Megdöbbentő fordulat: a pszichológus szerint a felnőtt filmek akár jó hatással is lehetnek ránk

Rossz testkép, téves edukáció, irreális elvárások, félretájékoztatás, előítéletek, függőség... – és akkor még nem is mélyültünk el a felnőtt filmek káros hatásainak listájában.

A felnőtt filmek taníthatnak is?

Fotó: Lysenko Andrii / Shutterstock

Nehéz elképzelni, hogy valami, amiről egész életünk során azt hallgattuk mennyire negatív befolyással van ránk, akár pozitív dolgokat is hordozhat magában. De most megnézzük, mi történne, ha egy pillanatra felhagynánk a felnőtt filmek démonizásával, és megpróbálnánk a másik oldalt is megvizsgálni.

A felnőtt filmek megmutatják kik vagyunk, mik a vágyaink

A felnőtt tartalmak segíthetnek betekintést nyújtani abba, milyen vágyak mozgatnak bennünket, amelyeket nyíltan nem tudunk vagy nem akarunk kimondani.

Egy friss kutatás például arra az eredményre jutott, hogy míg 10 éve a felnőtt tartalmak fogyasztóinak csupán negyede volt nő, ma már közel 40%-ra nőtt ez az arány. De arról is tisztább képet kaphatunk, hogy melyik generációt milyen intim fantáziák mozgatják meg a leginkább.

Nemcsak statisztikákról van tehát szó, hanem arról, hogy ezek a filmek lehetőséget adnak arra, hogy betekintést nyerjünk a kollektív fantáziánkba.

Nem is az a gond, hogy fogyasztjuk, hanem az, hogy miért?

Például, amikor a párok azért néznek felnőtt filmeket, hogy új dolgokat tanuljanak, alacsonyabb szégyenérzetről és szorongásról számolnak be.

– írja Kaamna Bhojwani, okleveles szexológus, klinikai pszichológus a Psychology Today-en.

Egy másik érv lehet a felnőtt filmek mellett az is, hogy a felnőtt tartalmak fogyasztása a nőknek segít a nagyobb szexuális elégedettség elérésében, és több intimitáshoz is vezet.

Amikor viszont egyedül, a problémák előli menekülés eszközeként kezd valaki ilyen tartalmakat fogyasztani, az valóban könnyebben vezet függőséghez, és rossz hatással lehet a valós intim kapcsolatteremtésre is.

A probléma tehát talán nem is a felnőtt filmekben keresendő, inkább a motivációban, amiért fogyasztjuk. Bhojwani hangúlyozza:

A motivációid és szükségleteid megértése segíthet az egészségesebb médiafogyasztásban és a párkapcsolati dinamikában.