Soha többé Micsoda nő? Julia Roberts hátat fordít a filmezésnek: erre készül most

Julia Roberts exkluzív interjúban árulta el, mit tervez azután, hogy gyermekei 'kirepültek a családi fészekből'. A világhírű színésznő elmondta, hogy élete új szakaszába lépett, és szeretne visszatérni a színház világába.
Az Oscar-díjas színésznő most egy olyan élethelyzetbe került, amit sok szülő már ismer. A gyerekei kirepültek a családi fészekből és az otthona csendesebb, mint valaha. Julia Roberts azonban nem esik kétségbe, szerinte ez a korszak új lehetőségeket teremt számára, különösen szakmai téren. A People magazinnak adott interjúban őszintén vallott arról, most, hogy több ideje van, szívesen vállalna olyan munkát, amely mély koncentrációt és hosszú távú elköteleződést igényel, például egy színházi szerepet:
Szeretnék még egy színdarabban játszani. Most, hogy a gyerekeim elköltöztek otthonról, úgy gondolom, hogy a teljes figyelmemet újra egy ilyen dologra fordíthatom, mert ez egy teljesen másfajta elkötelezettség, mint egy film.
Majd hozzátette, hogy:
Szóval, azt hiszem, ez lenne az, amire vágyom.
A színésznő szerint a színház más típusú elkötelezettséget kíván, mint a film. Hosszú időn át kell egy helyen dolgozni, nap mint nap ugyanazt a darabot kell játszani és folyamatosan mélyíteni kell a karaktert. Úgy gondolja, ez igazán izgalmas kihívás lenne. Julia Roberts számára azonban nem ez lenne az első, hogy ily módon színpadon szerepel. Az Oscar-díjas színésznő még 2006-ban debütált a Broadway-en a Three Days of Rain című darab újrafeldolgozásában Paul Rudd és Bradley Cooper színészekkel együtt.
Julia Roberts és Danny Moder már több mint két évtizede élnek boldog házasságban. A pár 2002-ben kötötte össze életét, miután a Mexikói című film forgatásán megismerkedtek. A házasságuk alatt három közös gyermekük született: Hazel és Phinnaeus ikrek, akik 2004 novemberében születtek, valamint Henry, aki 2007 júniusában látta meg a napvilágot. Julia Roberts férjével évekig visszavonultan élt, távol a reflektorfénytől, hogy a gyerekek nyugodt környezetben nőhessenek fel. De most, hogy a gyerekei 'kirepültek a családi fészekből', az élete egy új szakaszba lépett. Az interjúban Julia Roberts meghatottan beszélt arról is, hogyan élte meg gyerekei költözését:
Ha most sírni kezdek, abból nem lesz jó interjú.
És bár a gyerekei már nem laknak vele, a kapcsolat szoros maradt közöttük.
