáltatás, azaz a „jobb ügyfélélmény”.

- A hálózatfejlesztési munkák tervezése során igyekszünk minimalizálni a szolgáltatások érintettségét, sok tervezett fejlesztést szolgáltatáskiesés nélkül végzünk el – árulta el a Bors megkeresésére a cég vállalati kommunikációs igazgatósága.

Lehetséges, hogy itt-ott döcögni fog a szolgáltatás, de mindenkit megnyugtattak: ez nem tart sokáig.

Vannak olyan - jellemzően otthoni szolgáltatásokat érintő - feladatok, például a hálózati elemek cseréje, az optikai hálózatunk alakítása, melyek időszakos szolgáltatás kimaradással járhatnak

– erősítették meg.

Időben kaptak értesítőt

A Telekom közölte, hogy a legkisebb kellemetlenség mellett igyekeznek elvégezni a munkálatokat. Erre egy külön tervet eszeltek ki.

- A hosszabb időt igénylő feladatokat az éjszakai órákra ütemezzük, nappali időszakban pedig olyan módosításokat valósítunk meg, melyek éjszakai végrehajtása nem lehetséges. Ezért az ügyfelek otthoni szolgáltatásait érintő és rövid ideig tartó hálózati kimaradással is járó munkákat a kora reggeli vagy a kora délutáni órákra időzítjük és mindig törekszünk arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül, és legkésőbb az előre megadott időintervallum végéig elvégezzük húzták alá.

A munkálatok elvégzésekor két szempontot vesznek figyelembe:

  • a jobb minőség elérését, 
  • azt, hogy ne lássák az ügyfeleik a folyamat kárát.

A tervezett karbantartási munkák időpontjáról és várható időtartamáról az ügyfeleiket jogszabályi köztelezettségüknek eleget téve minden esetben 15 nappal korábban értesítik, így a családok időben tudnak tervezni az esetleges szolgáltatáskieséssel.

A Telekom zárásként kiemelte: azoknak, akiknél leállt a szolgáltatásuk a munkálatok miatt, korlátlan netet biztosítanak

A Netgarancia szolgáltatásunk lehetőséget ad arra, hogy az otthoni internetszolgáltatásban tapasztalt kiesés esetén, 72 órán keresztül korlátlan mobilinternetet aktiváljunk mobilszolgáltatással is rendelkező ügyfeleink számára

- üzenték ügyfeleiknek. 

Itt lehet Telekom-leállás 

A cég korábbi közlése szerint a munkálatokkal járó szolgáltatás-kiesés 10 perc és 330 perc között mozoghat. Ha tudni akarod, hogy például hol nem lesz net a Telekomnál, itt megtekintheted! 

  • Szeptember 17. – Császártöltés: legfeljebb 10 perc
  • Szeptember 17. – Budapest XI. kerület: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 18. – Recsk: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 18. – Bezi, Győrsövényház, Rábapatona: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 18. – Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok: legfeljebb 60 perc
  • Szeptember 18–19. – Budapest II. és XII. kerület: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 19. – Szűcsi, Apagy, Derecske, Dunatetétlen, Solt és környékük: legfeljebb 240–300 perc
  • Szeptember 22–23. – Fácánkert, Tolna: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 22–24. – Söpte, Szombathely: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 22–október 3. – Budapest XV. kerület: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 23. – több település (Domoszló, Kisnána, Büttös, Dunakeszi, Budapest VI–VII. kerület): legfeljebb 10–240 perc
  • Szeptember 24. – Örményes, Balmazújváros: legfeljebb 10–240 perc
  • Szeptember 25. – Egerbakta, Parád, Recsk, Balmazújváros: legfeljebb 10–120 perc
  • Szeptember 25–26. – Budapest I. kerület, Bogád: legfeljebb 330 perc
  • Szeptember 26. – több település Borsodban és Szabolcsban: legfeljebb 180–300 perc
  • Szeptember 29–30. – Hatvan, Győr és környéke: legfeljebb 30–240 perc
  • Szeptember 29–október 1. – Szombathely: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 30–október 1. – Tokaj, Budapest XI., XX. és I. kerület: legfeljebb 30–330 perc
  • Október 1. – Budapest több kerülete és számos vidéki település: legfeljebb 5 perc
  • Október 3. – Szabolcs megyei települések (Nyíribrony, Nyírmada, Vaja): legfeljebb 240 perc

 

