Wes Anderson három klasszikusával bővül a Netflix kínálata februárban

Csütörtökön Wes Anderson átveszi az irányítást a Netflix felett. A szimmetria koronázatlan királyának három filmje is felkerül a streaming szolgáltató kínálatába február 12-én. Aki szereti, annak tökéletes alkalom lesz egy csütörtök esti mozimaratonhoz, aki pedig még nem ismeri a rendező munkásságát, annak az alábbi ajánló megkönnyítheti a választást.

Wes Anderson filmjein meglátszik, hogyha nem rendező lesz belőle, építésznek is kiváló lett volna (Fotó: Sonia Moskowitz Gordon)

Wes Anderson filmek

Wes Andersonról minden becsületes filmkedvelőnek elsőként jut eszébe, hogy a rendező szinte megszállottja a szimmetriának. Minden képkockája patikamérleg pontosságúan komponált, legyen az egy szobában vagy kint a természetben. Emellett az is ismeretes róla, hogy előszeretettel pakolja tele A-listás hollywoodi sztárokkal a filmjeit, sőt, közülük akadnak olyan kedvencei is, akik majd’ minden alkotásában felbukkannak, például a tíz filmmel rekordtartó Bill Murray, Owen Wilson, Adrien Brody, Edward Norton vagy Willem Dafoe. A csütörtökön debütáló három alkotás közül Wes Anderson “kabalaállata”, Bill Murray mindegyikben játszott, ahogy Owen Wilson is, Adrien Brody pedig két friss Netflixes premierben bukkant fel.

A Grand Budapest Hotel

A Grand Budapest Hotel Wes Anderson talán legnépszerűbb és legkedveltebb rendezése. A főszerepben a legkiválóbb Voldemort, Ralph Fiennes alakítja M. Gustave, a Hotel főkomornyikjának szerepét, protezsáltja, a fiatal Zero pedig F. Murray Abraham tolmácsolásában elevenedik meg előttünk. Természetesen ebből a filmből sem hiányozhatnak olyan további kötelező színészek, mint Bill Murray, Adrien Brody, Willem Dafoe vagy Edward Norton. A cselekmény egy örökölt festmény, Gustave úr és Zero köré szerveződik, akik elképesztő kalandokba keverednek. A film 4 Oscar-díjat söpört be a 2015-ös gálán, és a 190. helyet foglalja el az IMDB 250 legjobbra érékelt filmjeinek listáján. Wes Aderson rendkívül elkötelezett alkotó, legalább annyira, mint a kukoricavető Christopher Nolan, ugyanis a forgatás helyszínéül szolgáló, Görlitzben található régi áruház épületét az utolsó szögig a stáb építette fel és rendezte be korhűen. Emellett a stáb és a színészek a forgatás teljes idejére beköltöztek és a hotelben éltek az utolsó csapókattanásig.