Ezen a helyen sose szexelj, ha jót akarsz magadnak

A zuhanytól a strandon át egészen az autóig, számos olyan hely létezik, ahol az emberek szexelnek a hálószoba falain kívül. Ezek mind izgalmasan hangozhatnak, de van még egy gyakori hely, ahol előfordul, hogy a párok élvezik intim együttlétüket, amely talán nem is olyan jó ötlet, mint amilyennek tűnik.
Létezik a sok számos lehetőség közül egy hely, ami negatív következményekkel járhat, ha valaki ott szexel párjával, egyik ilyen hátrány a férfiak termékenységével kapcsolatos.
Ez a hely nem más, mint a pezsgőfürdő. Csábító lehet egy pezsgőfürdőt a pároddal együtt élvezni, de Dr. Rashid Bani, a Your Sexual Health magánorvosa és orvosigazgatója szerint jobb lenne, ha elvetnéd a szexelés gondolatát a romantikus fürdőzés alatt.
Bár izgalmasnak tűnhet, a forró kádban való szex bizonyos egészségügyi kockázatokkal jár, amelyeket az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak
- idézi szavait az Unilad.
Hozzátette, hogy a klórhoz és brómhoz hasonló vegyi anyagok irritálhatják a nemi szerveket, az óvszer pedig sokkal megbízhatatlanabb a vízben, könnyen lecsúszhatnak vagy elszakadhatnak.
A válasz, nem. Akár más járt előtte a pezsgőfürdőben vagy olyan ember, aki fertőzött, nem áll fenn a nemi betegség elkapásának veszélye. Az orvos szerint amennyiben a pezsgőfürdőt megfelelően tisztítják, nem kaphat el senki nemi betegséget az által, hogy benne tartózkodik.
Ám lehetnek rövidtávú hatásai férfiakra.
A magas hőmérséklet nem ideális a spermiumok számára. A spermiumok működése átmenetileg csökkenhet, ha a számukra ideális hőmérsékleti tartományon (kb. 32–35 °C) felüli hőmérsékletnek vannak kitéve.
Mivel általában 37-40 fokosak a jakuzzik, így a hosszan való áztatás befolyásolja a spermiumok számát és azok mozgásba lendülését. A hőhatásnak való kitettség csökkentésével ez a veszély visszafordítható. A termékenység érdekében érdemes kevesebb időt meleg vízben tartózkodni, illetve a fürdőben is ügyelni a megfelelő folyadékpótlásra.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.