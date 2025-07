Hőálló praktikák: így lesz szuper tartós a nyári sminked a legnagyobb kánikulában is

Általánosságban véve jót tesz a bőrnek, ha nyáron kevesebb alapozót vagy korrektort használunk, ennek ellenére akadnak olyanok, akik a nagy melegben is szeretnék kiemelni a szépségüket. Amennyiben te is közéjük tartozol, vesd be a következő hőségbiztos praktikákat, amelyektől biztosan tartós marad a nyári sminked.

Vágólapra másolva!

Egész évben várunk a könnyed, nyári hónapokra, a meleg, párás levegő és a hőhullámok azonban bosszúságot is okozhatnak, ha kisminkelve szeretnénk hódítani. Bár a nyári smink könnyen elmosódhat, léteznek bevált módszerek, amelyekkel megőrizhetjük a tartósságát, legyen szó arról, hogy ne ragadjon a rúzs, vagy arról, hogy ne mosódjon el a szemeden a festék. Tucatnyi hőbiztos trükk létezik, amellyel tartóssá teheted a nyári sminked.

Fotó: denisbaboi / Shutterstock Így lesz tartós a nyári smink 1. Figyelj a hidratáló krém mennyiségére Ha sminkelés előtt hidratáló krémet használsz, ügyelj arra, hogy ne túl nagy mennyiségben vidd fel a bőrödre, mivel így nem fog teljesen beszívódni, ami tönkreteheti a megjelenésed. 2. Alapozz sminkelés előtt és használj szivacsot Használj olajmentes alapozót, amelyet szépen oszlass el a bőrödön, mielőtt bármi másnak nekilátsz. Különösen azokra a helyekre figyelj, amelyek jobban fénylenek. Egy kozmetikai alapozószivacs sokat segíthet abban, hogy egyenletesen vidd fel a masszát. A végén mindenképpen hagyd megszáradni. 3. Alkalmazz papírtörlőt Mindig legyen kéznél egy papírtörlő, amelyet gyorsan előkaphatsz a táskádból, hogy eltüntesd bőrödről a felesleges olajréteget. 4. Tegyél alapozót a szemhéjadra Sokan panaszkodnak amiatt, hogy a melegben a szemhéjfesték repedezett lesz a szemhéjak túlzott olajtermelődése miatt. Ennek elkerülése érdekében kenj egy kevés alapozót a szemhéjadra is, mielőtt a szemfestéket felvinnéd. 5. Kerüld a szemfestéket Az a legjobb, ha le tudsz mondani a szemfestékről, hiszen az egyik legkockázatosabb sminktermék, amely elronthatja a megjelenésed. Mint említettük, alapozóval csökkenthető az esélye, hogy repedezetté válik, mégis a legjobb döntés, ha inkább lemondasz róla. 6. Használj szemöldök waxot A szemöldök wax sűrűbb, mint por alapú társai, ezért a sminked is sokkal tartósabbá teheti. 7. Alapozó után jöhet a púder Miután felvitted az alapozót, tegyél rá egy kevés áttetsző púdert, amitől tartósabbá válik. Ezt erősebb ecsetvonásokkal vidd fel az arcodra, hogy szilárdan rajtad maradjon. 8. Használj sminkfixálót A sminkfixáló spray mindig a smink legutolsó lépése.

Fotó: ViDI Studio / Shutterstock Számtalan féle sminkfixáló található a boltok polcain, amelyekből kedvedre válogathatsz. Körülbelül 6 centiméteres távolságból permetezz belőle az arcodra először T-alakban, majd X-alakban, hogy elérd a tökéletes tartósságot.

9. Rúzs helyett használj ajakfestéket Igaz, hogy a rúzs sokkal intenzívebb hatást kelt, mint az ajakfesték, azonban a melegebb napokon inkább a másodikat válaszd. Így sokkal kisebb lesz a valószínűsége, hogy elkenődik. 10. Púderezd le a rúzsodat Amennyiben mégis a rúzs mellett döntenél, a tartósság érdekében tegyél rá az ujjbegyeddel egy kis áttetsző púdert, amivel azt is megelőzöd, hogy a rúzs ragacsossá váljon. 11. Használj vízálló termékeket Ugye te sem szeretnél úgy kinézni, mint aki végigzokogta az éjszakát? Ha a válasz egyértelmű nem, akkor válogass a tömérdek vízálló sminktermék közül, amelyekkel megelőzheted a bajt. 12. Válassz a púderes pirosító helyett krémeset Rengetegen esküsznek a púderes pirosítóra, amely a párásabb napokon foltos arcot eredményezhet, ezt azonban senki sem szeretné. Az év legmelegebb évszakában válaszd inkább a krémes változatot, amely sokkal természetesebb megjelenést kölcsönöz. 10 tipp a hőálló sminkhez Ezek is érdekelhetnek: