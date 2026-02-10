Wes Anderson három klasszikusával bővül a Netflix kínálata februárban

Csütörtökön Wes Anderson átveszi az irányítást a Netflix felett. A szimmetria koronázatlan királyának három filmje is felkerül a streaming szolgáltató kínálatába február 12-én. Aki szereti, annak tökéletes alkalom lesz egy csütörtök esti mozimaratonhoz, aki pedig még nem ismeri a rendező munkásságát, annak az alábbi ajánló megkönnyítheti a választást.
Wes Andersonról minden becsületes filmkedvelőnek elsőként jut eszébe, hogy a rendező szinte megszállottja a szimmetriának. Minden képkockája patikamérleg pontosságúan komponált, legyen az egy szobában vagy kint a természetben. Emellett az is ismeretes róla, hogy előszeretettel pakolja tele A-listás hollywoodi sztárokkal a filmjeit, sőt, közülük akadnak olyan kedvencei is, akik majd’ minden alkotásában felbukkannak, például a tíz filmmel rekordtartó Bill Murray, Owen Wilson, Adrien Brody, Edward Norton vagy Willem Dafoe. A csütörtökön debütáló három alkotás közül Wes Anderson “kabalaállata”, Bill Murray mindegyikben játszott, ahogy Owen Wilson is, Adrien Brody pedig két friss Netflixes premierben bukkant fel.
A Grand Budapest Hotel Wes Anderson talán legnépszerűbb és legkedveltebb rendezése. A főszerepben a legkiválóbb Voldemort, Ralph Fiennes alakítja M. Gustave, a Hotel főkomornyikjának szerepét, protezsáltja, a fiatal Zero pedig F. Murray Abraham tolmácsolásában elevenedik meg előttünk. Természetesen ebből a filmből sem hiányozhatnak olyan további kötelező színészek, mint Bill Murray, Adrien Brody, Willem Dafoe vagy Edward Norton. A cselekmény egy örökölt festmény, Gustave úr és Zero köré szerveződik, akik elképesztő kalandokba keverednek. A film 4 Oscar-díjat söpört be a 2015-ös gálán, és a 190. helyet foglalja el az IMDB 250 legjobbra érékelt filmjeinek listáján. Wes Aderson rendkívül elkötelezett alkotó, legalább annyira, mint a kukoricavető Christopher Nolan, ugyanis a forgatás helyszínéül szolgáló, Görlitzben található régi áruház épületét az utolsó szögig a stáb építette fel és rendezte be korhűen. Emellett a stáb és a színészek a forgatás teljes idejére beköltöztek és a hotelben éltek az utolsó csapókattanásig.
A Tenenbaum család tagjai egytől-egyig különc csodabogarak, és egy meglehetősen diszfunkcionális kompániát alkotnak. Ahogy az ilyen nagy, furcsa családoknál lenni szokott, Tenenbaumék sincsenek elragadtatva az ötlettől, amikor kénytelenek egy fedél alatt összegyűlni. A Tenenbaum, a háziátok volt Wes Anderson igazi nagy debütálása. Már korábban is rendezett, azonban ez a mozi volt az első, amiben először kiteljesedett sajátos rendezői stílusa a képi szimmetriával, a narrációval és a fejezetekre tagolt cselekménnyel.
Az Utazás Darjeelingbe a rendező egyik méltatlanul alulértékelt alkotása, általában nem ez az első film, ami Wes Anderson nevéről beugrik a közönségnek, pedig az életmű szempontjából nagyon is fontos darab. A főszereplő három fivér, Francis (Owen Wilson), Peter (Adrien Brody) és Jack (Jason Schwartzman) Indiába utaznak az édesapjuk halálát követő évben, annak reményében, hogy szorosabbra fűzzék a testvéri köteléket. A film a gyász, a nosztalgia és a család tematikája köré szervezi a cselekményt. A kisebb népszerűség oka valószínűleg abban keresendő, hogy a Darjeeling cseppet sem tartalmazza azt a “wes andersoni derűt”, amit a rendező legtöbb alkotása. A téma fájdalmas, időnként kényelmetlen érzéseket kelt a nézőben, a történet végén pedig nincs grandiózus feloldozás, csupán érzelmi elmozdulás történik a főhőseink lelkivilágában, ezáltal valamennyire a miénkben is. Valóban nem az életmű legvidámabb darabja, de mindenképpen fontos alkotás, időnként a Tenenbaum, a háziátok párfilmjeként hivatkozik rá a kritika, így érdemes lesz akár a kettőt egymáshoz viszonyítva megtekinteni.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.