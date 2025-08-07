Biztonsági figyelmeztetés: Baj vagy az Android eszközökkel!

Komoly aggodalmat keltett az Android operációs rendszert érintő legújabb biztonsági probléma, amelyet a Google és a Qualcomm is megerősített. A két vállalat sürgeti a mobiltelefon- és táblagépgyártókat, hogy haladéktalanul adják ki a legfrissebb biztonsági javításokat. A gond nemcsak az Android rendszert, hanem a Snapdragon processzorokat vezérlő szoftvereket is érinti.

Az Android eszközökre hatalmas vészjelzést adtak ki / Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Android eszközökre ez a veszély leselkedik!

A biztonsági szakértők által felfedezett sebezhetőségek lehetővé teszik, hogy egy támadó pusztán egy ártónak szánt weboldal megnyitásával hozzáférjen a készülékhez, például a Chrome böngészőn keresztül. Ezek a hibák már nem csupán elméleti veszélyt jelentenek, mivel a Google Threat Analysis Group szerint a támadók aktívan ki is használják ezeket célzott akciók során.

Az amerikai Cyberbiztonsági és Infrastruktúra-biztonsági Ügynökség (CISA) is komolyan vette a helyzetet. Június 3-án hivatalosan is adatbázisába vette az érintett sebezhetőségeket és kötelező frissítést írt elő minden kormányzati intézmény számára – háromhetes határidővel. Amelyik eszköz nem frissül, azt nem szabad tovább használniuk.

A Origo információi szerint a felhasználók kezében ugyanakkor kevés a mozgástér, mivel a frissítések kiadása az egyes eszközgyártók feladata. Ha azonban a készülék jelzi az elérhető frissítést, azt azonnal telepíteni kell. Érdemes manuálisan is ellenőrizni az elérhetőséget a Beállítások > Szoftverfrissítés menüpontban.

A biztonság érdekében most különösen fontos, hogy senki ne halogassa a frissítést – a készülék és az adatok védelme múlhat rajta.