Elektromágneses sugárzás: a te telefonod is csinálja!

Az, hogy a mobiltelefonok elektromágneses sugárzást bocsájtanak ki eddig sem volt titok. Az viszont már más kérdés, hogy ezek milyen értéket érhetnek el, merthogy ezeket az EU szigorúan szabályozza.
A telefonok rádiófrekvenciás sugárzását a fajlagos elnyelési tényező (SAR) mérésével végzik, ami meghatározza, hogy az adott készülék által kibocsájtott sugárzásból mennyit nyel el az emberi test. Az EU vonatkozó szabályozása szerint a maximális határérték 2 W/kg lehet közvetlenül a fejünknél. Viszont, ha a felhasználó a kezében, vagy a zsebében tartja a telefont, a maximális határérték 4 watt/kg lehet. A Német Szövetségi Sugárvédelmi Hivatal (BfS) adatbázisában megtalálhatjuk, hogy a különböző mobiltelefonoknak mekkora a sugárzása. Legutóbb augusztus 15-én tették közzé az erre vonatkozó adatokat. A lista szerint
jelenleg egy készülék sem haladja meg ezt az EU által előírt határértéket, de a BfS felületén bárki ellenőrizheti a saját készülékének a kibocsátását.
Mindenek előtt el kell oszlatni azt a tévhitet, miszerint a mobiltelefonok elektromágneses sugárzása daganatot okoz.
Legalábbis az amerikai Cancer Institute álláspontja szerint ez lehetetlen. Míg a második, harmadik és negyedik generációs mobiltelefonok a 0,7–2,7 GHz-es frekvenciatartományban bocsátanak ki rádiófrekvenciás jeleket, addig az 5G-s mobiltelefonok már a 80 GHz-ig terjedő frekvenciaspektrumot használják. Ezek azonban mind a spektrum nem ionizáló tartományába esnek, amelyek nem károsítják a DNS-t – ellentétben az ionizáló sugárzással. Ezzel viszont csak a röntgen- és kozmikus sugárzásnál találkozhatunk.
A telefonok sugárzásának egyetlen bizonyított biológiai hatása az emberi szervezetre nézve nem más, mint a test felmelegedése azon a területen, ahová a mobilt tesszük.
Ez viszont nem elegendő a test maghőmérsékletének növeléséhez.
