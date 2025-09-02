Miskei gyerekgyilkosságÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
A Netflix új slágere: kegyetlen merénylet a nők ellen

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 02. 18:20
Netflixnémetkritika
Az év legpocsékabb filmje vezeti a sikerlistát. A Netflixen futó Szeress belém legnagyobb hibája, hogy a 365 nappal ellentétben komolyan akarta magát venni, és csínján bánt a bűnös élvezetekkel.

Úgy tűnik a 365 nap sikere után minden évre akad egy-egy, a női nemet gyakorlatilag le "olcsók*rvázó" alkotása Netflixnek, amit valamiért imádnak a nézők. Lehet az egzotikus tájak, a dögös pasik vagy a fülledt erotika teszi, de erre a receptre építették fel a németek a Szeress belém című filmet. Azonban a gépezetbe hiba csúszott: itt nincs dögös Massimo, se ötpercenkénti indokolatlan szex, a történet viszont nem szekunderszégyen, szimplán csak egy ócska ChatGPT munka – olvasható az Origo kritikájában.

Szeress belém netflix
A Szeress belém igazi merénylet a női nem ellen (Fotó: Netflix)

Ez a gond a Netflix új dobásával

A portál írása szerint lengyelek és olaszok helyett németek és spanyolok, maffiózók helyett piti selyemfiúk, fülledt szex helyett csak könnyed maszatolás van a filmben. Röviden így lehetne összefoglalni, mi a különbség a 365 nap és a Szeress belém között. Ami viszont közös bennük, az a mérhetetlen nőgyűlölet, amit ezek a filmek hordoznak magukban. Tárgyiasítják a szebbik nem tagjait, könnyen megkapható, ostoba aranyásónak állítja be őket, akiknek két önálló gondolatuk sincs. Tény, vannak ilyen nők, és akadnak aki tudatosan erre játszanak, de ez a fajta általánosítás több, mint káros ezekben az alkotásokban. 

Szeress Belém
Erotika helyett kamu idill a Netflix új filmje (Fotó: Netflix)

Szex helyett maszatolás

Az Origo írása rámutat arra, hogy egy mallorcai nyaraláson látjuk először főhősnőnket Lillit, aki a nettó életképtelen húgát látogatja meg. Valeria és Lilli kapcsolata kiváló, szerintük legalább is.  Mondjuk az, hogy a dolgozó nővérke vészhelyzetre adott hitelkártyáját pár tízezer euróval megcsapolja a tesó, mert a vőlegénye testvére Amerikában balesetet szenvedett – az még egy Barbie babának is gyanús lenne. Szerencsére Lillinek az, aki úgy gondolja, szemmel kell tartania Manu-t, a vőlegényt. Az amúgy könyvvizsgáló lány a dögmeleg Mallorcán egy pulóverben bulizva próbálja felhívni arra a figyelmet, hogy más mint a többiek: míg a közönség nagyrészéről a drogoktól, a szexuális vágytól, a tánctól vagy a piától szakad a víz, addig ő az indokolatlan ruhaneműjétél izzad úgy, mint egy középhaladó heroinfüggő. Szerencsére a jóvágású német csapos (ezek mindenhol ott vannak!) ad neki egy üveg vizet. Innen teljesen logikusan következik, hogy Lilli ledobja a pulcsiját és két perccel később Tom, a pultos már szó szerint a bugyijában matat. A máléfejű srác – Mauhoz hasonlóan – egy kegyetlen üzletembernek dolgozik, aki bizony szeretne megkaparítani egy telket, ami a lányoké a szigeten. 

Szeress Belém
Klasszikus vagy az év legrosszabb filmje? (Fotó: Netflix)

Indokolatlan jelenetek tömkelege

Innen nagyjából sejthető hogyan halad a történet, hiszen tudjuk, hogy mire vágyunk egy Szeress belém típusú filmtől. Izgalomra, szép emberekre és vad, lassított felvételes szexjelenetekre, ahol indokolatlanul jótestű férfiak és nők vonaglanak egymáson. Nos, a Szeress belém ennek a lágyabb verziója. Kezdjük ott, hogy a Lillit alakító Svenja Jung inkább bájos, mint szexi, és egy arckifejezést ismer nagyjából. Folytassuk ott, hogy a Tomot életre keltő Theo Trebs a lányos anyák kedvence lenne, ördögi mosolya még valamit dob is rajta, de nem az a férfi, akiről elhiszi az ember, hogy egy vad csábító. Az ötpercenként várt szex amúgy két és félszer jön csak el csak a 105 perc alatt, és az is csak 16+ - os verzióban, bár az egyik erotikus pillanat megérne egy komolyabb okfejtést, amelyben a férfi főhős látszólag egy marék homokkal dobja fel az együttlétet – olvasható az Origo cikkében.

Szeress Belém
Hiába nem működik a film sok szempontból, a népszerűsége brutális (Fotó: Netflix)

Időutazás a rossz irányba

Szóval a szex és a fájóan egysíkú sztori még nem is lenne gond, hiszen nem az Oscarra készült a Szeres belém, de a nőgyűlölő hozzáállása mindent felülmúl. Látszólag erősnek látatja a három női főszereplőjét, de az egyik buta, a másik mérhetetlenül ostoba, a harmadik pedig már-már egy hidegvérű férfi fejével gondolkodik. Ez nem csak komoly gond, de káros is, mert nagyjából a film végére a kőkorszakig veti vissza a mai modern nőt, amit a Szeress belém alkotói kimondatnak az egyik karakterrel:

Melyik nő nem hülyül meg egy kis szextől? Utána mindenre rá lehet őket venni!

Ha 2025-ben még itt tart a feminizmus, hogy két hete ez a film vezeti a Netflix sikerlistáját, akkor vajon a filmbéli selyemfiúknak igazuk van? Lehet az ősember felesége is csak egy összkomfortos barlangért, friss mamuthúsért és egy kobaltkő Amex-hitelkártyáért várta haza a vadászatból az urát, és nem volt más vágya, minthogy meglegyen a napi ungabungázás? Ha igen, akkor ez a film nagyobb klasszikus lesz, mint a Titanic és Ben Hur együttvéve, de ha nem, akkor az év egyik legnagyobb merénylete a nézők és leginkább a nők ellen! 

 

