Gyanús jelek: ha így viselkedik a párod, könnyen lehet, hogy hűtlen hozzád

A mai világban az emberek szinte kivétel nélkül állandóan nyomkodják a telefonjukat. Legyen szó a közösségi média használatáról, online vásárlásról esetleg randi app használatáról, valamiért állandóan a kezünkben van a készülék, főleg, ha a fiatalabb generációkról van szó. Most azonban egy kutatás kimutatta, ha valaki esetleg egy párkapcsolaton belül is túl sokat telefonozik, akkor lehet, hogy hűtlen.

Nem biztos, hogy jó jel, ha valaki túl sokat használja a telefonját / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A kutatásban 2 ezer fő vett részt, és arra voltak kíváncsiak, észre vesznek-e valami furát a résztvevők a párjuk viselkedésében telefonhasználatkor. Az eredmény szerint pedig 39 százalékuk úgy véli, nagyon furcsa, ha valakinél állandóan ott a telefonja, míg 29 százalékuk úgy véli, a jelszóval védett applikációk kifejezetten "piros zászlók" egy kapcsolatban. Továbbá a kitöltők nagy része abban is megegyezett, ha valaki védekezővé válik, mert kölcsön kérnéd a telefonját, akkor az is egyértelműen utal valamire.

De az is kiderült, hogy a 2 ezer résztvevőnek a 18 százaléka kapta már rajta partnerét megcsaláson a telefonján, és közölük, 59 százalékuk bizony szakított is az illetővel. De arra is fény derült, hogy telefon miatti viták miatt 10-ből egy pár általában szintén véget vet a kapcsolatának. Rebecca Patridge pszichoterapeuta és tanácsadó szerint azonban fontos a bizalom a másik felé a közösségi média használata és az üzengetések terén is. Pont úgy, ahogy a határok felállítása is – írja a UNILAD.