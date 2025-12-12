Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Gyerekdalok pajzán jelentése: amit sosem gondoltál volna a „Bújj, bújj zöld ágról" és társairól

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 12. 20:15
Mindannyian énekeltük gyerekként a „Bújj, bújj zöld ágat” vagy a „Hej, Jancsikát”, úgy, hogy közben gőzünk nem volt, miről szólnak valójában. Olvass tovább, mert most lerántjuk a leplet a gyerekdalok szexuális utalásairól.
Bakk Lucia
A szerző cikkei

A gyerekdalok sokszor tűnnek ártatlan ritmusnak, játszós versikének. Pedig, ha egy kicsit belegondolunk, sok népi mondóka hordoz rejtett pajzán üzeneteket. A „gyereknek való” dallamok gyakran olyan képekből épülnek fel, amelyek a szerelemről, testi vágyakról vagy a párválasztásról szólnak – egyszerű metaforákkal és természetképekkel álcázva. Lássuk a gyerekdalok szexuális utalásait!

Nem gondoltad volna – a gyerekdalok szexuális utalásai

Mi rejlik a sorok mögött?

A szerelmi témák nem mindig kerültek nyíltan kimondásra. Ehelyett a fiatalok „virágnyelven”, képekbe rejtve beszéltek az érzéseikről. Ezek a képek aztán beépültek a népdalokba, versekbe és mondókákba, amelyek ma már sokszor „gyerekdalokként” élnek tovább – holott eredetükben egészen másról szóltak.  

„Hej, Jancsika, Jancsika…” – nem csak egy bohókás vers.

A jól ismert gyerekvers középső versszaka ritkán hangzik el, pedig ebből érezni a vers pikáns töltetét:

„Hej, Dunáról fúj a szél,

feküdj mellém, majd nem ér,

Nem fekszem én kend mellé,

mert túl rövid a kendé!”  

Ez a változat már számos felnőttnek szóló tartalmat sugall. Így már érthető, hogy miért kell Jancsikának nagyra nőnie.  

Szitapéntek, szerelemcsütörtök, dobszerda – miért fordítva?

Egy másik klasszikus mondóka, amelyben napokat sorolnak egymás után:

„Szitapéntek, szerelemcsütörtök, dobszerda…”  

A népi hiedelem szerint a szavak visszafelé mondása szerelmi bűbájt volt: a férfiember elbájolásának egyik módja. Ma már gyerekdalokként énekeljük őket, de valaha a szerelem bűvöletére utaltak.  

„Bújj, bújj zöld ág” – több mint egy játék, talán az egyik legismertebb mondóka, ami így hangzik:

„Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske!

Nyitva van az aranykapu,

csak bújjatok rajta,

Rajta, rajta, leszakadt a pajta,

Benn maradt a macska!”  

Ártatlannak tűnik, de a népi értelmezés szerint a zöld ág és a levelecske a férfiasságot, az aranykapu pedig a női nemi szervet szimbolizálja. A „benn maradt macska” pedig már egyértelmű figyelmeztetés a szüzesség elvesztésével kapcsolatos következményekre.  

Egyéb „rejtett” példák – szex a gyerekdalokban

„Ürge van a gödörbe…” című versike mögött is eredetileg felnőttes utalások rejlenek. Miért? Ha végigolvasod a gyerekverset rá fogsz jönni...

„Ürge van a gödörbe,

nincsen, aki kiöntse.

Megállj, ürge, jól kiöntlek,

hazaviszlek, megeszlek.”

„Ürge van a gatyába,

nincsen, aki babrálja,

Szegény ürge hol lelapul, hun föláll,

míg egy tisztességes lyukra rátalál.”

A cuki nyuszis versikéd is pajzán töltetű:

„Nyuszi ül a fűben, szépen szundikálva.  

Nyuszi talán beteg vagy,  

hogy már nem is ugorhatsz?  

Nyuszi hopp, nyuszi hopp!  

Máris egyet elkapott!”   

– eredetileg legénycukkoló vers, ahol a lassú „nyuszi” végül „elkap valakit”.  

„Ég a gyertya, ég…” – ami látszólag karácsonyi hangulatot idéz, valójában a férfi vágyára tett célzás.  

Számolós mondóka:

„Egy – megérett a meggy,

Kettő – csipkebokor vessző,

Három – te leszel a párom…” – a vers a kilenc hónap történéseit követi végig, ahol még a kis Ferenc is megszületik.  

Legközelebb, ha meghallasz egy ilyen dalocskát vagy mondókát, már nem fogod tudni elhessegetni a pajzán gondolatokat, hiszen minden apró utalást érteni fogsz! 

További infókért nézd meg az alábbi videót:

