STOPOREX KLASIK+PROLONG, avagy mindent az erekció fokozása érdekében - véleményezés (x)

Ha Ön 40 év feletti férfi, jó eséllyel legalább egyszer tapasztalt már merevedési zavart (ED). Az ED vagy impotencia az erekció elérésének és/vagy fenntartásának képtelensége. Ez lehet olyasmi, amit időnként tapasztal, amikor nagyon fáradt, vagy alkoholt fogyasztott. Vagy lehet valami olyasmi, amit minden alkalommal tapasztal, amikor szexre kerül a sor. Ha ez utóbbi, és az ED már rombolja szexuális életét, akkor érthető, hogy egyszerű megoldásokat fog keresni. Tartozhat ezek közé a STOPOREX kapszula? Erre ma megadjuk a választ.

Amit a pároknak tudniuk kell az erekciós zavarról

Az erekciós diszfunkció (ED) , vagy erekciós zavar a pénisz rendellenességeinek egyik fajtája. Befolyásolja a képességét, hogy elérje és fenntartsa a szexuális kapcsolathoz kellően szilárd erekciót.

Az erekciós diszfunkció a leggyakoribb szexuális probléma, amelyet a férfiak az egészségügyi szolgáltatóknak jelentenek, különösen az életkor és más egészségügyi problémák miatt.

Mi váltja ki az erekciós diszfunkciót?

leggyakrabban a hímvessző véráramlása korlátozása, vagy az idegek károsodása

stressz vagy érzelmi okok

súlyosabb betegségek korai figyelmeztetése lehet, mint például az érelmeszesedés (artériák keményedése vagy elzáródása), szívbetegség, magas vérnyomás vagy cukorbetegségből eredő magas vércukorszint

Amikor Ön és partnere a kialakult helyzetről beszél, mindkettejüknek szem előtt kell tartani néhány kulcsfontosságú dolgot az ED-vel kapcsolatban:

Ne hibáztassa magát - az ED-ben szenvedő férfiaknak tudniuk kell, hogy ez nem az ő hibájuk, és a partnereiknek is ugyanezt tudni kell. Nem valami miatt van, amit bármelyikuk tett vagy nem tett. Nem lehet senkit hibáztatni, és nem kell bocsánatot kérni.

Az ED nem azért történik, mert nem eléggé izgatott - a partnereknek tudniuk kell, hogy nem tudják megoldani a problémát csak azzal, hogy jobban igyekeznek a hálószobában. Igaz, adnak egy kis löketet a szexuális életéhez, de a szexjátékok és a Victoria's Secret-ben való költekezése nem oldja meg a problémát.

Gyakori - a férfiak körülbelül felének van valamilyen fokú merevedési zavara. És egyre gyakoribbá válik, ahogy öregszenek.

Kezelhető - az ED nem válság, csak „lassító“ . Meg tudja oldani!

És pontosan azért, mert megoldható, ma górcső alá vetjük az egyik lehetséges megoldást - a vény nélkül elérhető potencianövelő étrend kiegészítőket - konkrétan a STOPOREX Klasik és Prolong kapszulákat.

Dióhéjban a Stoporex-ről

A Stoporex® egy szlovák márka, gyártója és hivatalos forgalmazója Szlovákiából származik. A gyártó a jól ismert Kompava cég (közel 20 éves piaci tapasztalattal és több mint 80 étrend kiegészítő termékkel a portfóliójában). A gyártás Nové Mesto nad Váhom-ban zajlik.

Már a származási hely maga is egy plusz pont a termékek számára, mivel Szlovákiában köztudottan nagyon szigorú követelmények vonatkoznak a termelésre. A Kompava a világ legkeresettebb beszállítóinak alapanyagait használja és termékei tiszta élelmiszer- és gyógyszeripari alapanyagokból készülnek, amelyek az Európai Unión belül engedélyezettek.

Stoporex Klasik

Fotó: stoporex.hu

a merevedés támogatása

a szexuális étvágy és a libidó növelése

növelése jobb fizikai teljesítmény és szexuális vitalitás

termékenység támogatása

a termék nem tartalmaz szintetikus hatóanyagokat

minőségi, ellenőrzött alapanyagok

hanyagolható, vagy semmilyen mellékhatás

Összetétel

A szinergikus hatás elérésének érdekében a hatóanyagok kombinációja nagyon gondosan van összeválogatva. Már egy felületes pillantás az összetevőkre is azt mutatja, hogy a kiegészítő átlagon felüli koncentrációval rendelkezik, és egy olyan „koktélt“ kínál, amely más gyártónál nem található.

Íme:

Tribulus Terrestris (Királydinnye) - a Tribulus vezeti a „gyógynövényes Viagra“ toplistáját. Tanulmányok kimutatták, hogy ez a gyógynövény megemeli a luteinizáló hormon (LH) szintjét, növelve a szabad tesztoszteron szintjét az egészséges férfiakban. Ez növeli a szexuális vágyat és a libidót, javítja a spermiumok minőségét, miközben fürgébbé teszi ezeket, egyes esetekben segít az erekciós zavarok orvoslásában, és bizonyítottan hasznos a korai magömlés esetén.

Saw Palmetto (Fűrészpálma) - a fűrészpálma a prosztata egészségét védő képességéről ismert. Ez a fontos mirigy felelős a hímivarsejteket védő és tápláló folyadék előállításáért a spermában. Az „5-alfa-reduktáz” enzim a tesztoszteront dihidrotesztoszteronná (DHT) alakítja át – ez a fő hormon, amely jelzi a prosztata növekedését, és döntő szerepet játszik a férfiak fejlődésében. Amíg a férfi hormonok jelen vannak, a prosztata mérete változatlan marad, vagy minimálisan megnagyobbodik. Az életkorral azonban csökken a tesztoszteron termelés, és a DHT továbbra is termelődik. Ez felelős számos gyakori férfi egészségügyi problémáért, mint például a libidó elvesztése, a hajhullás és a prosztata megnagyobbodás (jóindulatú prosztata hiperplázia). A kutatások azt mutatják, hogy a Saw Palmetto gátolja a tesztoszteron DHT-vé való átalakulását, lehetővé téve a szervezet számára a normál tesztoszteronszint megtartását.

Maca - ez egy különösen erős afrodiziákum – az ókori peruiak fogyasztották ezt gyökeret, hogy fokozzák a férfi nemi vágyát. Kiváló termékenységnövelő, a vizsgálatok kimutatták, hogy férfiaknál javíthatja a spermiumok minőségét, mozgékonyságát és térfogatát. A glükozinolátok, a fent említett növényi alkaloidok szintén pozitívan befolyásolhatják mind a férfiak, mind a nők termékenységét. Ezek az alkaloidok felelősek a Maca azon képességéért, hogy fenntartsák a hormonális egyensúlyt.

Cink - a spermiogenezis kiváló stimulánsa, és hozzájárul a férfi nemi sejtek kialakulásához és éréséhez. A szexuális étvágyat is befolyásolja, támogatja a hormonális egyensúlyt és az idegrendszer működését.

Ajánlott adagolás

Bármilyen étrend kiegészítőhöz hasonlóan a maximális hatás elérése érdekében Stoporex® Klasik-ot is hosszú távon ajánljuk szedni. Ez több hónap következetes használatot jelent.

Ha rendszertelenül és szükség szerint használja, például közvetlenül a nemi aktus előtt, annak érdekében, hogy támogassa aktuális teljesítményét a kívánt hatás elmaradhat.

A gyártó által ajánlott adagolás 3 tabletta reggel, 3 tabletta este. A kapszulákat egészben, vízzel kell bevenni. A maximális napi adag 6 kapszula.

Lehetséges mellékhatások

A használat kezdetén rövid távú emésztési zavart tapasztalhat, azonban ez nem jelentkezik mindenkinél. Óvatosnak kell lenni, ha szívbetegséggel vagy vérnyomásproblémával küzd - ez esetben konzultáljon kezelőorvosával.

A termék ára és csomagolása

A Stoporex Klasik aktuális ára 90 kapszulás alapkiszerelésben 9 900 forint. Ha az ajánlott napi adaggal - napi 6 tabletta - számolunk, akkor egy csomag 15 napra elegendő. Sok vagy kevés? Ez relatív.

Mindenesetre, ha hosszú távú használatban gondolkodik, akkor a kínálatban szereplő kedvezményes csomagokat mindenképpen érdemes megfontolni:

1x Stoporex Klasik + Prolong = 20 290 forint

3x Stoporex Klasik = 28 190 forint

5x Stoporex Klasik = 46 990 forint

Ami a csomagolást illeti, a kapszulákat egy szabványos műanyag palackba öntik, amelyen fel vannak tüntetve a gyártó információi. Otthonába egy diszkrét csomagban érkezik.

Stoporex Prolong

Fotó: stoporex.hu

a teljes erekció idejének meghosszabbítása

minőségibb és gyorsabb merevedés

az ejakuláció késleltetése

a libidó, a potencia és a szexuális energia növekedése

minőségi, ellenőrzött alapanyagok

a termék nem tartalmaz szintetikus hatóanyagokat

hanyagolgató, vagy semmilyen mellékhatás

Öszetétel

A Stoporex Prolong egyedi összetétele 5 hatóanyagból áll, amelyek támogatják és kiegészítik egymást. A hatóanyagok koncetrációja, a Stoporex Klasik-hoz hasonlóan itt is rendkívül magas.

A Stoporex® Prolong a következő hatóanyagokat tartalmazza:

Ashwagandha - az ashwagandha „érzéki“ hírneve legendás - fokozza a szexuális vágyat férfiakban és nőkben egyaránt. Kivonata képes serkenteni a nitrogén-monoxid termelését a szervezetben. Ez a nemi szervekbe vért szállító erek kitágulását okozza, ami fokozott szexuális vágyhoz vezet.A férfi hormonokra kifejtett stabilizáló hatása jól dokumentált.Tanulmányok kimutatták, hogy növeli a luteinizáló hormon szintjét (ami serkenti a tesztoszteron termelést), és jelentősen megemeli a tesztoszteron szintjét.Az ashwagandha egyben erős hatást gyakorol a férfi és női termékenységre, stresszoldó tulajdonságai segítenek optimálisabb környezetet teremteni a fogantatáshoz. Tanulmányok kimutatták, hogy az ashwagandha fogyasztása akár 26%-kal is csökkentheti a stresszhormon, a kortizol szintjét a szervezetben.

Maca - róla már fentebb írtunk, de az ismétlés a bölcsesség anyja: növeli a libidót, meghosszabbítja az erekció idejét, serkenti a szexuális energiát, növeli a fizikai teljesítményt és hatással van a férfi potenciára is. Az eredmény a férfi állóképességének optimalizálása.

L-arginín - az L-arginin egy esszenciális aminosav, amely jótékony hatással lehet a szív egészségére és az erekciós problémákra is.Az Andrology folyóiratban megjelent tanulmány megállapította, hogy a súlyos vagy teljes merevedési zavarban szenvedő betegek L-arginin szintje jelentősen alacsonyabb volt, mint az ED enyhébb formáiban szenvedő férfiaké. Az L-arginin elősegítheti a nitrogén-monoxid termelését, amely az erekció eléréséhez és fenntartásához fontos vegyület.Ezenkívül "az L-arginin perifériás értágító, a PDE5-inhibitorokhoz hasonló útvonalon keresztül. Az értágulat fokozott véráramlással és ezáltal jobb erekcióval jár.

L-citrulin - az L-citrullin elősegítheti az L-arginin szint növelését, ami aztán elősegíti a nitrogén-monoxid-termelést. A nitrogén-monoxid elősegíti az erek ellazulását, ami lehetővé teszi, hogy több vér áramoljon át a testen. Egyes kutatások azt mutatják, hogy ez segíthet az erekciós diszfunkcióval küzdő egyéneknek. Egy kisebb tanulmány kimutatta, hogy az L-citrullint szedő férfiaknál 8,3%-kal javult a merevedési zavarok rátája, mint a placebót szedő férfiaknál.

Cink - hatásait már megbeszéltük a Stoporex Klasik-nál

Ajánlott adagolás

Az optimális adagolás 3 kapszula reggel és 3 kapszula este a Klasik-hoz hasonlóan. Az adagolás túllépése nem jelent erősebb vagy gyorsabb hatást. A jelszó ebben az esetben is a „KÖVETKEZETESSÉG“.

Lehetséges mellékhatások

Nagyon ritkán emésztési zavarok merülhetnek fel, amelyek egy idő után elmúlnak. Ha szív- és érrendszeri betegségben szenved, konzultáljon kezelőorvosával.

A termék ára és csomagolása

Ugyanúgy, ahogy a Stoporex Klasik a Prolong is 90 darabos alapkiszerelésben elérhető 11 490 forintért. Mivel ez esetben is ajánlott a hosszú távú gyógyszerszedés, érdemes a kedvezményes csomagokban gondolkodni:

1x Stoporex Klasik + Prolong = 20 290 forint

3x Stoporex Prolong = 32 690 forint

5x Stoporex Prolong = 54 490 forint

Praktikus és költséghatékony opciónak tartjuk a Stoporex Klasik + Prolong kombó vásárlási lehetőségét.

Hol lehet megvásárolni a Stoporex termékeit?

A termékeket a magyar piacon a gyártó webáruháza, a stoporex.hu forgalmazza. Online és hagyományos gyógyszertárakban nem elérhetők.

Összegzés

A Klasik és a Prolong termékek ellen végül is nem találunk kifogást. Természetesen nem szabad elfelejteni, hogy táplálék-kiegészítőkről van szó, ezért a hatás nem lesz azonnali. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozzon ki a kapszulákból, elsősorban a következetes használat és egy adag türelem szükséges.

De... van itt egy nagyon pozitív DE. Nem sok olyan gyártó található a piacon, aki annyira biztos a termékében, hogy 100%-os elégedettségi garanciát és pénzvisszatérítést vállal. A Stoporex ezt vállalja. Adminisztratív akadály és felesleges kérdések nélkül.

Ezért nyugodt lelkiismerettel ajánlani tudjuk, hogy próbálja ki a Stoporex termékeit. Veszteni nem tud, csak nyerni!