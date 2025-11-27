Ez a Black Friday lényege – Szépségápolási termékek a legjobb áron!

Tisza-AdóHavazás14. havi nyugdíjMegasztár
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 12:15
Egész évben erre a napra vártál, és most végre eljött! Ez a Black Friday lényege: használd ki a leárazásokat, és még most szerezd be a hőn áhított szépségápolási termékeket, csúcstechnológiás, szépítő hatású okoseszközöket! A Fanny magazin idén is kimazsolázta számodra 2025 Black Friday-jának legjobb ajánlatait. Felkészültél?
Antalfi Krisztina
Elindult a 2025-ös Black Friday, amikor végre igazán megéri vásárolni és beszerezni azt a régóta vágyott szépségápolási terméket vagy háztartási eszközt, ez a Black Friday lényege. November vége ugyanis a nagy leárazások időszaka. Ilyenkor sokan megrohamozzák az üzleteket a jó „fogások” reményében, okkal.

Black Friday lényege: akciós áron vásárolt termékek, boldog vásárlók
Idén is érdemes résen lennünk, a Black Friday lényege a számos kedvezmény.
Fotó: BearFotos / Shutterstock
  • Kizárólag ismert, leellenőrzött webáruházakból rendelj!
  • Mindig ellenőrizd le az oldal értékeléseket, vásárlói visszajelzéseket!
  • Érdemes még az akciós napot megelőzően eldönteni mit és honnan rendelsz.

A Black Friday lényege: Óriási leárazások - A szépségápolási termékek között is!

Az év legnagyobb leárazási hulláma szerencsére nemcsak a háztartási kisgépekre és kiegészítőkre terjed ki, hanem a kozmetikumokra, az okos szépségápolási eszközökre is, amelyekkel kényelmesebbé és hatékonyabbá teheted az otthoni bőrápolást. Legyen szó bőrfeszesítő masinákról, hajformázókról vagy profi szépségszalont nyújtó készülékekről, most biztos te is megtalálod azt, aminek valóban örülnél karácsonykor a fa alatt. Érdemes azonban időben lecsapni Fekete Pénteken a legjobb ajánlatokra, hiszen erről szól a Black Friday: a kedvezményes termékekről - amik gyorsan fogynak!

A Black Friday 2025-ös top szépségápolási termékei:

  • Bellissima Intellinsense B24 100 intelligens hajvasaló
2025-ös Black Friday: Bellissima intelligens hajvasaló.
Bellissima Intellinsense B24 100 intelligens hajvasaló, Ára: 24.520 Ft
Forrás: www.makeup.hu
  • Geske mikrotűs mezoterápiás henger
2025-ös Black Friday: Medivon Horizon pro masszázs eszköz fáradt szemre 70 180 Ft www.notino.hu
Geske mikrotűs mezoterápiás henger, Ára: 15.990 Ft
Forrás: www.douglas.hu
  • RIO 24 kozmetikai tükör LED megvilágítással
2025-ös Black Friday: RIO 24 kozmetikai tükör LED megvilágítással.
RIO 24 kozmetikai tükör LED megvilágítással, Ára: 14.190 Ft
Forrás: www.notino.hu
  • Szónikus arctisztító készülék eggo
2025-ös Black Friday: szónikus arctisztító készülék eggo.
Szónikus arctisztító készülék eggo, Ára: 22.999 Ft
Forrás: www.dm.hu
  • MEDISANA DS 600 Nano-ionos arcszauna
2025-ös Black Friday: MEDISANA DS 600 Nano-ionos arcszauna.
MEDISANA DS 600 Nano-ionos arcszauna, Ára: 30.599 Ft
Forrás: www.mediamarkt.hu
  • Rowenta Body Sculpt elektromos masszázsgép narancsbőr ellen
2025-ös Black Friday: Rowenta Body Sculpt elektromos masszázsgép narancsbőr ellen.
Rowenta Body Sculpt elektromos masszázsgép narancsbőr ellen, Ára: 43.000 Ft
Fotó: www.mediamarkt.hu

