Sokkoló múlt az ókortól napjainkig: így alakult az évek során az intimitás

Az intimitás mindig is tükrözte az adott kor társadalmi, vallási és kulturális értékrendjét. Ami egykor természetes és elfogadott volt, az később könnyen válhatott tiltottá vagy éppen fordítva: a korábbi tabuk idővel elvesztették erejüket. Az emberi vágy azonban minden korszakban megmaradt – csak a kifejezés formája és a róla való beszéd változott. Nézzük meg közelebbről hogyan alakult a intimitás története a különböző korszakokban!

Fotó: stasB

Ennyit változott az intimitás az ókortól napjainkig

Az Ókori világ – szabadság és rítusok

Az ókori társadalmak jelentősen eltérő módon viszonyultak az intimitáshoz. Az ókori Egyiptomban és Mezopotámiában a termékenységi kultuszok központi szerepet játszottak a vallási életben, és az intimitás a természetes élet részeként jelent meg. Az ókori görögök különösen nyitottak voltak. Gondoljunk csak a Dionüsziákra, amik Dionüszosz isten tiszteletére rendezett nagy fesztiválok voltak, ahol bármi megtörténhetett a testiségek terén. Az intim együttlét nem csupán a szaporodás eszközének tekintették, hanem az emberi kapcsolatok fontos dimenziójának is. A férfiak közötti szerelmet például nemcsak elfogadták, hanem bizonyos körökben tiszteletre méltónak tartották. Ezzel szemben az ókori Rómában a társadalmi osztály és a hatalom erősen meghatározta az intimitáshoz való viszonyt. A nők erkölcsi tisztaságát szigorúan szabályozták, míg a férfiaknak több szabadságuk volt.

Középkor – vallás és elfojtás

A középkor Európájában a kereszténység megerősödésével az intimitás egyre inkább az erkölcsi és vallási normák szabályozták. A házasság előtti együttlétet és a házasságtörést súlyosan elítélték, és az egyház nagy hangsúlyt fektetett a szüzesség és a tisztaság megőrzésére. Az örömkeresés és szerzés helyett az intim együttlét fő célja a gyermeknemzés lett. A középkori társadalomban a nők különösen szigorú normák alá estek, és az intimitásuk feletti kontrollt a férfiak és az egyház egyaránt fenntartotta. Ugyanakkor a népi kultúrában tovább éltek a termékenységi rítusok és babonák, amelyeket a természet rendjének részének tekintettek.

Reneszánsz és felvilágosodás – a test és az értelem felszabadulása

A reneszánsz és a felvilágosodás időszakában a művészetek, a filozófia újra felfedezték az emberi test szépségét, illetve az együttlét örömteli oldalát. A humanista gondolkodók egyre inkább elutasították a középkori elnyomó szabályokat. Ellenben a szerelem, az érzelem és az intimitás szabadabb megélését hirdették. A 18. századi felvilágosodás tovább tágította az intimitás szabadság határait. Bár a házasságon kívüli kapcsolatokat még mindig sokan elítélték, a magánélet szabadságának eszméje egyre fontosabbá vált. Az orvostudomány és a pszichológia fejlődése is hozzájárult ahhoz, hogy az intimitásról nyíltabban kezdjenek beszélni.