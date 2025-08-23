Figyelmeztetést adtak közzé minden iPhone felhasználónak: felhasználói adatok kerültek veszélybe!

Az iPhone-felhasználókat arra figyelmezteti az Apple, hogy sürgősen ellenőrizzék beállításaikat és frissítsék készüléküket, miután egy „rendkívül kifinomult támadás” lehetőségére derült fény. A vállalat az iOS 18.6.2 verzióban olyan biztonsági javításokat tett közzé, amelyek a felhasználók adatainak védelmét szolgálják.

Figyelmeztetés az iPhone felhasználónak Fotó: Pexels

Az Apple közleményében kiemelte: „Ez a frissítés fontos biztonsági javításokat tartalmaz, és minden felhasználónak ajánlott.” A frissítés telepítése egyszerű, a Beállítások menüben a „Általános” pont alatt található a „Szoftverfrissítés” lehetőség.

A cég tudomására jutott egy jelentés, amely szerint a sebezhetőséget egyes esetekben már ki is használhatták támadók.

Egy rosszindulatú képfájl feldolgozása memória-korrupciót okozhat, és tisztában vagyunk vele, hogy ezt a problémát egy rendkívül kifinomult támadásban kihasználhatták bizonyos célzott személyek ellen

– írta az Apple az Unilad szerint.

A frissítés kompatibilis többek között az iPhone XS és újabb modellekkel, valamint számos iPad-készülékkel. Ez már nem az első eset idén, hogy felhasználói adatok kerültek veszélybe. Májusban egy kutató 184 millió belépési adat kiszivárgásáról számolt be, amely több nagy szolgáltatót – köztük a Google-t, az Apple-t, a Facebookot és a Netflixet – érintett. Júniusban pedig a Cybernews szakértői arról számoltak be, hogy 16 milliárd jelszó került nyilvánosságra, amelyet a történelem „legnagyobb adatszivárgásának” neveztek.

Az Apple júliusban már kiadott egy frissítést, az iOS 18.6 verziót, amely 29 biztonsági hibát javított, főként a Safari böngészőmotorját, a WebKitet érintően. Akkor egy CoreMedia Playback sebezhetőséget is megszüntettek, amely lehetővé tette volna, hogy alkalmazások érzékeny adatokhoz férjenek hozzá.

A mostani hiba az Apple ImageIO keretrendszerét érinti. A vállalat szerint a legfrissebb iOS-verzió telepítésével a felhasználók védettek lesznek minden jelenleg ismert biztonsági rés ellen.