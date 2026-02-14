Érezd újra a szerelmet: ezekre a romantikus filmekre lesz szükséged Valentin-napon!

Türelmes vágyakozás, mély érzések melyek felszínre törni kívánkoznak és a kötődés beteljesülésének szépsége. Ilyenkor a világ is kicsit máshogy néz ki és nem tudni, hogy a nap végén ez valami gyönyörű hazugság, vagy most látunk először igazán. Soha nem lehetünk elég idősek, hogy időről-időre újra megéljük a szerelmet, vagy szívünk megenyhüljön a legmeghatóbb történetektől. Akár egyedül töltöd a Valentin-napot, akár párodat sikerül a kanapéra ráncigálni, ezekkel a szerelmes filmekkel biztos sikerül a szerelmes levelek és képeslapok rózsaillatú fantáziavilágát megidézni otthonodba.
A listánk eleje minden bizonnyal senkit nem fog meglepni és hát mi tagadás, nem is lehet elégszer látni Ryan Gosling és Rachel McAdams regénybe illő történetét — értjük ezt szószerint, mert a film Nicholas Sparks könyve alapján készült. Szinte nem is hinnénk el, hogy a valóságban viszont nem jöttek ki annyira jól. Olyannyira, hogy Gosling állítólag még azt is kérte a rendezőtől, hogy cseréljék le McAdamst. A sors különös fordulata viszont, hogy a film után egy időre még össze is jöttek egymással. A szerelem vak, nemde?
Szinte fülünkben halljuk ahogy Roy Orbinson énekli azt a főcímzenét, ami a filmet követően évekig ismétlődött a rádiókban. Richard Gere, mint sikeres üzletember és Julia Roberts, mint faragatlan prostituált — ez a kontraszt pont elég volt, hogy a kilencvenes években újra és újra megnézzük a tévében. Kevesen tudják, de az eredeti forgatókönyv sokkal sötétebb, realisztikusabb hangvételű volt, de még csak nem is romantikus vígjátéknak készült — el se tudnánk képzelni, hogy egy ilyen történetet hogy lehet máshogy megközelíteni.
Aki az Életrevalók című filmet látta, annak ez is ismerős lehet, ezúttal viszont a sárkányok anyjáé a főszerep. Ahogy Emilia Clarke összejön a nyaktól lefele lebénult Sam Claflinnel, azt érezhetjük, hogy az igaz szerelem tényleg nem veszi figyelembe a fizikai korlátokat. A színésznőt korábban a Trónok harcában láthattuk, ahol egy sokkal szigorúbb szerepe volt — itt egy sokkal kedvesebb, játékosabb oldalát láthatjuk.
Szintén ritka betegségre épít következő filmünk a Terminátor fiától, Patrick Schwarzeneggertől és az ifjúsági Disney-filmek Bella Thornejától. Ebben az igazán megható filmben a lány bőre rendkívül érzékeny az UV-sugárzásra, így nem mehet ki a napfényre, mert az életveszélyes is lehet számára. Emiatt nappal a házban éli életét, éjszaka viszont kinyílik számára a világ. A film erősen siratós fajta, egy nagy köteg zsebkendő kötelező darab a film mellé.
Ki ne akarna örökre fiatal maradni? Blake Lively pont ezt a szerepet kapta. A főszereplő évtizedeken át tudatosan kerülte a mélyebb kapcsolatokat, hiszen tudta, hogy ő nem öregszik, míg partnere igen – így a szerelem számára mindig veszteséggel végződik. Amikor azonban megismeri a Michiel Huisman/Harrison Ford által megformált önzetlen és szerető fértit, végül ledönti a félelem gátjait. A film amellett, hogy egy szép romantikus történet, érdekesen mutatja be az öröklét kérdéseit, problémáit — persze mindezt könnyed formában, nem kell aggódni hogy filozofálásba megy át az este.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.