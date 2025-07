Évekkel öregebbnek tűnhetsz tőle – Egyetlen szépségbaki, és húsz évet ugrasz az időben

A szépségbakik szerencsére kivédhetőek, és még csak nem is kell profi sminkgurunak lenned hozzá. Persze, ahogy telnek az évek, úgy változik a külsőd, az arcbőröd és a stílusod, amihez nem árt, ha alkalmazkodik a ruhatárad és a szépségápolási rutinod is. Az, ami 30 évesen még csodásan állt, 50 felett már nem biztos, hogy megállja a helyét, és ez bizonyos színekre, sminkekre is igaz. Nem kell drága kencékre gondolj – sokszor elég, ha néhány apróságra odafigyelsz ahhoz, hogy frissebbnek, fiatalosabbnak és ragyogóbbnak tűnj. Ebben a cikkben összegyűjtöttük számodra az 5 leggyakoribb szépségbakit, amit 50 felett érdemes elkerülnöd, és azt is megmutatjuk, mivel érdemes helyettesítened őket!

5 szépségbaki, ami éveket dobnak rád - vigyázz velük!

Fotó: Prostock-studio / Shutterstock

Szépségbakik 50 felett: ezeket jobb lesz messzire elkerülni

Túl vastag alapozó vagy púder

A legtöbb szépségbaki már az alapozónál elcsúszik. Valóban nem könnyű megtalálni a tökéletes árnyalatot, de érdemes időt szánni rá, segítséget kérni az üzletekben, és akár kicsivel több pénzt rászánni, mint más sminktermékekre. Ráadásul a nehéz alapozók beleülnek az apróbb ráncokba, és még jobban kihangsúlyozzák azokat. Ugyanez igaz a púderre is. Válassz helyette könnyű textúrájú, hidratáló BB-krémet, ami ragyogást ad az arcbőrödnek.

Erősen kihúzott szemek, fekete ceruzával

A klasszikus, ám túltolt fekete kontúr szűkíti a tekintetet, és még erősebbé teszi a vonásokat. A vízvonalon húzott fekete vonal kifejezetten öregít és szigorú megjelenést kölcsönöz. Tudom, hogy sokan kedvelik és biztos nálad is ott lapul el a sminkecsetek között, de érdemes csínján bánni vele a szénfekete szemceruzát inkább cseréld le barnára, szürkére vagy sötétzöldre – ezek sokkal lágyabba, mégis elegáns megjelenést kölcsönöznek.

Elhanyagolt vagy túlszedett szemöldök

A szemöldökformázás sokkal többről szól, mint egy-egy jól meghúzott kihúzott vonal, valójában az arc keretét adja. Egy jól formázott szemöldök éveket fiatalíthat, míg egy elhibázott forma éveket öregíthet. Az egyik legnagyobb hiba, ha túl sötét, éles ívet rajzolunk, ami nemcsak természetellenes, de komorrá teszi az arcot. Érdemes inkább a természetes vonalak finom kiemelésére törekedni, a saját szemöldököd adottságaihoz igazodva.