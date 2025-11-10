Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a bordélyház vezetője: emiatt nem jók a férfiak az ágyban

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 06:00
telefonférfi
Egy bordélyház vezetője szerint sokan saját maguk ellenségei a hálószobában, és nem is sejtik, hogy a telefonjuk lehet a fő bűnös. A mobilozás, az e-mailek és a hívások miatt ugyanis a férfiak képtelenek kikapcsolni és átadni magukat az intim pillanatoknak.

Itt az ideje, hogy a férfiak száműzzék a telefonokat a hálószobából, ugyanis egy fiatal bordélyház vezető szerint az okos eszközök teljesen megölik a hangulatot az ágyban.

Elárulta a bordélyház vezetője, hogy szerinte miért rosszak a férfiak az ágyban.
Elárulta a bordélyház vezetője, hogy szerinte miért rosszak a férfiak az ágyban. (Képünk illusztráció) Fotó: MAYA LAB /  Shutterstock 

Ideje elfelejteni a telefonokat a férfiaknak

Misty Claire úgy gondolja, hogy a férfiak megszállottsága a munkával, az üzenetekkel és hívásokkal megakadályozza őket abban, hogy igazán kikapcsoljanak, ellazuljanak, és teljes mértékben élvezzék az intim pillanatokat. A 29 éves nő szerint a mentális és fizikai távolságtartás a kütyüktől egy egyszerű, erőfeszítést nem igénylő és ingyenes módszer arra, hogy a hálószobai kémia újraéledjen.

Ezt szem előtt tartva a szakértő azt tanácsolja a férfiaknak, hogy kapcsolják ki az eszközeiket az együttlétek előtt és után, hogy teljes mértékben jelen tudjanak lenni a pillanatban.

Többnyire olyan ügyfeleim vannak, akik egészen a szexuális együttlét kezdetéig a telefonjukat nyomkodják, sőt, még hívásokat is fogadnak. Nem tudják teljesen élvezni a pillanatot, egészen addig, amíg be nem fejeződik az aktus, majd azonnal újra bekapcsolják a telefonjukat. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan munkamódban maradnak, és emiatt sem a teljesítményük, sem az élményük nem lesz olyan jó, mint lehetne.

- magyarázta Misty, aki Nevadában, a Pahrump városában található elit bordélyházban, a Sheri's Ranch-ben dolgozik.

Szerintem egészséges dolog, ha az ember 1-2 órára elszakad a munkától, sőt, még a barátok és a család igényeitől is, így valóban ki tud kapcsolódni, és az ágyban is a legjobb formáját hozhatja.

- tette hozzá.

Elárulta saját tippjeit a férfiaknak a bordélyház vezetője

Misty öt legjobb tippjét is megosztott a férfiakkal, hogyan teljesítsenek jobban az ágyban. Elsők között szerepelt, amit hosszasan is magyarázott, hogy nincs telefon a hálószobában.

Légzőgyakorlatok

A légzés, amit öntudatlanul is folyamatosan végzünk, kulcsfontosságú a kitartás növelésében Misty szerint.

A légzőgyakorlatok segíthetnek abban, hogy az ember békében legyen önmagával a pillanatban. Én minden reggel gyakorlom ezt, ébredés után. Fontos, hogy a férfiak tudatosan lélegezzenek és ellazuljanak a megfelelő pillanatokban.

Több előjáték

Misty szerint a hosszabb előjáték segíthet abban, hogy a férfiak tovább bírják.

Ha a férfi valóban megérti a partnere jelzéseit, hogy mit szeret, hol szeretné, ha megérintenék, az rengeteget segít... A kommunikáció itt kulcsfontosságú, hiszen ez segít abban, hogy mindketten tudjátok, hol tartotok.

Táplálkozás

Az alacsony zsírtartalmú, szívbarát étrend nemcsak az alaknak tesz jót, hanem a szerelmi életet is javítja.

Táplálkozás szempontjából azt tanácsolom a férfiaknak, hogy igyekezzenek alacsony zsírtartalmú étrendet követni, ami támogatja a szívet, mivel a jobb vérkeringés segít a test megfelelő működésében.

Testmozgás

Misty szerint a jó fizikai állapot szintén kulcsfontosságú a hálószobai teljesítmény javításához.

Mindig azt tanácsolom, hogy tartsák szem előtt az egészséges életmódot, mind a táplálkozásban, mind a mozgásban.

A szakértő hozzátette, hogy a különféle edzések jelentősen javíthatják az állóképességet az ágyban is - írta a Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu