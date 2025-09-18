Telekom kimaradás: üzent az óriáscég az ügyfeleknek, jó hírt közölt

Hatalmas fejlesztésbe, korszerűsítésbe kezdett a Magyar Telekom, ami miatt rövid időre leállhatnak a szolgáltatásai. A cég azonban mindenkit megnyugtatott: igyekeznek úgy időzíteni a fejlesztést, hogy senki ne tapasztaljon fennakadásokat a tévé- internet- és telefonszolgáltatásban.

A Telekom megnyugtatja az ügyfeleit: kiderült, hogy ezután mire lehet számítani / Képünk illusztráció: Unsplash

Gőzerővel fejleszt a Telekom

A csapból is az folyt napokig, hogy a Telekom szeptemberben és október elején nagyszabású hálózatkorszerűsítésbe kezdett. Ezzel nincs is gond, ám komoly szolgáltatás-kiesésről is érkeztek hírek. Most kiderült, mi ebből az igazság!

Az őszi fejlesztések a Telekom szerint szükségesek a korszerű technológia telepítése miatt. A cél a gyorsabb, stabilabb és megbízhatóbb szolgáltatás, azaz a „jobb ügyfélélmény”.

- A hálózatfejlesztési munkák tervezése során igyekszünk minimalizálni a szolgáltatások érintettségét, sok tervezett fejlesztést szolgáltatáskiesés nélkül végzünk el – árulta el a Bors megkeresésére a cég vállalati kommunikációs igazgatósága.

Lehetséges, hogy itt-ott döcögni fog a szolgáltatás, de mindenkit megnyugtattak: ez nem tart sokáig.

Vannak olyan - jellemzően otthoni szolgáltatásokat érintő - feladatok, például a hálózati elemek cseréje, az optikai hálózatunk alakítása, melyek időszakos szolgáltatás kimaradással járhatnak

– erősítették meg.

Időben kaptak értesítőt

A Telekom közölte, hogy a legkisebb kellemetlenség mellett igyekeznek elvégezni a munkálatokat. Erre egy külön tervet eszeltek ki.

- A hosszabb időt igénylő feladatokat az éjszakai órákra ütemezzük, nappali időszakban pedig olyan módosításokat valósítunk meg, melyek éjszakai végrehajtása nem lehetséges. Ezért az ügyfelek otthoni szolgáltatásait érintő és rövid ideig tartó hálózati kimaradással is járó munkákat a kora reggeli vagy a kora délutáni órákra időzítjük és mindig törekszünk arra, hogy a lehető legrövidebb időn belül, és legkésőbb az előre megadott időintervallum végéig elvégezzük – húzták alá.

A munkálatok elvégzésekor két szempontot vesznek figyelembe:

a jobb minőség elérését,

azt, hogy ne lássák az ügyfeleik a folyamat kárát.

A tervezett karbantartási munkák időpontjáról és várható időtartamáról az ügyfeleiket jogszabályi köztelezettségüknek eleget téve minden esetben 15 nappal korábban értesítik, így a családok időben tudnak tervezni az esetleges szolgáltatáskieséssel.