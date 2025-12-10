Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Ezektől a trükköktől minden nő megőrül – Így tedd forróbbá az együttlétet

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 21:15
Szeretnéd tudni, hogy mi az, amitől egy nő igazán beindul? A következő módszerekkel garantáltan leveheted a kiszemeltedet vagy a párodat a lábáról, anélkül, hogy különösebben meg kellene erőltetned magad az együttlét során. Készen állsz, hogy lehengerlő teljesítményt nyújts az ágyban?
Bátran kijelenthetjük, hogy minden férfit őrülten jó érzéssel tölt el, ha partnere remegő lábakkal kéri együttlét közben a folytatást. A legtöbb pasi azonban néha tévúton jár, ezért cikkünkben összegyűjtöttük azokat a bevált trükköket, amelyek után az egekig lesz magasztalva a teljesítményed.

Szerelmespár összebújik az együttlét után.
Eláruljuk, hogyan teheted forróbbá az együttlétet! / Fotó: Getty Images
  • Ezekhez a trükkökhöz csupán néhány apró változtatás szükséges.
  • A módszerek segítségével az ágyban is leveheted a másikat a lábáról.
  • Ha a következő fortélyokat alkalmazod, nem lesz panasz a teljesítményedre.

Emlékezetes együttlétre vágysz? Ezek után minden nő csak még többet akar  

Ha tudni szeretnéd, hogy mik azok az apró fortélyok, amelyekkel az ágyban is meghódíthatsz egy nőt, akkor jól figyelj, ugyanis ezek után biztosan felkerülsz majd a lista élére, bármennyi név is szerepeljen rajta. Akár az ismerkedés elején vagytok, akár már évek óta egy párt alkottok, ha a következőket betartod, minden egyes alkalommal többet akar majd a kedvesed.

  • Ügyelj a higiéniára

Bár teljesen magától értetődőnek tűnik, sokan mégsem figyelnek oda a friss illatra és az ápoltságra. Itt pedig nemcsak arról van szó, hogy odalent minden rendben legyen. Ha például most értél haza az egész napos munkából, és még zuhanyzás előtt akarsz nekiesni a másiknak, hidd el, hogy nem lesz túl csábító. Legalább egy 5-10 percet szánj magadra, mielőtt bevetnétek magatokat az ágyba.

  • Fedezd fel az erogén zónáit

Mindenkinek vannak olyan erogén zónái, melyek ingerlésével a másikat az őrületbe lehet kergetni. Bátran fedezd fel partnered testének minden szegletét, miután pedig megismerted a leggyengébb pontjait, a határ a csillagos ég.

  • Tartsd a szemkontaktust

A szemkontaktus segít abban, hogy elmélyítsétek a köztetek lévő köteléket és bizalmat. Persze, ha az egészet kínosnak érzed, inkább hunyd le a szemed és koncentrálj a meghitt pillanatokra. Azonban sose kezdj el nézelődni a szobában együttlét közben, mert az nem sok jót üzen a partnerednek.

  • Tanuld meg késleltetni a gyönyör elérését

Nincs olyan nő, aki odalenne az 1-2 perces ágyjelenetért. Többségük ráadásul jóval nehezebben ér el a csúcsra, mint a férfiak, ezért a gyors együttlétek igencsak lelombozhatják a kedélyeket. Ellenben, ha megtanulod késleltetni a gyönyör pillanatát, – amiben a Kegel-gyakorlatok is a segítségedre lehetnek – hidd el, a jutalom nem marad el.

Az alábbi videó megtekintésével betekintést nyerhetsz a kötődéselmélet történetébe:

