Tömegmészárlásba torkolt a kamurandi: minden pillanata zseniális a SkyShwotime új filmjének

A szívszemű
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 27. 20:42
A Skyshowtime új horror-vígjátéka nem újítja meg a slasher műfaját, ám egy olyan jót csavar a bevett horror-kliséken, ami miatt az év egyik legjobbja lett. A szívszeműn egyszerre félünk és visítunk a röhögéstől.
Bors
A szerző cikkei

Sajnos a magyar mozis forgalmazók nem csaptak le erre a nagyszerű filmre a szerelmesek ünnepén. A szívszeműt eredetileg Valentin-napon mutatták be Amerikában, nem véletlen, ugyanis a történet február 14-én éjjel  játszódik, ahol egy pszichopata gyilkos szerelmespárokra vadászik. A SkyShowtime friss premierje az év egyik nagy meglepetése. 

A szívszemű
A szívszemű gyilkos nem kíméli a szerelmeseket (Fotó: imdb.com)

A szívszemű gyilkolja a szerelmeseket

Rögtön szögezzük le, hogy aki nem bírja a kaszabolós slashereket, azoknak nem biztos, hogy A szívszemű lesz a legjobb választás, bár a sírva röghős humor és a romantika még menthet a helyzeten. Adott egy szívszemű sorozatgyilkos, akinek szívescskés macheteje, nyílvesszője és még egy komplett fegyverarzenálja van, ám míg Cupido összehozza a párokat a szerelmesek ünnepén, addig ő inkább a hideg sírba küldi a romantikázni vágyókat. 

Minden évben más városban írtja a szerelmeseket, idén Seattle a célpontja. Ugyanitt egy marketing ügynökségnél a wannabe Abby egy nagy projektet bukik el a gyilkos miatt, segítésgére a szakma egyik kiválósága Jay érkezik, akit reggel már leöntött kávéval. Este együtt is vacsoráznak egy szigorúan nem randin, pedig már ott epekednek egymásért. A lány egy hirtelen ötletnél fogva - hogy ne süljön fel az exe előtt - megcsókolja a kollégáját, amit bizony a szívszemű gyilkos is kiszúr...

Nem is kell sok idő, és a "nem szerelmesek" már az életükért küzdenek, miközben rá kell jönniük, hogy lehet mégis több van, köztük. A romantikus vallomásokat kibelezett rendőrök és lefejezett járókelők színesítik. 

Jay és Abby véletlenül lesznek kiszemelt áldozatok (Fotó: imdb.com)

A romantika és a horror sokszor kéz a kézben járt, gondoljunk bele, hányszor mentette meg a hős férfi a bizonyos final girlt, vagyis az utolsó lányt aki elintézi a kaszaboló mészárost. A valódi szerelem vagy annak a hiánya azonban nem igazán jellemző a zsánerre, maximum ha már összeszokott párról van szó, de ott valaki tuti feláldozza magát a másikért. A Valentin-nap és a szerelem kifigurázása merész ötlet volt Josh Ruben rendezőtől, aki nem fél kifigurázni a horror és a romantikus filmek műfaját is miközben tépjük a kanapészélét a látványos, beteges ám olykor igen ötletes gyilkosságoktól.

 Mindehhez kapunk egy Olivia Holt-ot és Mason Goodingot, akik már kellően edzettek a horror műfajában, hiszen a színésznő a Gyilkos a múltból című, hasonlóan parodisztikus filmben brillírozott már, míg a jóképű színész a Sikoly V-VI-ban villantotta meg a tehetségét. 

Horrorisztikus randi lesz a munkavacsorából (Fotó: imdb.com)

A kettőjük közti kémia sokat dob a filmen, nem beszélve leginkább Gooding komikusi vénájáról. Az akciók rendben vannak, a sztori csavaros, és patakokban folyik a vér természetesen a zsáner hangulatának megfelelően. A gyilkos kilétét hagyjuk, mert ott logikai bukfencek tömkelege vár ránk, de igazából kit érdekel, ugyanis egy ilyen bűnös szórakozás vagy véres randi, mint A szívszemű egy kellemes összebújós szombat estére tökéletes választás szerelmeseknek, szigorúan paplan alatt és bezárt ajtókkal. 

10/8

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
