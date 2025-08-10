„Rajtakaptam a barátomat, ahogy a legjobb barátnőmmel szexel a zuhany alatt – de ő azt mondja, ez az én hibám”

A nő szerint, ha bárki találkozna a barátjával, azt hinné, ő az utolsó ember, aki valaha félrelépne. Mindig nagyon figyelmes – szívesen megmasszírozza a lábát, kitakarítja a nő kocsiját, és még pihentető fürdőket is készít neki.

Fotó: freepik.com

Két éve találkoztunk. Addig üldözött randimeghívásokkal, míg végül beadtam a derekamat. Még arról is beszélgettünk, hogy családot alapítunk. Én 33 éves vagyok, ő 35, villamosmérnök, aki keményen dolgozik, de ugyanúgy élvezi a szórakozást is. Bár a kapcsolatunk többnyire boldog, néha féltékeny és irányító volt – korlátozta, milyen gyakran mehetek el valahova és kivel.

A tanácsot kérő nő arra is kitért, hogy párja egyre kritikusabban viszonyult ahhoz is, hogy mit visel, néha még ki is készítette neki a ruháit, hogy miket vehet fel. Azonban mindig azt gondolta, hogy ez kis ár azért, amilyen csodálatos a kapcsolatuk minden más területén.

Bár nem is lehetnének különbözőbbek, ő és a legjobb barátnőm mindig is remekül kijöttek egymással. A barátom nemrégiben lefoglalt egy utolsó pillanatos nyaralást kettőnknek. A barátnőm a házunkban maradt, hogy vigyázzon a kutyára. Későn értünk haza, ezért ő ott aludt, majd annyira fáradt voltam, hogy lefeküdtem aludni

– kezdte a lebukás történetét a nő, majd így folytatta:

Néhány órával később felébredve hallottam, hogy folyik a zuhany. Azt hittem, a barátom felejtette el elzárni, ezért bementem a fürdőszobába, ahol szembesültem azzal a látvánnyal, hogy ő és a legjobb barátnőm meztelenül állnak együtt a víz alatt. Elmenekültem a házból, és anyámnál szálltam meg. Azóta is itt vagyok.

Az összetört szívű nő szerint a barátja azóta több száz üzenetet küldött neki – először szeretetteljesen és bocsánatkérően, majd egyre gúnyosabbakat és kegyetlenebbeket.

Most azt mondja, sosem szeretett, és mindez az én hibám, mert unalmas vagyok az ágyban. Nem ez az első kapcsolatom, ami megromlott. Múltam van a rossz, irányító férfiakkal

– zárta tanácskérő levelét.

A The Sun tanácsadója, Deide válaszában kifejti, hogy a bántalmazó partnerek általában nem változnak meg maguktól. Az is árulkodó, hogy a nő barátja milyen gyorsan feladta a szeretetteljes üzeneteket, és átváltott kegyetlenkedésbe.

A nők gyakran vonzzák a kontrolláló, bántalmazó férfiakat, ha életük korai szakaszában instabil kapcsolatuk volt – például olyankor, amikor úgy érezték, nem érdemlik meg, hogy meghallgassák őket. Felnőttként aztán olyan partnereket választanak, akik semmibe veszik és manipulálják őket. A következő hónapokban sok támogatásra lesz szükséged.

Ezt követően azt tanácsolja neki, hogy vegye fel a kapcsolatot nővédő szervezetekkel, valamint arra is kitért, hogy egy terapeutával való beszélgetés segíthet feltárni és feldolgozni azokat a mintákat, amelyek az egészségtelen kapcsolatokhoz vezettek, hogy meggyógyulhasson, és a jövőben egészségesebb döntéseket hozhasson – írja a The Sun.