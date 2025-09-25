HONOR X7d: teljes körű leejtésvédelem vízállósággal

strapabíró készülék 5 csillagos prémium ejtésállósággal, IP54-es vízállósággal

nagy teljesítményű, 6500 mAh-s két cellás akkumulátorral

éles képeket készítő 108 MP-es főkamerával

közvetlen AI-funkciógombbal.

jó ár-érték arány

HONOR X7d: Kivételes tartósság, mindenre kiterjedő védelem

A strapabíró belépőszintű készülékként pozícionált új HONOR X7d teljes körű leejtésvédelmet kínál, amit az SGS Premium Performance tanúsítvány is igazol. A telefon akár 1,8 méteres magasságból is képes sérülés nélkül átvészelni a leejtést. A sarkok megerősített kialakítása, a védőpárnázás, a golyóálló mellényhez hasonló belső kialakítás és az intelligens ütéscsillapítás hatékony védelmet nyújt a mindennapi igénybevétellel szemben.

Az IP54 vízállósági besorolással rendelkező HONOR X7d robusztus kialakításának köszönhetően ellenáll a lemosásnak, a leöblítésnek és a vízpermetnek is. A HONOR sajtóközleménye szerint a tesztek igazolták, hogy a készülék még 50 cm mélységben, egy percnyi vízbe merítés után is működőképes maradt. A nedves kézzel való érintésérzékelés fejlesztésének köszönhetően a készülék nedves vagy zsíros ujjakkal is problémamentesen irányítható.

Fokozottan biztonságos és tartós akkumulátor

A 6500 mAh-s nagyméretű akkumulátorral felszerelt HONOR X7d kategóriájában a leghosszabb, egész napos üzemidőt kínálja, miközben teljesítményét akár 5 éven át megőrzi. A két cellás kialakítás hosszabb élettartamot, gyorsabb töltést és nagyobb biztonságot nyújt. A többpontos hőmérséklet-ellenőrzés révén az akkumulátor -20°C és +55°C között is megbízhatóan működik, így a legszélsőségesebb környezetben is helytáll. A 35 W-os vezetékes HONOR SuperCharge technológia gyors feltöltést és hosszabb használati időt garantál.

Praktikus AI gomb a teljesen új élményhez

A HONOR X7d kategóriájában elsőként kínál dedikált AI-gombot, amely új szintre emeli az okostelefon-használatot. A gomb rövid megnyomásával a felhasználó gyorsan elérheti kedvenc alkalmazását vagy elindíthatja a háttértisztítást és gyorsítást, hosszan nyomva pedig fejlett funkciók, például AI-fordítás vagy AI-alkotás válnak elérhetővé. Az Android 15-alapú, legújabb MagicOS 9.0 rendszer számos további intelligens lehetőséget kínál – köztük a Mágikus kapszula, a Magic Portal és a Keresés bekarikázással funkciókat, valamint a Google Gemini asszisztens AI-eszközeit (például képkiterjesztés, skálázás és kivágás).