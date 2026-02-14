Véres Valentin-nap: Ezek a szerelmesek szó szerint a szívüket adják!

Február 14-e a romantika ünnepe, talán ezért is különösen hálás terep a horrorfilmek számára. A rózsaszín szívecskék és a véres bosszú kontrasztja kifejezetten jól működik a vásznon a Valentin-napon játszódó horrorfilmekben. Az ötlet nem új, ám az elmúlt 45 évben több, formabontó slasher horror is készült a zsáneren belül.

Valentin-napon a horror is jó választás (Fotó: imdb.com)

Valentin-napi gyilkosságok a vásznon

My Bloody Valentine (1981)

A klasszikus kanadai slasher egy kis bányászvárosban játszódik, ahol egy tragédia után megtiltják a Valentin-nap ünneplését. Amikor mégis bált rendeznek, a legendás bányászgyilkos visszatér, hogy véres bosszút álljon a romantikázni vágyó városlakókon. A minimálköltségvetésű film igazi kultfilm lett, technikai megoldásai és operatőri munkája megelőzte a korát.

X-Ray (1982)

A rutinvizsgálatból brutális mészárlás lesz (Fotó: imdb.com)

Ha egy üzlet beindul, nincs megállás. A nyolcvanas évek elején havonta jöttek ki az olcsó slasherek az olyan világsikereknek köszönhetően, mint a Halloween vagy a Péntek 13. A My Bloody Valentine után egy évvel jött is az X-Ray, ami egy kifejezetten olcsó trancsírparti lett a szerelmesek ünnepére. Egy fiatal nő rutinvizsgálatra megy be a kórházba Valentin-napon, de valaki módszeresen elkezdi lemészárolni körülötte az embereket, neki pedig nagyobb gondja is lesz az egészségügyi panaszainál.

Véres Valentin (2001)

Cupido szó szerint átszúrja a szíveket (Fotó: imdb.com)

A magyar címadók nem tudhatták, hogy pár év múlva Dunát lehetne rekeszteni a Véres Valentin filmcímekből. A 2001-es tinihorror eredeti címe „csupán” Valentine. Egy csapat fiatal nő Valentin-nap környékén rejtélyes üzeneteket és halálos fenyegetéseket kap. A gyilkos Cupido-maszkban vadászik rájuk. A 2000-es évek elejének tipikus, tinédzser slasher hangulatát hozza, olyan sztárokkal, mint Katherine Heigl, David Boreanaz, Marley Shelton és Denise Richards.

Véres Valentin 3D (2009)

Még véresebb lett a remake (Fotó: imdb.com)

Az egyik legkorábbi és legikonikusabb 1981-es film Valentin-napi horror remake-je modernebb, brutálisabb kivitelben tért vissza közel 30 évvel később. A 3D-s megoldásokkal még realisztikusabb hatást keltett, véresebb és explicitebb tartalommal várták a közönséget. A főszerepben a kor tinisztárja Jensen Ackles és a néhai James Van Der Beek nevével fémjelezett Dawson és haverok másik főszereplője, Kerr Smith.