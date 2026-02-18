A szürke ötven árnyalata semmi! Őrjítő erotikus sorozat szabadul el a Netflixen: jön a Vladimír

Március 5-én elragadhatnak minket a kusza érzelmek a Netflixen debütáló Vladimír című miniszériának köszönhetően. A főszerepben a Múmia-filmekben megszeretett Rachel Weisz lesz látható, aki testközelbe hozza a középkorba lépő, dolgozó családanya hétköznapi problémáit, egy nem hétköznapi fixáció felnagyított ábrázolásán keresztül. Itt van minden, amit tudni érdemes az érkező szériáról!
A Vladimír Julia May Jonas regénye alapján készült minisorozat, a szerző tevékenyen részt vett a széria forgatókönyvének megírásában is. Főszereplőnk, akit Rachel Weisz alakít, mielőtt még visszatérne a Múmia-filmekhez, egyik napról a másikra rendkívül furcsa helyzetben találja magát. A középkorú egyetemi professzornő megismerkedik új kollégájával, Vladimírral, és szinte azonnal érdeklődni kezd a fiatal férfi iránt. Vladimír szerepében Leo Woodall-on legeltethetjük a szemünket, aki ugyan nem rendelkezik még terjedelmes filmográfiával, de már olyan darabokat tudhat a háta mögött, mint az HBO Max sikersorozata, a Fehér Lótusz, vagy a nemrég debütált pszichológiai dráma, a Nürnberg. Az egyik bökkenő a sok közül, hogy Rachel Weisz professzornője házas, férjét, Johnt, John Slattery alakítja.
Talán még elnézhető lenne egy ártatlan munkahelyi évődés, egy évtizedes házasságra nem feltétlen jelentene veszélyt, hogy a professzorasszony időnként fantáziálgat a fiatal és sármos újdonsült kollégáról, Rachel Weisz karaktere azonban sokkal nagyobb csávába kerül az új ismeretséget tekintve. Rövid idő leforgása alatt a fantáziálás obszesszióba fordul, a professzornő életét szinte teljesen hatalmába keríti az erről mit sem sejtő Vladimír.
A leírás egy fülledt, sötét humorral operáló történetet ígér. Az előzetesben a szemfülesek észrevehették, hogy egyes jelenetekben Rachel Weisz karaktere áttöri a negyedik falat és a Phoebe Waller-Bridge nevével fémjelzett Fleabag sorozathoz hasonlóan kifelé beszél a kamerába, külön narrálva az eseményeket. Megtudjuk, hogy a főszereplőnknek egy lánya is van, Sid, akit Ellen Robertson játszik, és akivel férjéhez hasonlóan nem éppen felhőtlen a kapcsolata.
Julia May Jonas elmondása szerint egy olyan történetet akart létrehozni, melyben felcserélődik a klasszikus és unásig ismételt idősebb férfi-fiatal nő felállás. A Vladimír azt ígéri számunkra, hogy Rachel Weisz karakterén keresztül bemutatja a középkor küszöbére lépő nők problémáit, a szakmai megcsömörléssel kezdve a házassági problémákon át, az öregedés és a legbelsőbb vágyak megélésének kérdéséig.
