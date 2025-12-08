Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
„A házas unokatestvérem véget vetett a szenvedélyes viszonyunknak, és összetörte a szívemet – képtelen vagyok elfelejteni őt”

házasság
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 08. 21:30
unokatestvérmegcsalásszakítás
Már a házasságtörés magában is épp elég nagy probléma, egy tanácskérő azonban ezt még azzal is tetézte, hogy unokatestvérével folytatott tiltott viszonyt.
Tanácskérő levelében kifejti, hogy szenvedélyes viszonyt folytatott egy távoli unokatestvérével, ami teljesen összetörte a szívét. Már a legelején tudta, hogy ebből sosem lehet semmi komoly, hiszen mindketten házasok, de most, hogy a másik fél véget vetett a dolognak, teljesen maga alatt van és összezavarodott.

Egy férfi teljesen összetört, miután véget ért a viszonya az unokatestvérével
Egy férfi teljesen összetört, miután véget ért a viszonya az unokatestvérével 
Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Ártatlanul indult az egész. Házasság révén vagyunk rokonok, tehát nincs köztünk vérszerinti kapcsolat, és már évek óta ismerjük egymást. Mindketten a harmincas éveink elején járunk. Mindig is vonzónak találtam őt, de sosem gondoltam volna, hogy valaha is történne köztünk bármi

– írta a férfi.

Majd kifejtette, hogy tavaly egy közösségi oldalon vették fel újra a kapcsolatot, és elkezdtek üzeneteket váltani. A férfi házassága ekkor már régóta nem működött, és ahogy egyre mélyebbek lettek a beszélgetéseik, a nő is bevallotta, hogy az övé sem jó.

Aztán valami meglepőt mondott – azt, hogy mindig is nagyon vonzónak talált engem. Én pedig elmondtam neki, hogy ez kölcsönös. Ezután az üzeneteink sokkal szexuálisabbá és flörtölőbbé váltak. Megbeszéltük, hogy találkozunk, és olyan erős volt köztünk a szikra, hogy elkerülhetetlen volt, hogy történjen valami.

Egy szenvedélyes éjszakát töltöttek együtt, mindketten hazudva a házastársaiknak arról, miért nem mentek haza. Állítás szerint a nővel annyira természetesnek tűnt minden, hogy még pár hónapig találkozgattak. Szerinte ez több volt, mint testi kapcsolat, még azt is kimondták, hogy szeretik egymást.

Aztán hirtelen vége lett, miután a nő azt mondta, a házasságára és a kislányára kell koncentrálnia. Az üzenetek is abbamaradtak. Nemrég találkoztak egy esküvőn, ahol távolságtartó, ugyanakkor udvarias volt – mintha soha semmi sem történt volna közöttük.

Fáj látni, amikor az interneten mosolyogva pózol a családjával a képeken. Bűntudatom van amiatt, amit tettünk, de képtelen vagyok nem hiányolni őt. Hogyan tudnék túllépni rajta?

– tette fel végül a kérdést az összetört férfi. 

A férfi segítségére pedig a The Sun szakértője, Deidre sietett, aki elmondta, hogy bármennyire is fájdalmas ez most neki, a volt szeretője helyesen – és ésszerűen – döntött, amikor véget vetett a viszonynak.

Mindketten házasok vagytok, és neki ráadásul van egy kisgyermeke is. Ha folytattátok volna a kapcsolatotokat, az csak elkerülhetetlen fájdalomhoz vezetett volna sok ember számára, akár elhagytátok volna a házastársaitokat, akár kiderült volna a megcsalás. Ráadásul rokonok is vagytok, így a tágabb családot is súlyosan érintette volna az ügy következménye.

Deidre szerint a férfi a szíve még friss sebeket hordoz, de az idő múlásával könnyebb lesz, az érzései pedig fokozatosan elhalványulnak. Most az elsődleges feladata az, hogy a saját házasságára koncentráljon.

Ez a viszony egy figyelmeztetés kellett, hogy legyen számodra – vagy dolgoznotok kell azon, ami boldogtalanná tesz téged, vagy el kell engedned a kapcsolatot

– idézi a The Sun a szakértőt. 

 

