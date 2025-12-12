Gyerekdalok pajzán jelentése: amit sosem gondoltál volna a „Bújj, bújj zöld ágról” és társairól

A gyerekdalok sokszor tűnnek ártatlan ritmusnak, játszós versikének. Pedig, ha egy kicsit belegondolunk, sok népi mondóka hordoz rejtett pajzán üzeneteket. A „gyereknek való” dallamok gyakran olyan képekből épülnek fel, amelyek a szerelemről, testi vágyakról vagy a párválasztásról szólnak – egyszerű metaforákkal és természetképekkel álcázva. Lássuk a gyerekdalok szexuális utalásait!

Gyerekdalok szexuális utalásai: amit sosem gondoltál volna a „Bújj, bújj zöld ágról” és társairól

Mi rejlik a sorok mögött?

A szerelmi témák nem mindig kerültek nyíltan kimondásra. Ehelyett a fiatalok „virágnyelven”, képekbe rejtve beszéltek az érzéseikről. Ezek a képek aztán beépültek a népdalokba, versekbe és mondókákba, amelyek ma már sokszor „gyerekdalokként” élnek tovább – holott eredetükben egészen másról szóltak.

„Hej, Jancsika, Jancsika…” – nem csak egy bohókás vers.

A jól ismert gyerekvers középső versszaka ritkán hangzik el, pedig ebből érezni a vers pikáns töltetét:

„Hej, Dunáról fúj a szél,

feküdj mellém, majd nem ér,

Nem fekszem én kend mellé,

mert túl rövid a kendé!”

Ez a változat már számos felnőttnek szóló tartalmat sugall. Így már érthető, hogy miért kell Jancsikának nagyra nőnie.

Szitapéntek, szerelemcsütörtök, dobszerda – miért fordítva?

Egy másik klasszikus mondóka, amelyben napokat sorolnak egymás után:

„Szitapéntek, szerelemcsütörtök, dobszerda…”

A népi hiedelem szerint a szavak visszafelé mondása szerelmi bűbájt volt: a férfiember elbájolásának egyik módja. Ma már gyerekdalokként énekeljük őket, de valaha a szerelem bűvöletére utaltak.

„Bújj, bújj zöld ág” – több mint egy játék, talán az egyik legismertebb mondóka, ami így hangzik:

„Bújj, bújj, zöld ág, zöld levelecske!

Nyitva van az aranykapu,

csak bújjatok rajta,

Rajta, rajta, leszakadt a pajta,

Benn maradt a macska!”

Ártatlannak tűnik, de a népi értelmezés szerint a zöld ág és a levelecske a férfiasságot, az aranykapu pedig a női nemi szervet szimbolizálja. A „benn maradt macska” pedig már egyértelmű figyelmeztetés a szüzesség elvesztésével kapcsolatos következményekre.