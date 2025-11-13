5 biztos jel, hogy a párod másról fantáziál az ágyban

Ha álmodoztál már másról a hálószobában, nem vagy egyedül. A fantáziálás természetes dolog, és még egy boldog párkapcsolatban is előfordulhat. Kérdés azonban, mi történik akkor, ha ezek a gondolatok túl gyakran térnek vissza, vagy már hatással vannak a kettőtök közötti intimitásra?

Fotó: 123RF

Fantázia együttlétkor: hol az egészséges határ?

A férfiak (és persze a nők is) néha hajlamosak tagadni, hogy másra gondolnak, pedig a kíváncsiság vagy a vágy más emberek iránt teljesen természetes. A probléma akkor kezdődik, ha a fantáziák már beférkőznek a kapcsolat mindennapjaiba, vagy ha a párod gondolatban mással van együtt. Íme öt biztos jel, ami gyanús lehet.

1. Egy bizonyos név túl gyakran elhangzik

Ha a párod újra és újra megemlít valakit, mondjuk egy kollégát, vagy egy régi ismerőst, az nem biztos, hogy véletlen. Az is sokat elárul, hogyan reagál, ha rákérdezel. Zavarba jön? Témát vált? Ebben az esetben lehet, hogy nem csak baráti szimpátiáról van szó.

2. Megváltozik az intim életetek

Hirtelen másképp viselkedik az ágyban, esetleg kevesebbet kezdeményez? Netán új mozdulatokat, pózokat szeretne, amiket korábban nem? Ezek mind arra utalhatnak, hogy a fantáziái máshol járnak.

3. Új hobbik, új érdeklődési kör

A hirtelen jött változások önmagukban még nem gyanúsak; ám ha azok egy adott személyhez köthetők – például egy bizonyos személy is pont jógázik vagy fut –, akkor lehet, hogy a párod az ő érdeklődési köréhez próbál közeledni.

4. Rejtegeti a telefonját

Lefordított kijelzővel teszi le a telefonját, hirtelen belépési kódot állít be, vagy újabban mindig elfelejti, hova tette a készüléket. Ismerős? Ha korábban ez nem volt jellemző, most viszont feltűnően óvatos, érdemes elgondolkodni, mitől lett hirtelen ilyen titkolózó.

5. Finom célzások a külsőddel kapcsolatban

Amikor a párod hirtelen elkezd javaslatokat tenni a külsőddel kapcsolatban, például: „lehet, hogy jobban állna neked a rövidebb haj” vagy „miért nem próbálsz ki valami új stílust?”, az akár azt is jelentheti, hogy tudat alatt valaki mással hasonlít össze. Ha ezek a megjegyzések bántók vagy gyakoriak, az már egyértelmű jel.