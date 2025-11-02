Süllős GyulaTisza-AdóSztárban Sztár All StarsMegasztár
Ne félj a sötét színektől – A legnőiesebb őszi sminktrendek, ha rajongsz a vadítóan füstös tekintetért

szépség
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 02. 11:45
Fanny Magazinsmink tippeksminkelés
Sokan óvakodnak attól, hogy sötét árnyalatokkal fessék ki magukat, mert félnek attól, hogy öregít vagy éppen fáradtnak mutatja az arcot. Pedig érdemes kísérletezni a feketével, mélybordóval, csokoládébarnával vagy éppen a sötétlilával, hiszen ezekkel az őszi sminktrendekkel izgalmas megjelenést alkothatunk!
Antalfi Krisztina
Az őszi sminktrendek 2025-ben mindannyiunkat arra buzdítanak, hogy bátran válasszunk magunknak drámaibb, az éj színét megidéző sminktermékeket: a csokoládébarnától a burgundin át a sötétliláig most minden játszik. A divatlapok szerint a közkedvelt, lágy árnyalatok mellett főszerephez jut a tipikus „dark feminine” stílus is, ahol a fekete mindennek az alfája és ómegája. A karakteres vonalak és sötét színek kifinomultságot és egyfajta drámai megjelenést adnak a megjelenésünknek.

Őszi sminktrendek egy fiatal lány arcán
Az idei őszi sminktrendek mindenkit elvarázsolnak: ideje, hogy te is kipróbáld.
Fotó: Kiselev Andrey Valerevich / Shutterstock

2025-ös őszi sminktrendek a nőiesség jegyében: a fekete szemceruzától a borvörös ajkakig

Ezeken a borongósabb napokon nagyon előnyösen tudnak mutatni az őszi sminkek. Az erőteljes színek ráadásul tökéletesen harmonizálnak az őszi ruhatár visszafogott tónusaival, így az összhatás egyszerre elegáns, stílusos és nőies. A sminkmesterek szerint a titok a harmónia és az egyensúly megtalálásában rejlik: ha hangsúlyos a szem, a száj legyen mindig visszafogottabb – és fordítva. Egy mélyvörös rúzs vagy sötétbordó szemhéjpúder már önmagában elég ahhoz, hogy karaktert adjon az arcunknak. De ne féljünk kísérletezni, mert ezek a sminktermékek nemcsak erőt sugároznak, hanem magabiztossá is tesznek – és végül ez az, ami igazán ragyogóvá varázsolja a megjelenésünket. Több sztár is imádja 2025 legújabb sminktrendjeit, kísérletezz bátran te is!

Termékek az őszi sminktrendek közül válogatva:

  • Pirosítópaletta, NYX
Az őszi sminktrendek legjobb pirosítópalettája
Pirosítópaletta, Ára: 6.190 Ft
Forrás: NYX
  • Szemhéjtus, NYX
szemhéjtus őszi sminkekehez
Szemhéjtus, Ára: 4.890 Ft
Forrás: NYX
  • Matt hatású folyékony rúzs, Catrice
őszi tónusú folyékony rúzs
Matt hatású folyékony rúzs, Ára: 1.949 Ft
Forrás: Catrice
  • Volument adó szempillaspirál, NABLA Cosmetics
Volument adó szempillaspirál őszi sminkehez
Volument adó szempillaspirál NABLA Cosmetics, Ára: 23.710 Ft
Forrás: notino.hu
  • M.A.CXimal matt ajakrúzs, M.A.C
matt rúzs őszi sminkhez
M.A.CXimal matt ajakrúzs, Ára: 10.100 Ft
Forrás: M.A.C
  • Interstellar Smokey szemhéjpúder paletta, Douglas
szemhéjpúder őszi színekben
Interstellar Smokey szemhéjpúder paletta, Ára: 10.090 Ft
Forrás: Douglas
  • Alapozó, IsaDora
alapozó, ami őszre is tökéletes
Alapozó, Ára: 5.645 Ft
Forrás: IsaDora
  • Sötétbarna szemhéjtus, Bourjois
barna őszi szemhéjtus
Sötétbarna szemhéjtus, Ára: 3.999 Ft
Forrás: Bourjois
  • Sminkfixáló spray, Max Factor
sminkfixáló spray az őszi smink tartósságához
Sminkfixáló spray, Ára: 4.499 Ft
Forrás: Max Factor
  • Vízálló szemceruza, Miss Sporty
vízálló szemceruza
Vízálló szemceruza, Ára: 999 Ft
Forrás: Miss Sporty
  • Pirosító, Rimmel
őszi pirosítópaletta
Pirosítópaletta, Ára: 6.190 Ft
Forrás: Rimmel
  • Szemöldökpaletta, M.A.C Cosmetics
szemöldökpaletta őszi tónusokban
  • Szemhéjpúder paletta, IsaDora
őszi szemhéjpúder paletta

Mielőtt kipróbálod a fent említett őszi sminktrendeket, nézd meg az alábbi videót, hogy felfrissítsd a megjelenésed:

