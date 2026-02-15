Sminkhibák, amik akár 10 évet is öregíthetnek rajtad – Ezt javasolja a szakértő a fiatalos megjelenésért

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert a méregdrága bőrszépítő kezelések, pedig ha csupán az itt felsorolt sminkhibákra odafigyelsz, már rengeteget tehetsz a fiatalos megjelenésért. Kíváncsi vagy a listára? Akkor olvass tovább!
Az öregedéssel járó bőrváltozások, mint a rugalmasság elvesztése vagy a ráncok kialakulása, megkövetelik tőled, hogy változtass a sminkelési rutinodon. Ezért, ha szeretnél fiatalabbnak látszani, de nem akarsz vagyonokat kidobni mindenféle kezelésre, akkor ismerd meg a legnagyobb sminkhibákat, hogy végleg leszámolhass velük!
Katona Mercédesz (@mercikart) sminkes szakértő és tartalomkészítő szerint a leggyakoribb sminkhiba, amitől az arc fáradtabbnak látszik, az a túl vastag, matt alapozó használata és az agyonpúderezés.
Ez textúrában és színben kiemeli a ráncokat, amitől nagyon nyúzottnak fogsz tűnni. Sokan takarni szeretnék a ráncokat, de ennek ellenkezőjeként jó hatóanyagokkal, bőrtípushoz illő alapozóval, korrektorral kell megágyazni a sminknek
– magyarázta lapunknak a szakértő, és azt is hozzátette, hogy „az üde színek hiánya nagy hibapont” lehet.
A másik gyakori sminkhiba, amit az érett nők elkövetnek, hogy túl nagy mennyiségű, élénk pirosítót használnak. Az intenzív színek helyett válassz inkább halványabb árnyalatú terméket.
Nagyon sok nő rajong a rúzsokért, azonban a kor előrehaladtával érdemes jobban átgondolni a színeket. A sötét és túlzottan élénk termékek ugyanis felhívják a figyelmet a száj körüli apró ráncokra, ezért jobb, ha nude, barack vagy rózsaszín árnyalat mellett döntesz.
Köztudott, hogy a szemöldök az öregedéssel együtt elvékonyodik és megritkul, amit sokan sminkkel szeretnének kompenzálni. Azonban nagyon fontos, hogy ne ess át a ló túloldalára.
Katona Mercédesz úgy véli, hogy az érettebb nőknek érdemes krémes textúrák, kontúr, bronzosító és finomabb pirosító mellett letenniük a voksukat.
Egy bőrtónushoz passzoló pirosító és egy pici fény a belső szemzugban többet fiatalít, mint bármelyik filter. Érdemes azonban figyelni a fényes anyagok elhelyezésére
– tette hozzá a sminkes. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy melyik az a sminktermék, aminek mindenképpen szerepelnie kellene egy 40–50 feletti nő neszesszerében, ha fiatalos akar maradni.
A neszesszer alapdarabja egy jó minőségű, szilikontartalmú primer, ami nemcsak a bőrszínt egységesíti, hanem térben is kiegyenlíti és feltölti a ráncokat. Plusz egy krémes pirosító, mert a púderes anyagok gyakran leszívják az életet az arcról
– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint már ezzel a két sminktermékkel is frissebb hatást érhetsz el.
Az alábbi videóból egy olyan módszert leshetsz el, amit bevethetsz homlokráncok és megereszkedett szemöldök ellen:
