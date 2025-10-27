Tömegmészárlásba torkolt a kamurandi: minden pillanata zseniális a SkyShwotime új filmjének

Sajnos a magyar mozis forgalmazók nem csaptak le erre a nagyszerű filmre a szerelmesek ünnepén. A szívszeműt eredetileg Valentin-napon mutatták be Amerikában, nem véletlen, ugyanis a történet február 14-én éjjel játszódik, ahol egy pszichopata gyilkos szerelmespárokra vadászik. A SkyShowtime friss premierje az év egyik nagy meglepetése.

A szívszemű gyilkos nem kíméli a szerelmeseket (Fotó: imdb.com)

A szívszemű gyilkolja a szerelmeseket

Rögtön szögezzük le, hogy aki nem bírja a kaszabolós slashereket, azoknak nem biztos, hogy A szívszemű lesz a legjobb választás, bár a sírva röghős humor és a romantika még menthet a helyzeten. Adott egy szívszemű sorozatgyilkos, akinek szívescskés macheteje, nyílvesszője és még egy komplett fegyverarzenálja van, ám míg Cupido összehozza a párokat a szerelmesek ünnepén, addig ő inkább a hideg sírba küldi a romantikázni vágyókat.

Minden évben más városban írtja a szerelmeseket, idén Seattle a célpontja. Ugyanitt egy marketing ügynökségnél a wannabe Abby egy nagy projektet bukik el a gyilkos miatt, segítésgére a szakma egyik kiválósága Jay érkezik, akit reggel már leöntött kávéval. Este együtt is vacsoráznak egy szigorúan nem randin, pedig már ott epekednek egymásért. A lány egy hirtelen ötletnél fogva - hogy ne süljön fel az exe előtt - megcsókolja a kollégáját, amit bizony a szívszemű gyilkos is kiszúr...

Nem is kell sok idő, és a "nem szerelmesek" már az életükért küzdenek, miközben rá kell jönniük, hogy lehet mégis több van, köztük. A romantikus vallomásokat kibelezett rendőrök és lefejezett járókelők színesítik.

Jay és Abby véletlenül lesznek kiszemelt áldozatok (Fotó: imdb.com)

A romantika és a horror sokszor kéz a kézben járt, gondoljunk bele, hányszor mentette meg a hős férfi a bizonyos final girlt, vagyis az utolsó lányt aki elintézi a kaszaboló mészárost. A valódi szerelem vagy annak a hiánya azonban nem igazán jellemző a zsánerre, maximum ha már összeszokott párról van szó, de ott valaki tuti feláldozza magát a másikért. A Valentin-nap és a szerelem kifigurázása merész ötlet volt Josh Ruben rendezőtől, aki nem fél kifigurázni a horror és a romantikus filmek műfaját is miközben tépjük a kanapészélét a látványos, beteges ám olykor igen ötletes gyilkosságoktól.