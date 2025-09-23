Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Tekla névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Elektromágneses sugárzás: a te telefonod is csinálja!

mobiltelefon
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 12:00
sugárzásdaganat
Újra megmérték a szakemberek, hogy a mobiltelefonok sugárzásának mekkora az értéke. Mutatjuk is a számokat, és azt is, hogy ez mennyire veszélyes az emberekre. Ahogy azt is, hogy az elektromágneses sugárzás okozhat-e valóban daganatot, ahogy az sokan mondják.
GUY
A szerző cikkei

Az, hogy a mobiltelefonok elektromágneses sugárzást bocsájtanak ki eddig sem volt titok. Az viszont már más kérdés, hogy ezek milyen értéket érhetnek el, merthogy ezeket az EU szigorúan szabályozza.

telefon, okostelefon, mobiltelefon, mobil, PIN-kód, hackerek, app, alkalmazás, SMS, elektromágneses sugárzás,
A mobiltelefonok nem okoznak daganatot, de elektromágneses sugárzást kibocsájtanak Fotó: Unsplash

A telefonok rádiófrekvenciás sugárzását a fajlagos elnyelési tényező (SAR) mérésével végzik, ami meghatározza, hogy az adott készülék által kibocsájtott sugárzásból mennyit nyel el az emberi test. Az EU vonatkozó szabályozása szerint a maximális határérték 2 W/kg lehet közvetlenül a fejünknél. Viszont, ha a felhasználó a kezében, vagy a zsebében tartja a telefont, a maximális határérték 4 watt/kg lehet. Német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal (BfS) adatbázisában megtalálhatjuk, hogy a különböző mobiltelefonoknak mekkora a sugárzása. Legutóbb augusztus 15-én tették közzé az erre vonatkozó adatokat. A lista szerint 

jelenleg egy készülék sem haladja meg ezt az EU által előírt határértéket, de a BfS felületén bárki ellenőrizheti a saját készülékének a kibocsátását.

Ezeknek a népszerű gyártóknak a legnagyobb az elektromágneses sugárzása

  • A Samsung esetében a Galaxy S25-ös széria modelljei sugároznak leginkább. A gyártó készülékei közül az S25, az S25 Plus, és az S25 Ultra értéke is 1,25 watt/kg felett van. De egyik sem haladja meg a 1,29 watt/kg elektromágneses sugárzási értéket.
  • Az Apple mobiljai közül az iPhone 16e vezeti a listát 1,48 watt/kg-os értékkel. Ezt követi az iPhone 16, a 16 Plus és a 16 Pro 1,24 watt/kg-os sugárzási értékkel.
  • A Xiaomi Mi 9 SE modellje bocsájtja ki a legtöbb elektromágneses sugárzást 1,39 watt/kg értékkel, majd a második helyen az Mi 9T Pro szerepel 1,3 watt/kg értékkel, megelőzve a Xiaomi 13 Ultra 1 watt/kg-os értékét.

Miért veszélyes az elektromágneses sugárzás?

Mindenek előtt el kell oszlatni azt a tévhitet, miszerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása daganatot okoz.

Legalábbis az amerikai Cancer Institute álláspontja szerint ez lehetetlen. Míg a második, harmadik és negyedik generációs mobiltelefonok a 0,7–2,7 GHz-es frekvenciatartományban bocsátanak ki rádiófrekvenciás jeleket, addig az 5G-s mobiltelefonok már a 80 GHz-ig terjedő frekvenciaspektrumot használják. Ezek azonban mind a spektrum nem ionizáló tartományába esnek, amelyek nem károsítják a DNS-t – ellentétben az ionizáló sugárzással. Ezzel viszont csak a röntgen- és kozmikus sugárzásnál találkozhatunk. 

A telefonok sugárzásának egyetlen bizonyított biológiai hatása az emberi szervezetre nézve nem más, mint a test felmelegedése azon a területen, ahová a mobilt tesszük.

 Ez viszont nem elegendő a test maghőmérsékletének növeléséhez.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu