Elektromágneses sugárzás: a te telefonod is csinálja!

Az, hogy a mobiltelefonok elektromágneses sugárzást bocsájtanak ki eddig sem volt titok. Az viszont már más kérdés, hogy ezek milyen értéket érhetnek el, merthogy ezeket az EU szigorúan szabályozza.

A mobiltelefonok nem okoznak daganatot, de elektromágneses sugárzást kibocsájtanak Fotó: Unsplash

A telefonok rádiófrekvenciás sugárzását a fajlagos elnyelési tényező (SAR) mérésével végzik, ami meghatározza, hogy az adott készülék által kibocsájtott sugárzásból mennyit nyel el az emberi test. Az EU vonatkozó szabályozása szerint a maximális határérték 2 W/kg lehet közvetlenül a fejünknél. Viszont, ha a felhasználó a kezében, vagy a zsebében tartja a telefont, a maximális határérték 4 watt/kg lehet. A Német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal (BfS) adatbázisában megtalálhatjuk, hogy a különböző mobiltelefonoknak mekkora a sugárzása. Legutóbb augusztus 15-én tették közzé az erre vonatkozó adatokat. A lista szerint

jelenleg egy készülék sem haladja meg ezt az EU által előírt határértéket, de a BfS felületén bárki ellenőrizheti a saját készülékének a kibocsátását.

Ezeknek a népszerű gyártóknak a legnagyobb az elektromágneses sugárzása

A Samsung esetében a Galaxy S25-ös széria modelljei sugároznak leginkább. A gyártó készülékei közül az S25, az S25 Plus, és az S25 Ultra értéke is 1,25 watt/kg felett van. De egyik sem haladja meg a 1,29 watt/kg elektromágneses sugárzási értéket.

Az Apple mobiljai közül az iPhone 16e vezeti a listát 1,48 watt/kg-os értékkel . Ezt követi az iPhone 16, a 16 Plus és a 16 Pro 1,24 watt/kg-os sugárzási értékkel.

mobiljai közül . Ezt követi az iPhone 16, a 16 Plus és a 16 Pro 1,24 watt/kg-os sugárzási értékkel. A Xiaomi Mi 9 SE modellje bocsájtja ki a legtöbb elektromágneses sugárzást 1,39 watt/kg értékkel, majd a második helyen az Mi 9T Pro szerepel 1,3 watt/kg értékkel, megelőzve a Xiaomi 13 Ultra 1 watt/kg-os értékét.

Miért veszélyes az elektromágneses sugárzás?

Mindenek előtt el kell oszlatni azt a tévhitet, miszerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása daganatot okoz.

Legalábbis az amerikai Cancer Institute álláspontja szerint ez lehetetlen. Míg a második, harmadik és negyedik generációs mobiltelefonok a 0,7–2,7 GHz-es frekvenciatartományban bocsátanak ki rádiófrekvenciás jeleket, addig az 5G-s mobiltelefonok már a 80 GHz-ig terjedő frekvenciaspektrumot használják. Ezek azonban mind a spektrum nem ionizáló tartományába esnek, amelyek nem károsítják a DNS-t – ellentétben az ionizáló sugárzással. Ezzel viszont csak a röntgen- és kozmikus sugárzásnál találkozhatunk.

A telefonok sugárzásának egyetlen bizonyított biológiai hatása az emberi szervezetre nézve nem más, mint a test felmelegedése azon a területen, ahová a mobilt tesszük.

Ez viszont nem elegendő a test maghőmérsékletének növeléséhez.