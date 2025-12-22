Így sminkelj a horoszkópod szerint – Vízöntő sminkrutin, amivel kitűnsz a tömegből

Kedves Vízöntő, tarts velünk, mert most rólad és a csillagjegyedhez köthető sminktitkokról lesz szó, amikkel jó, ha tisztában vagy!

Így sminkelj a horoszkópod szerint – Vízöntő sminkrutin

Fotó: Sergey Golenko / Shutterstock

Az igéző tekintet érdekében több féle színű tusvonolat is bevethetsz.

Használj krémes pirosítót, hogy tartós legyen a sminked.

Ne feledd, a kulcscsontodra sem felvinni a highlightert.

Így sminkel egy Vízöntő: egyedi egyénisége a sminkjében is visszatükröződik

Az asztrológia szerint a Vízöntő az egyik legkülönlegesebb csillagjegy – mindig is a szabadság, a kreativitás és az eredetiség híve volt. Nem szeret beállni a sorba, ezért sminkjében is igyekszik kitűnni, valami újat, valami izgalmasat mutatni. De hogy néz ez ki a gyakorlatban? Lássuk, hogy sminkelj a horoszkópod szerint!

A smink olyan, mint a ruha, öltöztet

A Vízöntő stílusától bizony nem áll távol a hanyag elegancia, de ha egyszer sminkelni kezd, akkor bizony nem lesz elég egy sima alapsmink és egy nude rúzs, muszáj valami extrát villantani!

Feltűnő és merész megoldások – Így sminkelj Vízöntőként

Szem smink

Ha tusvonal, akkor jobb, ha a Holdról is látszik. Jöhet a kék, a lila, a narancssárga árnyalat, minél feltűnőbb annál jobb. A szemzugba mindig tegyél egy kis fényt, hogy jobban kiemeld a tekinteted, és simán jöhet egy műszempilla, tőled már mindenki megszokta a merészséget.

Pirosító

A tartósság érdekében használj krémes pirosítót, majd fixáld por állagú termékkel. Az árnylatot a szemsminkedhez igazítsd, tudjuk, hogy nem vagy szabálykövető ember, de a sminkelés terén muszáj kompromisszumot kötnöd, legalább a hideg és meleg árnyalatok tekintetében, hogy valóban ragyogni tudj, és mindenki téged irigyeljen!

Ha Vízöntő vagy, bátran használd a highlighter a testeden is

Fotó: Viktoriya Pavliuk / Shutterstock

Rúzsozás

Ha valaki, akkor a Vízöntő imádja az extravagáns ajkakat. Nálad biztos tele a sminkes táska lila, kék és metál rúzsokkal, szájfényekkel. Nálad egy fesztivál inkább egy olyan esemény, ahol „megjelenhetsz” teljesen autentikus módon, nem a fellépők miatt mész, te vagy a sztár, akit mindenki tátott szájjal bámulhat!

Test smink

Zárásképp emeld ki a kulcscsontod egy highlighterrel és kész is vagy!

