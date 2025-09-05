Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
16°C Székesfehérvár

Viktor, Lőrinc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezen a helyen sose szexelj, ha jót akarsz magadnak

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 05. 05:30
együttléthelységbetegség
Nem várt következményei lehetnek.

A zuhanytól a strandon át egészen az autóig, számos olyan hely létezik, ahol az emberek szexelnek a hálószoba falain kívül. Ezek mind izgalmasan hangozhatnak, de van még egy gyakori hely, ahol előfordul, hogy a párok élvezik intim együttlétüket, amely talán nem is olyan jó ötlet, mint amilyennek tűnik. 

szex
A szex a pezsgőfürdőben a legkockázatosabb Fotó: Forrás: Unsplash.com

Létezik a sok számos lehetőség közül egy hely, ami negatív következményekkel járhat, ha valaki ott szexel párjával, egyik ilyen hátrány a férfiak termékenységével kapcsolatos. 

Ez a hely nem más, mint a pezsgőfürdő. Csábító lehet egy pezsgőfürdőt a pároddal együtt élvezni, de Dr. Rashid Bani, a Your Sexual Health magánorvosa és orvosigazgatója szerint jobb lenne, ha elvetnéd a szexelés gondolatát a romantikus fürdőzés alatt.

Bár izgalmasnak tűnhet, a forró kádban való szex bizonyos egészségügyi kockázatokkal jár, amelyeket az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak

- idézi szavait az Unilad.

Hozzátette, hogy a klórhoz és brómhoz hasonló vegyi anyagok irritálhatják a nemi szerveket, az óvszer pedig sokkal megbízhatatlanabb a vízben, könnyen lecsúszhatnak vagy elszakadhatnak.

 

Fennáll-e a nemi betegség veszélye pezsgőfürdőzés alatt?

A válasz, nem. Akár más járt előtte a pezsgőfürdőben vagy olyan ember, aki fertőzött, nem áll fenn a nemi betegség elkapásának veszélye. Az orvos szerint amennyiben a pezsgőfürdőt megfelelően tisztítják, nem kaphat el senki nemi betegséget az által, hogy benne tartózkodik.

Ám lehetnek rövidtávú hatásai férfiakra. 

A magas hőmérséklet nem ideális a spermiumok számára. A spermiumok működése átmenetileg csökkenhet, ha a számukra ideális hőmérsékleti tartományon (kb. 32–35 °C) felüli hőmérsékletnek vannak kitéve.

Mivel általában 37-40 fokosak a jakuzzik, így a hosszan való áztatás befolyásolja a spermiumok számát és azok mozgásba lendülését. A hőhatásnak való kitettség csökkentésével ez a veszély visszafordítható. A termékenység érdekében érdemes kevesebb időt meleg vízben tartózkodni, illetve a fürdőben is ügyelni a megfelelő folyadékpótlásra.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu