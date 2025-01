Szabó András Csuti számára rendkívül fontos a jó megjelenés, ennek érdekében minden korábbinál lelkesebben belevetette magát az edzésbe, és bizony arca fiatalságáért is mindent megtesz.

Nem szégyelli, mindent megtesz a tökéletes külsőért Csuti (Fotó: Instagram)

Csuti arcápolásban nem ismer viccet

Csuti párja az élete nagy részét konditeremben tölti, tökéletesen ismeri az edzés csínját-bínját, Sudár Bianka hatására pedig az üzletember is egyre lelkiismeretesebben és profibban dolgozza meg izmait. Csuti foglalkozása, a social médiával kapcsolatos munkája is a jó megjelenést követeli meg, így nemcsak teste, de arca tökéletességére is nagy hangsúlyt fektet. Korábban kendőzetlen őszinteséggel mesélt plasztikai beavatkozásokról:

– Egyetlen másodpercig sem hezitáltam, amikor először jutott eszembe a botox kínálta lehetőség. Bejelentkeztem Krasznai doktorhoz, és azóta rendszeresen járok is kezelésre. Számomra ez pont olyan rutin, mint másoknak az edzés, vagyis nem látok benne semmi kivetnivalót – mondta Csuti korábban a Borsnak. – Nem gondolom magam különösebben hiúnak, de foglalkozom a külsőmmel, hiszen közszereplőként valahol ez természetes, bár talán akkor is így tennék, ha soha nem láttam volna viszont magam a tévében. De láttam, és nem tetszett annyira, amit mutatott – nevetett az influenszer-üzletember, aki azóta évente kétszer töltet a szemkörnyéki területén és homlokán.

Fontos, hogy az ember semmiben, így a szépészeti beavatkozások terén ne essen át a ló túloldalára. Tudom, hogy hol a határ és én nem is lépem át!

– És persze hozzáteszem, hogy a botox önmagában nem old meg mindent, vagyis a hétköznapi arcápolás is fontos. Nem, nem férfiatlan, ha az ember nem a fürdővízében mos arcot, hanem mondjuk reggel és este elvégez egy ötlépéses arctisztítási műveletet. Az odafigyelés meghálálja magát és bizony észre is veszi a környezetem, ha frissebbnek hat a bőröm – tette még hozzá, s bizony ezt azóta sem adta fel, a napokban egy fátyolmaszkban fotózta le magát, s nem is volt rest közzétenni a rendhagyó állapotot.

– Teljes döbbenet az arcán – írta a bevállalós fotóhoz, utalva arra, hogy Fradika elnevezésű kutyusa teljes döbbenetettel állt az új külső előtt, mondhatni: a kutya sem ismert a gazdájára…