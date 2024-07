Ne dobd ki a túlérett dinnyét! Mutatjuk, mi mindent készíthetsz belőle

Ha te is azok közé tartozol, aki nem kedveli a túlérett, kásás görögdinnye ízét és állagát, de sajnálnád kidobni – hiszen, valljuk be, nem egy olcsó gyümölcs, ráadásul pazarlás is –, akkor van egy jó hírünk! A Mindmegette három szuper receptet osztott meg, amelyekhez fel tudod használni: ezekhez érdemes a dinnyét összeturmixolni, mert így sikerül elfedni a túlérett gyümölcs nemkívánatos pépes állagát, miközben kihasználod az ízét, édességét.

Három szuper recept túlérett dinnyéből / Fotó: Pixabay

Görögdinnyejégkrém

Hozzávalók:

4 csésze kockára vágott, fagyasztott görögdinnye

2 db kisebb banán szeletelve, fagyasztva

2 ek. citromlé

1 tk. méz

60 ml víz

Elkészítése:

Az összes hozzávalót turmixgépbe tesszük és simára keverjük. A masszát jégkrémformákba töltjük, és legalább 12 órára lefagyasztjuk.

Görögdinnyés limonádé

Hozzávalók:

1 kisebb méretű görögdinnye lehűtve és kockákra vágva

250 ml hideg víz

2 db citrom + 2 db a díszítéshez

tört jég ízlés szerint

friss menta

Elkészítése: