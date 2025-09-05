Ezen a helyen sose szexelj, ha jót akarsz magadnak

A zuhanytól a strandon át egészen az autóig, számos olyan hely létezik, ahol az emberek szexelnek a hálószoba falain kívül. Ezek mind izgalmasan hangozhatnak, de van még egy gyakori hely, ahol előfordul, hogy a párok élvezik intim együttlétüket, amely talán nem is olyan jó ötlet, mint amilyennek tűnik.

A szex a pezsgőfürdőben a legkockázatosabb Fotó: Forrás: Unsplash.com

Létezik a sok számos lehetőség közül egy hely, ami negatív következményekkel járhat, ha valaki ott szexel párjával, egyik ilyen hátrány a férfiak termékenységével kapcsolatos.

Ez a hely nem más, mint a pezsgőfürdő. Csábító lehet egy pezsgőfürdőt a pároddal együtt élvezni, de Dr. Rashid Bani, a Your Sexual Health magánorvosa és orvosigazgatója szerint jobb lenne, ha elvetnéd a szexelés gondolatát a romantikus fürdőzés alatt.

Bár izgalmasnak tűnhet, a forró kádban való szex bizonyos egészségügyi kockázatokkal jár, amelyeket az emberek gyakran figyelmen kívül hagynak

- idézi szavait az Unilad.

Hozzátette, hogy a klórhoz és brómhoz hasonló vegyi anyagok irritálhatják a nemi szerveket, az óvszer pedig sokkal megbízhatatlanabb a vízben, könnyen lecsúszhatnak vagy elszakadhatnak.

Fennáll-e a nemi betegség veszélye pezsgőfürdőzés alatt?

A válasz, nem. Akár más járt előtte a pezsgőfürdőben vagy olyan ember, aki fertőzött, nem áll fenn a nemi betegség elkapásának veszélye. Az orvos szerint amennyiben a pezsgőfürdőt megfelelően tisztítják, nem kaphat el senki nemi betegséget az által, hogy benne tartózkodik.

Ám lehetnek rövidtávú hatásai férfiakra.

A magas hőmérséklet nem ideális a spermiumok számára. A spermiumok működése átmenetileg csökkenhet, ha a számukra ideális hőmérsékleti tartományon (kb. 32–35 °C) felüli hőmérsékletnek vannak kitéve.

Mivel általában 37-40 fokosak a jakuzzik, így a hosszan való áztatás befolyásolja a spermiumok számát és azok mozgásba lendülését. A hőhatásnak való kitettség csökkentésével ez a veszély visszafordítható. A termékenység érdekében érdemes kevesebb időt meleg vízben tartózkodni, illetve a fürdőben is ügyelni a megfelelő folyadékpótlásra.