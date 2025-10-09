Soha többé Micsoda nő? Julia Roberts hátat fordít a filmezésnek: erre készül most

Julia Roberts exkluzív interjúban árulta el, mit tervez azután, hogy gyermekei 'kirepültek a családi fészekből'. A világhírű színésznő elmondta, hogy élete új szakaszába lépett, és szeretne visszatérni a színház világába.

Julia Roberts filmek után már inkább a színházra vágyik (Fotó: Jeffrey Mayer / Northfoto)

Julia Roberts őszintén bevallotta, hogy mire vágyik

Az Oscar-díjas színésznő most egy olyan élethelyzetbe került, amit sok szülő már ismer. A gyerekei kirepültek a családi fészekből és az otthona csendesebb, mint valaha. Julia Roberts azonban nem esik kétségbe, szerinte ez a korszak új lehetőségeket teremt számára, különösen szakmai téren. A People magazinnak adott interjúban őszintén vallott arról, most, hogy több ideje van, szívesen vállalna olyan munkát, amely mély koncentrációt és hosszú távú elköteleződést igényel, például egy színházi szerepet:

Szeretnék még egy színdarabban játszani. Most, hogy a gyerekeim elköltöztek otthonról, úgy gondolom, hogy a teljes figyelmemet újra egy ilyen dologra fordíthatom, mert ez egy teljesen másfajta elkötelezettség, mint egy film.

Majd hozzátette, hogy:

Szóval, azt hiszem, ez lenne az, amire vágyom.

Julia Roberts visszatérne a színpadra

A színésznő szerint a színház más típusú elkötelezettséget kíván, mint a film. Hosszú időn át kell egy helyen dolgozni, nap mint nap ugyanazt a darabot kell játszani és folyamatosan mélyíteni kell a karaktert. Úgy gondolja, ez igazán izgalmas kihívás lenne. Julia Roberts számára azonban nem ez lenne az első, hogy ily módon színpadon szerepel. Az Oscar-díjas színésznő még 2006-ban debütált a Broadway-en a Three Days of Rain című darab újrafeldolgozásában Paul Rudd és Bradley Cooper színészekkel együtt.

Julia Roberts és Danny Moder 2002-ben házasodott össze és ezalatt az idő alatt három gyermekük született (Fotó: UPI Photo / eyevine / Northfoto)

Julia Roberts gyerekei

Julia Roberts és Danny Moder már több mint két évtizede élnek boldog házasságban. A pár 2002-ben kötötte össze életét, miután a Mexikói című film forgatásán megismerkedtek. A házasságuk alatt három közös gyermekük született: Hazel és Phinnaeus ikrek, akik 2004 novemberében születtek, valamint Henry, aki 2007 júniusában látta meg a napvilágot. Julia Roberts férjével évekig visszavonultan élt, távol a reflektorfénytől, hogy a gyerekek nyugodt környezetben nőhessenek fel. De most, hogy a gyerekei 'kirepültek a családi fészekből', az élete egy új szakaszba lépett. Az interjúban Julia Roberts meghatottan beszélt arról is, hogyan élte meg gyerekei költözését:

Ha most sírni kezdek, abból nem lesz jó interjú.

És bár a gyerekei már nem laknak vele, a kapcsolat szoros maradt közöttük.