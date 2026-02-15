Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Sminkhibák, amik akár 10 évet is öregíthetnek rajtad – Ezt javasolja a szakértő a fiatalos megjelenésért

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 15. 17:45
sminktrükksminkelésfiatalítás
Bár az öregedés egy teljesen természetes folyamat, manapság egyre több érett nő szeretne fiatalabbnak látszani. Cikkünkben ezért olyan sminkhibákról rántjuk le a leplet, amelyek évekkel idősebbnek mutatnak, illetve sminkszakértő segítségével tárjuk fel az üde megjelenés titkát.
Kelle Fanni
A szerző cikkei

Az elmúlt években hatalmas népszerűségre tettek szert a méregdrága bőrszépítő kezelések, pedig ha csupán az itt felsorolt sminkhibákra odafigyelsz, már rengeteget tehetsz a fiatalos megjelenésért. Kíváncsi vagy a listára? Akkor olvass tovább!

Szépen kisminkelt középkorú nő, aki elkerüli a sminkhiba buktatóit.
Létezik néhány olyan sminkhiba, ami éveket adhat a korodhoz.
Fotó: Shutterstock 
  • Az életkorral járó bőrváltozások miatt érdemes változtatnod a sminkrutinodon.
  • Ha ezeknek a sminkhibáknak búcsút intesz, sokkal fiatalabbnak fogsz tűnni a korodnál.
  • Sminkes fedi fel azt a trükköt, amivel azonnal üdébb megjelenésre tehetsz szert.

Ez a 4 legnagyobb sminkhiba, ami éveket ad a korodhoz

Az öregedéssel járó bőrváltozások, mint a rugalmasság elvesztése vagy a ráncok kialakulása, megkövetelik tőled, hogy változtass a sminkelési rutinodon. Ezért, ha szeretnél fiatalabbnak látszani, de nem akarsz vagyonokat kidobni mindenféle kezelésre, akkor ismerd meg a legnagyobb sminkhibákat, hogy végleg leszámolhass velük!  

1. Sminkhiba: az alapozó használata

Katona Mercédesz (@mercikart) sminkes szakértő és tartalomkészítő szerint a leggyakoribb sminkhiba, amitől az arc fáradtabbnak látszik, az a túl vastag, matt alapozó használata és az agyonpúderezés.

Ez textúrában és színben kiemeli a ráncokat, amitől nagyon nyúzottnak fogsz tűnni. Sokan takarni szeretnék a ráncokat, de ennek ellenkezőjeként jó hatóanyagokkal, bőrtípushoz illő alapozóval, korrektorral kell megágyazni a sminknek

 – magyarázta lapunknak a szakértő, és azt is hozzátette, hogy „az üde színek hiánya nagy hibapont” lehet.

2. Sminkhiba: túl élénk pirosító

A másik gyakori sminkhiba, amit az érett nők elkövetnek, hogy túl nagy mennyiségű, élénk pirosítót használnak. Az intenzív színek helyett válassz inkább halványabb árnyalatú terméket.

Finoman sminkelő középkorú nő, aki nem vét sminkhibát.
A lágyabb tónusok használata üdébbnek mutatja az arcot.
Fotó: Shutterstock 

3. Sminkhiba: túl sötét rúzs

Nagyon sok nő rajong a rúzsokért, azonban a kor előrehaladtával érdemes jobban átgondolni a színeket. A sötét és túlzottan élénk termékek ugyanis felhívják a figyelmet a száj körüli apró ráncokra, ezért jobb, ha nude, barack vagy rózsaszín árnyalat mellett döntesz.

4. Sminkhiba: túl vastag vagy vékony szemöldök

Köztudott, hogy a szemöldök az öregedéssel együtt elvékonyodik és megritkul, amit sokan sminkkel szeretnének kompenzálni. Azonban nagyon fontos, hogy ne ess át a ló túloldalára.

Így érhetsz el fiatalosabb, üdébb megjelenést a sminkes szerint

Katona Mercédesz úgy véli, hogy az érettebb nőknek érdemes krémes textúrák, kontúr, bronzosító és finomabb pirosító mellett letenniük a voksukat.

Egy bőrtónushoz passzoló pirosító és egy pici fény a belső szemzugban többet fiatalít, mint bármelyik filter. Érdemes azonban figyelni a fényes anyagok elhelyezésére

 – tette hozzá a sminkes. Emellett arra is kíváncsiak voltunk, hogy melyik az a sminktermék, aminek mindenképpen szerepelnie kellene egy 40–50 feletti nő neszesszerében, ha fiatalos akar maradni.

A neszesszer alapdarabja egy jó minőségű, szilikontartalmú primer, ami nemcsak a bőrszínt egységesíti, hanem térben is kiegyenlíti és feltölti a ráncokat. Plusz egy krémes pirosító, mert a púderes anyagok gyakran leszívják az életet az arcról

– hangsúlyozta a szakértő, aki szerint már ezzel a két sminktermékkel is frissebb hatást érhetsz el.

Az alábbi videóból egy olyan módszert leshetsz el, amit bevethetsz homlokráncok és megereszkedett szemöldök ellen:

