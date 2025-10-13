Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
Christopher Nolan sikereket és kukoricát is arat: ezt is bevállalta a rendező a Csillagok között forgatásán

PUBLIKÁLÁS: 2025. október 13. 18:50
Az igazán nagy rendezők is sok esetben hajlamosak olyan tettekre, amik már-már a józan ész határát súrolják, ha filmkészítésről van szó. Christopher Nolan, akinek olyan filmeket köszönhetünk, mint az Eredet, vagy a napokban az HBO Max-ra felkerült Oppenheimer, radikális megoldást választott, hogy elkerülje a CGI technika használatát a Csillagok között című nagysikerű filmje forgatásán.

Christopher Nolan Oscar-díjas rendező a végsőkig elmegy ha látványról van szó (Fotó: ZUMAPRESS.com)
Christopher Nolan rendező elment a végsőkig 

Christopher Nolan Csillagok között című 2014-es rendezése bővelkedik a felejthetetlen jelenetekben. Ezek közé tartozik az is, amikor a főszerepet alakító Matthew McConaughey a gyerekeit játszó Timothée Chalamet-val és Mackenzie Foy-jal keresztülhajt egy végeláthatatlan kukoricamezőn egy repülőt üldözve. Nolan saját bevallása szerint irtózott a gondolattól, hogy a kukoricamezőt CGI technikával hozzák létre az utómunka során. Nem tartotta elég hitelesnek a látványt, sőt egyenesen “bénának” találta ezt a megoldást. Úgyhogy egészen extrém módot ötölt ki a kukoricatábla megjelenítésére. A kanadai Albertában 500 hektárnyi területet teleültetett kukoricával, hogy a farmon forgatott jelenetek kellőképpen hitelesek legyenek. A leleményes rendező a forgatás végeztével pedig nem csak a képzeletbeli babérokat aratta le. Betakarította mind az 500 hektárnyi kukoricát és jókora profitért eladta a termést. Elmondása szerint “jó kis plusz bevételt” generált neki ez a nem mindennapi módszer. 

A Csillagok között a kukoricaültetés ellenére mégis a vizuális effektekért járó Oscar-díjat nyerte meg a 2015-ös Oscar-gálán (Fotó: Ian West)
A Csillagok között tudományos hitelessége 

A rendező Dr. Kip Thorne fizikussal együtt dolgozta ki a film történetét. Dr. Thorne egy legendás fogadás következtében kapta meg ezt a megtisztelő pozíciót. A fizikus fogadást kötött Stephen Hawkinggal azzal az asztrofizikai jelenséggel kapcsolatban, ami a Csillagok között történetének tudományos vázát képezi. Thorne meg is nyerte ezt a fogadást, a vesztes Stephen Hawking pedig büntetésből egy évre elő kellett fizessen a Penthouse férfimagazinra.

Stephen Hawking elvesztette a fogadást, de így is részt vett a filmzenei szimfonikus koncerten a Royal Albert Hall-ban (Fotó: KGC-42)
Thorne már a film előkészületi munkálatai során két fontos kikötéssel élt a forgatókönyvet illetően. A mindenkori fizika törvényei szerint kellett történnie mindennek, és a rendező kreatív igényei nem írhatták felül a valóságot és ezeket a törvényeket. Christopher Nolan együttműködőnek bizonyult, bár Dr. Thorne egy interjúban elmesélte, hogy egy bizonyos jelenettel kapcsolatban 2 héten át vitatkozott a rendezővel, mert az nem felelt meg a fizika törvényeinek. Nolan rendkívül elkötelezett volt a hitelességet illetően, nem csak a kukoricamezőt tekintve. A filmben látható féreglyuk a Space.com szerint teljes mértékben megfelel a valóságnak. Dr. Thorne egyetlen elemet emelt ki a filmből, ami nem valós tudományos kutatásokon alapul, hanem kizárólag a rendező saját kreatív látásmódját tükrözi, mégpedig a jeges bolygón látható felhőket. Sajnos a hitelesség oltárán a rendezők időnként a színészeket áldozzák fel elsőként. Ebben az esetben Anne Hathaway került veszélybe. A Neveletlen hercegnő sztárja hipotermiás állapotba került, amikor Izlandon forgattak, mert a szkafandere nyitva volt a jeges vízben.

  

 

