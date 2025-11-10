Kitálalt a bordélyház vezetője: emiatt nem jók a férfiak az ágyban

Itt az ideje, hogy a férfiak száműzzék a telefonokat a hálószobából, ugyanis egy fiatal bordélyház vezető szerint az okos eszközök teljesen megölik a hangulatot az ágyban.

Elárulta a bordélyház vezetője, hogy szerinte miért rosszak a férfiak az ágyban. (Képünk illusztráció) Fotó: MAYA LAB / Shutterstock

Ideje elfelejteni a telefonokat a férfiaknak

Misty Claire úgy gondolja, hogy a férfiak megszállottsága a munkával, az üzenetekkel és hívásokkal megakadályozza őket abban, hogy igazán kikapcsoljanak, ellazuljanak, és teljes mértékben élvezzék az intim pillanatokat. A 29 éves nő szerint a mentális és fizikai távolságtartás a kütyüktől egy egyszerű, erőfeszítést nem igénylő és ingyenes módszer arra, hogy a hálószobai kémia újraéledjen.

Ezt szem előtt tartva a szakértő azt tanácsolja a férfiaknak, hogy kapcsolják ki az eszközeiket az együttlétek előtt és után, hogy teljes mértékben jelen tudjanak lenni a pillanatban.

Többnyire olyan ügyfeleim vannak, akik egészen a szexuális együttlét kezdetéig a telefonjukat nyomkodják, sőt, még hívásokat is fogadnak. Nem tudják teljesen élvezni a pillanatot, egészen addig, amíg be nem fejeződik az aktus, majd azonnal újra bekapcsolják a telefonjukat. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan munkamódban maradnak, és emiatt sem a teljesítményük, sem az élményük nem lesz olyan jó, mint lehetne.

- magyarázta Misty, aki Nevadában, a Pahrump városában található elit bordélyházban, a Sheri's Ranch-ben dolgozik.

Szerintem egészséges dolog, ha az ember 1-2 órára elszakad a munkától, sőt, még a barátok és a család igényeitől is, így valóban ki tud kapcsolódni, és az ágyban is a legjobb formáját hozhatja.

- tette hozzá.

Elárulta saját tippjeit a férfiaknak a bordélyház vezetője

Misty öt legjobb tippjét is megosztott a férfiakkal, hogyan teljesítsenek jobban az ágyban. Elsők között szerepelt, amit hosszasan is magyarázott, hogy nincs telefon a hálószobában.

Légzőgyakorlatok

A légzés, amit öntudatlanul is folyamatosan végzünk, kulcsfontosságú a kitartás növelésében Misty szerint.

A légzőgyakorlatok segíthetnek abban, hogy az ember békében legyen önmagával a pillanatban. Én minden reggel gyakorlom ezt, ébredés után. Fontos, hogy a férfiak tudatosan lélegezzenek és ellazuljanak a megfelelő pillanatokban.

Több előjáték

Misty szerint a hosszabb előjáték segíthet abban, hogy a férfiak tovább bírják.

Ha a férfi valóban megérti a partnere jelzéseit, hogy mit szeret, hol szeretné, ha megérintenék, az rengeteget segít... A kommunikáció itt kulcsfontosságú, hiszen ez segít abban, hogy mindketten tudjátok, hol tartotok.

Táplálkozás

Az alacsony zsírtartalmú, szívbarát étrend nemcsak az alaknak tesz jót, hanem a szerelmi életet is javítja.

Táplálkozás szempontjából azt tanácsolom a férfiaknak, hogy igyekezzenek alacsony zsírtartalmú étrendet követni, ami támogatja a szívet, mivel a jobb vérkeringés segít a test megfelelő működésében.

Testmozgás

Misty szerint a jó fizikai állapot szintén kulcsfontosságú a hálószobai teljesítmény javításához.

Mindig azt tanácsolom, hogy tartsák szem előtt az egészséges életmódot, mind a táplálkozásban, mind a mozgásban.

A szakértő hozzátette, hogy a különféle edzések jelentősen javíthatják az állóképességet az ágyban is - írta a Daily Star.