Sminkhibák, amik akár 10 évet is öregíthetnek rajtad – Ezt javasolja a szakértő a fiatalos megjelenésért

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert a méregdrága bőrszépítő kezelések, pedig ha csupán az itt felsorolt sminkhibákra odafigyelsz, már rengeteget tehetsz a fiatalos megjelenésért. Kíváncsi vagy a listára? Akkor olvass tovább!

Létezik néhány olyan sminkhiba, ami éveket adhat a korodhoz.

Fotó: Shutterstock

Az életkorral járó bőrváltozások miatt érdemes változtatnod a sminkrutinodon.

Ha ezeknek a sminkhibáknak búcsút intesz, sokkal fiatalabbnak fogsz tűnni a korodnál.

Sminkes fedi fel azt a trükköt, amivel azonnal üdébb megjelenésre tehetsz szert.

Ez a 4 legnagyobb sminkhiba, ami éveket ad a korodhoz

Az öregedéssel járó bőrváltozások, mint a rugalmasság elvesztése vagy a ráncok kialakulása, megkövetelik tőled, hogy változtass a sminkelési rutinodon. Ezért, ha szeretnél fiatalabbnak látszani, de nem akarsz vagyonokat kidobni mindenféle kezelésre, akkor ismerd meg a legnagyobb sminkhibákat, hogy végleg leszámolhass velük!

1. Sminkhiba: az alapozó használata

Katona Mercédesz (@mercikart) sminkes szakértő és tartalomkészítő szerint a leggyakoribb sminkhiba, amitől az arc fáradtabbnak látszik, az a túl vastag, matt alapozó használata és az agyonpúderezés.

Ez textúrában és színben kiemeli a ráncokat, amitől nagyon nyúzottnak fogsz tűnni. Sokan takarni szeretnék a ráncokat, de ennek ellenkezőjeként jó hatóanyagokkal, bőrtípushoz illő alapozóval, korrektorral kell megágyazni a sminknek

– magyarázta lapunknak a szakértő, és azt is hozzátette, hogy „az üde színek hiánya nagy hibapont” lehet.

2. Sminkhiba: túl élénk pirosító

A másik gyakori sminkhiba, amit az érett nők elkövetnek, hogy túl nagy mennyiségű, élénk pirosítót használnak. Az intenzív színek helyett válassz inkább halványabb árnyalatú terméket.

A lágyabb tónusok használata üdébbnek mutatja az arcot.

Fotó: Shutterstock

3. Sminkhiba: túl sötét rúzs

Nagyon sok nő rajong a rúzsokért, azonban a kor előrehaladtával érdemes jobban átgondolni a színeket. A sötét és túlzottan élénk termékek ugyanis felhívják a figyelmet a száj körüli apró ráncokra, ezért jobb, ha nude, barack vagy rózsaszín árnyalat mellett döntesz.

4. Sminkhiba: túl vastag vagy vékony szemöldök

Köztudott, hogy a szemöldök az öregedéssel együtt elvékonyodik és megritkul, amit sokan sminkkel szeretnének kompenzálni. Azonban nagyon fontos, hogy ne ess át a ló túloldalára.