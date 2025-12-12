Gyerekdalok pajzán jelentése: amit sosem gondoltál volna a „Bújj, bújj zöld ágról” és társairól

A gyerekdalok sokszor tűnnek ártatlan ritmusnak, játszós versikének. Pedig, ha egy kicsit belegondolunk, sok népi mondóka hordoz rejtett pajzán üzeneteket. A „gyereknek való” dallamok gyakran olyan képekből épülnek fel, amelyek a szerelemről, testi vágyakról vagy a párválasztásról szólnak – egyszerű metaforákkal és természetképekkel álcázva. Lássuk a gyerekdalok szexuális utalásait!
A szerelmi témák nem mindig kerültek nyíltan kimondásra. Ehelyett a fiatalok „virágnyelven”, képekbe rejtve beszéltek az érzéseikről. Ezek a képek aztán beépültek a népdalokba, versekbe és mondókákba, amelyek ma már sokszor „gyerekdalokként” élnek tovább – holott eredetükben egészen másról szóltak.
„Hej, Jancsika, Jancsika…” – nem csak egy bohókás vers.
A jól ismert gyerekvers középső versszaka ritkán hangzik el, pedig ebből érezni a vers pikáns töltetét:
„Hej, Dunáról fúj a szél,
feküdj mellém, majd nem ér,
Nem fekszem én kend mellé,
mert túl rövid a kendé!”
Ez a változat már számos felnőttnek szóló tartalmat sugall. Így már érthető, hogy miért kell Jancsikának nagyra nőnie.
Egy másik klasszikus mondóka, amelyben napokat sorolnak egymás után:
„Szitapéntek, szerelemcsütörtök, dobszerda…”
A népi hiedelem szerint a szavak visszafelé mondása szerelmi bűbájt volt: a férfiember elbájolásának egyik módja. Ma már gyerekdalokként énekeljük őket, de valaha a szerelem bűvöletére utaltak.
„Bújj, bújj zöld ág” – több mint egy játék, talán az egyik legismertebb mondóka, ami így hangzik:
„Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske!
Nyitva van az aranykapu,
csak bújjatok rajta,
Rajta, rajta, leszakadt a pajta,
Benn maradt a macska!”
Ártatlannak tűnik, de a népi értelmezés szerint a zöld ág és a levelecske a férfiasságot, az aranykapu pedig a női nemi szervet szimbolizálja. A „benn maradt macska” pedig már egyértelmű figyelmeztetés a szüzesség elvesztésével kapcsolatos következményekre.
„Ürge van a gödörbe…” című versike mögött is eredetileg felnőttes utalások rejlenek. Miért? Ha végigolvasod a gyerekverset rá fogsz jönni...
„Ürge van a gödörbe,
nincsen, aki kiöntse.
Megállj, ürge, jól kiöntlek,
hazaviszlek, megeszlek.”
„Ürge van a gatyába,
nincsen, aki babrálja,
Szegény ürge hol lelapul, hun föláll,
míg egy tisztességes lyukra rátalál.”
„Nyuszi ül a fűben, szépen szundikálva.
Nyuszi talán beteg vagy,
hogy már nem is ugorhatsz?
Nyuszi hopp, nyuszi hopp!
Máris egyet elkapott!”
– eredetileg legénycukkoló vers, ahol a lassú „nyuszi” végül „elkap valakit”.
„Ég a gyertya, ég…” – ami látszólag karácsonyi hangulatot idéz, valójában a férfi vágyára tett célzás.
„Egy – megérett a meggy,
Kettő – csipkebokor vessző,
Három – te leszel a párom…” – a vers a kilenc hónap történéseit követi végig, ahol még a kis Ferenc is megszületik.
Legközelebb, ha meghallasz egy ilyen dalocskát vagy mondókát, már nem fogod tudni elhessegetni a pajzán gondolatokat, hiszen minden apró utalást érteni fogsz!
