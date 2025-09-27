Neked is sárga lesz a fogad a kávétól? Itt a megoldás rá

A kávé könnyen elszínezheti a fogakat, ám már van egy egyszerű módja, hogy elkerüljük a kellemetlenséget és búcsút mondjunk sárga fogaknak.

A kávé könnyen beszínezi a fogakat Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Kávé és sárga fogak! Hogyan mondjunk búcsút a fogsárgaságnak?

A cigarettázástól a vörösbor kortyolgatásáig számtalan napi szokás vezethet a csúnya fogszíneződéshez. Bár vannak különféle módszerek a problémára, mint amilyen a fogfehérítés vagy a fehérítő csíkok, de ezek elkerülésére is van megoldás - írja a Mirror.

Az egyik legnagyobb ellensége a fehér fogaknak a kávé. Sokan azonban nem szeretnének vagy nem tudnak lemondani a kávéról, de nem is kell. Egy londoni fogorvos felfedte egyszerű és olcsó trükkjét, amellyel az ember megőrizheti fehér fogait és fogyaszthatja kedvenc feketéjét.

Dr. Onkar Mudhart naponta két-három csésze fekete kávét iszik és mégis tökéletesen fehérek a fogai. Köztudott, hogy a kávé a tannintartalma miatt elszínezheti a fogakat – ez egy polifenol, amely vízben lebomlik, így a színezékek megtapadnak a fogakon, és sárgás árnyalatot hagyhatnak rajtuk. Egy nemrégiben közzétett TikTok videóban elárulta mi sikere titka.

A legegyszerűbb és legolcsóbb módszer, amivel fehéren tartom a fogaimat. Nem használok szívószálat, amikor forró italokat iszom, szerintem az fura. Utána vízzel kiöblítem a számat. Ez tényleg a legjobban bevált, legegyszerűbb módszer

Azt javasolja, hogy vegyél egy korty vizet a szádba, és forgasd meg a fogaid körül - mintha öblögetnél. Ezután egyszerűen lenyelheted a vizet, vagy ha a fehér mosdóba köpöd, láthatod, hogy a víz valójában sötét.

Ugyanakkor léteznek további módszerek is arra, hogy a fogak a lehető legszebben nézzenek ki – például az, ha rendszeresen felkeresed a fogorvosodat vagy a dentálhigiénikust a professzionális ápolás érdekében.