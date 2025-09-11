Ezzel a szépségtrükkel kosárméretekkel nagyobbnak tűnnek majd a kebleid

A világon rengeteg nő van, aki arra vágyik, hogy egy kicsit nagyobb, egy kicsit kerekebb, egy kicsit feszesebb vagy épp egy kicsit kisebb keblei legyenek. A legjobb, ha megtanuljuk szeretni azt, amit kaptunk, mert hidd el, minden dekoltázs más és más, és mindegyiknek meg van a maga bája, a természetességével együtt. Ez persze nem azt jelenti, hogy ha egy-egy eseményre készülünk, nem teszünk meg mindent azért, hogy a legjobb formánkat nyújtsuk, és legelőnyösebb megjelenésünket vegyük elő. Ezekre az alkalmakra hoztunk most egy olyan szépségtrükköt, ami optikailag nagyít a kebleiden – nem kell hozzá más, csak pár szabad perc és egy kis smink.

Ezzel a szépségtrükkel nagyobb dekoltázst varázsolhatsz magadnak

Fotó: Beauty Hero / Shutterstock

A szépségtrükk, amivel pár perc alatt elérhetsz egy dúsabb dekoltázst

1. Válaszd ki a megfelelő melltartót

Mindenekelőtt ki kell választanod azt a melltartót, amelyet viselni akarsz az este folyamán. Vagy ha a természetesség híve vagy; melltartó nélkül is elkészítheted a szépségtrükköt.

Nézd össze a ruhát és a melltartót, amit kiválasztottál, mert ezek fogják meghatározni, hova kerül majd a smink, az árnyékolás.

3. Keress egy megfelelő ecsetet a trükk elkészítéséhez

Kardinális kérdés az sminkecset mérete, amivel dolgozni fogsz. A legjobb, ha egy közepes fejű, puha kontúr- vagy pirosítóecsettel dolgozol, mert ezzel lehet a legegyszerűbben precíz, árnyékoló hatású vonalakat kialakítani természetesen.

Igazán természetes eredményt csak egy megfelelő sminkecset segítségével lehet elérni

Fotó: Roman Samborskyi / Shutterstock

3. Bronzer

Nem mindegy, milyen bronzert használsz a kontúrhoz. A bőröd tónusától nagyjából 1-2 árnyalattal kell sötétebbet keresned ahhoz, hogy a végeredmény igazán nagyot üssön.

Az állagát tekintve:

Ha nem vagy biztos magadban, inkább kerüld a krémes bronzereket, mert nehezebben kezelhetők.

Ugyanez mondható el – csak hatványozottan – a púder bronzosítókra, amiknek a tartóssága is megkérdőjelezhetőbb társaiénál.

A legkönnyebb és legtartósabb megoldást a matt bronzosítók nyújtják ehhez a szépségtrükkhöz.

Így csináld:

Vigyél fel egy kis színt az ecsetedre Alulról felfelé haladva, a két mell között húzz gyengéd ecsetvonásokat Ezeket dolgozd el ívelő mozdulatokkal a keblek tetejére

4. Highlighter

Ha az árnyék megvan, jöhet a másik hozzávaló; a highlighter. A highlighter fénye segít kiemelni a formákat és domborulatokat.