Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Teodóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ezzel a szépségtrükkel kosárméretekkel nagyobbnak tűnnek majd a kebleid

smink
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 11. 18:45
sminktippHighlighterszépségtrükkdekoltázsszépségtipp
Ha dúsabb dekoltázsra vágyunk, általában bevetjük a kedvenc push-up melltartónkat, ami sosem hagy cserben. De most mutatunk még egy szépségtrükköt, ami segíthet elérni, hogy nagyobbnak tűnjenek a kebleid.
Ripszám Boglárka
A szerző cikkei

A világon rengeteg nő van, aki arra vágyik, hogy egy kicsit nagyobb, egy kicsit kerekebb, egy kicsit feszesebb vagy épp egy kicsit kisebb keblei legyenek. A legjobb, ha megtanuljuk szeretni azt, amit kaptunk, mert hidd el, minden dekoltázs más és más, és mindegyiknek meg van a maga bája, a természetességével együtt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha egy-egy eseményre készülünk, nem teszünk meg mindent azért, hogy a legjobb formánkat nyújtsuk, és legelőnyösebb megjelenésünket vegyük elő. Ezekre az alkalmakra hoztunk most egy olyan szépségtrükköt, ami optikailag nagyít a kebleiden – nem kell hozzá más, csak pár szabad perc és egy kis smink.

szépségtrükk, dekoltázs, csinos, nő, piros, rúzs
Ezzel a szépségtrükkel nagyobb dekoltázst varázsolhatsz magadnak
Fotó: Beauty Hero /  Shutterstock 

A szépségtrükk, amivel pár perc alatt elérhetsz egy dúsabb dekoltázst

1. Válaszd ki a megfelelő melltartót 

Mindenekelőtt ki kell választanod azt a melltartót, amelyet viselni akarsz az este folyamán. Vagy ha a természetesség híve vagy; melltartó nélkül is elkészítheted a szépségtrükköt. 

Nézd össze a ruhát és a melltartót, amit kiválasztottál, mert ezek fogják meghatározni, hova kerül majd a smink, az árnyékolás. 

3. Keress egy megfelelő ecsetet a trükk elkészítéséhez 

Kardinális kérdés az sminkecset mérete, amivel dolgozni fogsz. A legjobb, ha egy közepes fejű, puha kontúr- vagy pirosítóecsettel dolgozol, mert ezzel lehet a legegyszerűbben precíz, árnyékoló hatású vonalakat kialakítani természetesen.

szépségtrükk, nő, sminkecset, smink
Igazán természetes eredményt csak egy megfelelő sminkecset segítségével lehet elérni
Fotó: Roman Samborskyi /  Shutterstock 

3. Bronzer 

Nem mindegy, milyen bronzert használsz a kontúrhoz. A bőröd tónusától nagyjából 1-2 árnyalattal kell sötétebbet keresned ahhoz, hogy a végeredmény igazán nagyot üssön. 

Az állagát tekintve:  

  • Ha nem vagy biztos magadban, inkább kerüld a krémes bronzereket, mert nehezebben kezelhetők.
  • Ugyanez mondható el – csak hatványozottan – a púder bronzosítókra, amiknek a tartóssága is megkérdőjelezhetőbb társaiénál.
  • A legkönnyebb és legtartósabb megoldást a matt bronzosítók nyújtják ehhez a szépségtrükkhöz

Így csináld: 

  1. Vigyél fel egy kis színt az ecsetedre 
  2. Alulról felfelé haladva, a két mell között húzz gyengéd ecsetvonásokat 
  3. Ezeket dolgozd el ívelő mozdulatokkal a keblek tetejére 

4. Highlighter 

Ha az árnyék megvan, jöhet a másik hozzávaló; a highlighter. A highlighter fénye segít kiemelni a formákat és domborulatokat. 

Itt érdemes egy enyhébb fényű és nem, vagy csak enyhén csillogó terméket választanod. 

Vidd fel dekoltázsod felső, legkerekdedebb pontjaira. 

5. Fixáld az eredményt 

Ha nem szeretnéd, hogy a ruhád bánja, mindenképp szerezz be egy színtelen púdert, amivel átmehetsz azokon a részeken, ahova a bronzer került. A highlighteres részekkel csak óvatosan, mert a púder matt hatása könnyen elveheti a fényét. 

6. Ellenőrizd a szépségtrükköt

Mielőtt elindulnál, mindenképp nézd meg, hogy sikerült bevetned a szépségtrükköt. A legjobb, ha távolabb mész, forogsz mindkét irányba a tükör előtt, hogy lásd, hogyan vetül a fény dekoltázsodra. 

Ha túl erős vagy éles vonalakat látsz, ragadj újra ecsetet – de ügyelj, hogy ne legyen már rajta maradék termék – és dolgozd el az érintett pontokon a sminket. 

100 nőt kérdeztek arról, hogy szeretik-e a kebleiket:

Olvass tovább még több szépségtrükkért:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu