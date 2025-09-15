Ázsia ExpresszKrausz Gábor esküvőCharlie KirkOtthon Start Program
Szolgáltatáskiesést jelentett be a Telekom, Budapest is érintett

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 15. 10:26
Hálózatfejlesztést hajt végre a Telekom.

Az Origo írja, hogy 2025. szeptember 15. és október 3. között hálózatfejlesztést hajt végre a Telekom, a munkálatok ideje alatt hosszabb-rövidebb szolgáltatáskiesést tapasztalhatnak az ügyfelek – a maximális kimaradási idő 10 perc és 330 perc között mozog.

Telekom Logo
Illusztráció / Fotó: NurPhoto via AFP

A Telekom azt is közölte, hogy mikor, hol és mennyi ideig várható szolgáltatáskimaradás:

  • Szeptember 15–16. – Hatvan: legfeljebb 30 perc kiesés
  • Szeptember 15–17. – Szombathely: legfeljebb 30 perc kiesés
  • Szeptember 15–26.Budapest XVII. kerület, Penyige, Kiszombor és Szeged: legfeljebb 180 perc kiesés
  • Szeptember 16. – Apc, Lőrinci, Petőfibánya, Szűcsi, Zagyvaszántó: legfeljebb 240 perc
  • Szeptember 16. – Székesfehérvár: legfeljebb 300 perc
  • Szeptember 16. – Bodajk, Csókakő, Mór: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 16. – Kisköre, Kömlő, Tiszanána: legfeljebb 180 perc
  • Szeptember 17. – Császártöltés: legfeljebb 10 perc
  • Szeptember 17. – Budapest XI. kerület: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 18. – Recsk: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 18. – Bezi, Győrsövényház, Rábapatona: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 18. – Dány, Kerekharaszt, Kóka, Tóalmás, Vácszentlászló, Valkó, Zsámbok: legfeljebb 60 perc
  • Szeptember 18–19. – Budapest II. és XII. kerület: legfeljebb 120 perc
  • Szeptember 19. – Szűcsi, Apagy, Derecske, Dunatetétlen, Solt és környékük: legfeljebb 240–300 perc
  • Szeptember 22–23. – Fácánkert, Tolna: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 22–24. – Söpte, Szombathely: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 22–október 3. – Budapest XV. kerület: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 23. – több település (Domoszló, Kisnána, Büttös, Dunakeszi, Budapest VI–VII. kerület): legfeljebb 10–240 perc
  • Szeptember 24. – Örményes, Balmazújváros: legfeljebb 10–240 perc
  • Szeptember 25. – Egerbakta, Parád, Recsk, Balmazújváros: legfeljebb 10–120 perc
  • Szeptember 25–26. – Budapest I. kerület, Bogád: legfeljebb 330 perc
  • Szeptember 26. – több település Borsodban és Szabolcsban: legfeljebb 180–300 perc
  • Szeptember 29–30. – Hatvan, Győr és környéke: legfeljebb 30–240 perc
  • Szeptember 29–október 1. – Szombathely: legfeljebb 30 perc
  • Szeptember 30–október 1. – Tokaj, Budapest XI., XX. és I. kerület: legfeljebb 30–330 perc
  • Október 1. – Budapest több kerülete és számos vidéki település: legfeljebb 5 perc
  • Október 3. – Szabolcs megyei települések (Nyíribrony, Nyírmada, Vaja): legfeljebb 240 perc
