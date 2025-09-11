Ezzel a szépségtrükkel kosárméretekkel nagyobbnak tűnnek majd a kebleid

A világon rengeteg nő van, aki arra vágyik, hogy egy kicsit nagyobb, egy kicsit kerekebb, egy kicsit feszesebb vagy épp egy kicsit kisebb keblei legyenek. A legjobb, ha megtanuljuk szeretni azt, amit kaptunk, mert hidd el, minden dekoltázs más és más, és mindegyiknek meg van a maga bája, a természetességével együtt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha egy-egy eseményre készülünk, nem teszünk meg mindent azért, hogy a legjobb formánkat nyújtsuk, és legelőnyösebb megjelenésünket vegyük elő. Ezekre az alkalmakra hoztunk most egy olyan szépségtrükköt, ami optikailag nagyít a kebleiden – nem kell hozzá más, csak pár szabad perc és egy kis smink.
Mindenekelőtt ki kell választanod azt a melltartót, amelyet viselni akarsz az este folyamán. Vagy ha a természetesség híve vagy; melltartó nélkül is elkészítheted a szépségtrükköt.
Nézd össze a ruhát és a melltartót, amit kiválasztottál, mert ezek fogják meghatározni, hova kerül majd a smink, az árnyékolás.
Kardinális kérdés az sminkecset mérete, amivel dolgozni fogsz. A legjobb, ha egy közepes fejű, puha kontúr- vagy pirosítóecsettel dolgozol, mert ezzel lehet a legegyszerűbben precíz, árnyékoló hatású vonalakat kialakítani természetesen.
Nem mindegy, milyen bronzert használsz a kontúrhoz. A bőröd tónusától nagyjából 1-2 árnyalattal kell sötétebbet keresned ahhoz, hogy a végeredmény igazán nagyot üssön.
Az állagát tekintve:
Ha az árnyék megvan, jöhet a másik hozzávaló; a highlighter. A highlighter fénye segít kiemelni a formákat és domborulatokat.
Itt érdemes egy enyhébb fényű és nem, vagy csak enyhén csillogó terméket választanod.
Vidd fel dekoltázsod felső, legkerekdedebb pontjaira.
Ha nem szeretnéd, hogy a ruhád bánja, mindenképp szerezz be egy színtelen púdert, amivel átmehetsz azokon a részeken, ahova a bronzer került. A highlighteres részekkel csak óvatosan, mert a púder matt hatása könnyen elveheti a fényét.
Mielőtt elindulnál, mindenképp nézd meg, hogy sikerült bevetned a szépségtrükköt. A legjobb, ha távolabb mész, forogsz mindkét irányba a tükör előtt, hogy lásd, hogyan vetül a fény dekoltázsodra.
Ha túl erős vagy éles vonalakat látsz, ragadj újra ecsetet – de ügyelj, hogy ne legyen már rajta maradék termék – és dolgozd el az érintett pontokon a sminket.
