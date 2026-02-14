Érezd újra a szerelmet: ezekre a romantikus filmekre lesz szükséged Valentin-napon!

Türelmes vágyakozás, mély érzések melyek felszínre törni kívánkoznak és a kötődés beteljesülésének szépsége. Ilyenkor a világ is kicsit máshogy néz ki és nem tudni, hogy a nap végén ez valami gyönyörű hazugság, vagy most látunk először igazán. Soha nem lehetünk elég idősek, hogy időről-időre újra megéljük a szerelmet, vagy szívünk megenyhüljön a legmeghatóbb történetektől. Akár egyedül töltöd a Valentin-napot, akár párodat sikerül a kanapéra ráncigálni, ezekkel a szerelmes filmekkel biztos sikerül a szerelmes levelek és képeslapok rózsaillatú fantáziavilágát megidézni otthonodba.

Zsepit mindenképpen készítsünk be a valentin napi filmmaratonra (Fotó: Open Road Films)

Ezek a Valentin-napi filmek a legkeményebb szíveket is meglágyítják!

Szerelmünk lapjai

A listánk eleje minden bizonnyal senkit nem fog meglepni és hát mi tagadás, nem is lehet elégszer látni Ryan Gosling és Rachel McAdams regénybe illő történetét — értjük ezt szószerint, mert a film Nicholas Sparks könyve alapján készült. Szinte nem is hinnénk el, hogy a valóságban viszont nem jöttek ki annyira jól. Olyannyira, hogy Gosling állítólag még azt is kérte a rendezőtől, hogy cseréljék le McAdamst. A sors különös fordulata viszont, hogy a film után egy időre még össze is jöttek egymással. A szerelem vak, nemde?

Az esős jelenetre még az is emlékszik, aki nem látta (Fotó: Entertainment Pictures)

Micsoda nő

Szinte fülünkben halljuk ahogy Roy Orbinson énekli azt a főcímzenét, ami a filmet követően évekig ismétlődött a rádiókban. Richard Gere, mint sikeres üzletember és Julia Roberts, mint faragatlan prostituált — ez a kontraszt pont elég volt, hogy a kilencvenes években újra és újra megnézzük a tévében. Kevesen tudják, de az eredeti forgatókönyv sokkal sötétebb, realisztikusabb hangvételű volt, de még csak nem is romantikus vígjátéknak készült — el se tudnánk képzelni, hogy egy ilyen történetet hogy lehet máshogy megközelíteni.

Mielőtt megismertelek

Aki az Életrevalók című filmet látta, annak ez is ismerős lehet, ezúttal viszont a sárkányok anyjáé a főszerep. Ahogy Emilia Clarke összejön a nyaktól lefele lebénult Sam Claflinnel, azt érezhetjük, hogy az igaz szerelem tényleg nem veszi figyelembe a fizikai korlátokat. A színésznőt korábban a Trónok harcában láthattuk, ahol egy sokkal szigorúbb szerepe volt — itt egy sokkal kedvesebb, játékosabb oldalát láthatjuk.