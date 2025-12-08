„A házas unokatestvérem véget vetett a szenvedélyes viszonyunknak, és összetörte a szívemet – képtelen vagyok elfelejteni őt”

Tanácskérő levelében kifejti, hogy szenvedélyes viszonyt folytatott egy távoli unokatestvérével, ami teljesen összetörte a szívét. Már a legelején tudta, hogy ebből sosem lehet semmi komoly, hiszen mindketten házasok, de most, hogy a másik fél véget vetett a dolognak, teljesen maga alatt van és összezavarodott.

Egy férfi teljesen összetört, miután véget ért a viszonya az unokatestvérével

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Ártatlanul indult az egész. Házasság révén vagyunk rokonok, tehát nincs köztünk vérszerinti kapcsolat, és már évek óta ismerjük egymást. Mindketten a harmincas éveink elején járunk. Mindig is vonzónak találtam őt, de sosem gondoltam volna, hogy valaha is történne köztünk bármi

– írta a férfi.

Majd kifejtette, hogy tavaly egy közösségi oldalon vették fel újra a kapcsolatot, és elkezdtek üzeneteket váltani. A férfi házassága ekkor már régóta nem működött, és ahogy egyre mélyebbek lettek a beszélgetéseik, a nő is bevallotta, hogy az övé sem jó.

Aztán valami meglepőt mondott – azt, hogy mindig is nagyon vonzónak talált engem. Én pedig elmondtam neki, hogy ez kölcsönös. Ezután az üzeneteink sokkal szexuálisabbá és flörtölőbbé váltak. Megbeszéltük, hogy találkozunk, és olyan erős volt köztünk a szikra, hogy elkerülhetetlen volt, hogy történjen valami.

Egy szenvedélyes éjszakát töltöttek együtt, mindketten hazudva a házastársaiknak arról, miért nem mentek haza. Állítás szerint a nővel annyira természetesnek tűnt minden, hogy még pár hónapig találkozgattak. Szerinte ez több volt, mint testi kapcsolat, még azt is kimondták, hogy szeretik egymást.

Aztán hirtelen vége lett, miután a nő azt mondta, a házasságára és a kislányára kell koncentrálnia. Az üzenetek is abbamaradtak. Nemrég találkoztak egy esküvőn, ahol távolságtartó, ugyanakkor udvarias volt – mintha soha semmi sem történt volna közöttük.

Fáj látni, amikor az interneten mosolyogva pózol a családjával a képeken. Bűntudatom van amiatt, amit tettünk, de képtelen vagyok nem hiányolni őt. Hogyan tudnék túllépni rajta?

– tette fel végül a kérdést az összetört férfi.

A férfi segítségére pedig a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki elmondta, hogy bármennyire is fájdalmas ez most neki, a volt szeretője helyesen – és ésszerűen – döntött, amikor véget vetett a viszonynak.

Mindketten házasok vagytok, és neki ráadásul van egy kisgyermeke is. Ha folytattátok volna a kapcsolatotokat, az csak elkerülhetetlen fájdalomhoz vezetett volna sok ember számára, akár elhagytátok volna a házastársaitokat, akár kiderült volna a megcsalás. Ráadásul rokonok is vagytok, így a tágabb családot is súlyosan érintette volna az ügy következménye.

Deidre szerint a férfi a szíve még friss sebeket hordoz, de az idő múlásával könnyebb lesz, az érzései pedig fokozatosan elhalványulnak. Most az elsődleges feladata az, hogy a saját házasságára koncentráljon.

Ez a viszony egy figyelmeztetés kellett, hogy legyen számodra – vagy dolgoznotok kell azon, ami boldogtalanná tesz téged, vagy el kell engedned a kapcsolatot

– idézi a The Sun a szakértőt.