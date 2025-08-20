UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Tényleg a méret a lényeg? Végre kiderült, milyen partnerre vágynak valójában a nők

szex
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 20. 20:15
méretpartnerférfiasság
Egy örök kérdés, ami férfiak millióinak önbizalmát érinti és, amit a nők, hol diplomatikusan, hol kacér mosollyal próbálnak elkerülni, pedig mindegyiküknek megvan róla a maga véleménye. Most azonban végre kiderült, mekkora férfiassággal rendelkező partnerre vágynak a nők!
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Tényleg a méret a lényeg? Ez az egyszerűnek tűnő kérdés generációk óta a férfi-nő kapcsolatok egyik legvitatottabb témája, ami nemcsak a férfiak önbizalmát befolyásolja, hanem az intimitásról alkotott képet is. Természetesen a szexualitás és a másik iránti szenvedély jóval többről szól annál, minthogy mekkora a partner férfiassága, mégis a kérdés a mai napig rendszeresen előkerül. Egy friss felmérés ezért végre rávilágított arra, hogy mekkora az “ideális méret” a szexuális elégedettség szempontjából.

partner, párkapcsolat, szerelem
Kiderült, mekkora férfiassággal rendelkező partnerre vágynak a nők.
Fotó: And-One /  Shutterstock 

Ilyen partnert keresnek a nők az ágyban

Egy párkapcsolati szakértő, Macken Murphy lerántotta a leplet az áhított centikről, amit számos tudományos kutatás is igazol. A kérdés ugyanis még mindig lázba hozza a férfiakat, akik gyakran azon töprengenek, hogy elegendő mérettel rendelkeznek-e ahhoz, hogy párt találjanak.  Az emberi párosodási viselkedéssel foglalkozó tudós, aki TikTokon is nagy népszerűségnek örvend, a Daily Starnek adott interjút a témával kapcsolatban. 

Akkor mégis mennyi az annyi?

A szakértő egy tanulmányra hivatkozott, amelyben a nőknek különböző nagyságú, pénisz kinézetű hengereket kellett megfogniuk, majd véleményezniük a méretet. A kutatás azonban nagyon meglepő eredményekkel szolgált, ugyanis a számok nagyon alacsonynak bizonyultak. Macken Murphy elmagyarázta, ha egy nőt szimplán megkérdezünk az áhított centiről, akkor valószínűleg azt fogja mondani, hogy 18. A kutatás azonban azt mutatta, hogy a hosszútávú partnerek esetében a 16 centiméter már ideális.

Macken Murphy emellett arra is rávilágított, ha a férfiakat megkérdeznénk arról, milyen hosszú a férfiasságuk, a nőket pedig azzal kapcsolatban, hogy mekkorára vágynak, mindkét nem 1-2 centivel többet mondana, mint a valóság.

partner, banán, pénisz, méret
 A hosszútávú partner esetében a 16 centimétert már  ideális.
Fotó: Carol Yepes /  Shutterstock 

Akkor vajon  kell aggódni a méret miatt?

A szakértő szerint a férfiaknak egyáltalán nem kellene aggódniuk a méret miatt, hiszen a többség nem létezik olyan hosszúsággal, amit a nők tökéletesnek tartanak.

A gyakorlatban a szerelem túlléphet ezeken a dolgokon, és sokkal rugalmasabb lehet, mint ezek az ideális preferenciák, amelyek szinte mindig ésszerűtlenek. Sokkal érdekesebb a minimális preferenciákról kérdezni

 – zárta gondolatait a kutató. Szerinte ugyanis, ha a férfiaknak kellene arra választ adniuk, hogy mi a megfelelő melltartóméret és BMI, akkor szintén egy irreális számkombinációt kapnánk.

Az alábbi videóban egy szakértő boncolgatja tovább a témát:

