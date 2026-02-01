Emlékszel a Született feleségekre? Ezért volt tökéletes szappanopera!

Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 01. 12:45
Cikksorozatunkban olyan tévéműsorokat mutatunk be, amik jobb szó híján egyszerűen tökéletesek. Ha egy könnyed, de hátterében mégis elmélyült sorozatra vágytunk, a Született feleségek megadta nekünk.

Csavarok, kertvárosi intrikák és sötét humor. Valahol mindig tudtuk, hogy a filmekben lévő, kívülről tökéletesnek tűnő amerikai kertvárosi idill komoly titkokat rejthet és a Született feleségek erre a misztikumra igyekszik rájátszani. Amikor a Született feleségek 2005-ben elindult, alig akadt akárki is, aki ne nézte volna.

a Született feleségek sztárjai
Amikor azt hittük, minden helyreáll, pont akkor borult fel újra minden a Született feleségekben (Fotó: Ferrariphoto/Northfoto)

Eva Longoria a Született feleségeknek köszönheti a hírnevét

A Született feleségek egy látszólag idilli amerikai kertvárosban, Wisteria Lane-ben játszódó sorozat, amely már az első epizódban lesokkolja az embereket: Mary Alice Young öngyilkossága után az elhunyt nő narrátorként vezeti be a nézőt a környék lakóinak titkokkal, hazugságokkal és bűnökkel teli életébe. A történet középpontjában négy barátnő áll: a reménytelen szerelmes Susan Mayer (Teri Hatcher), a karrierista családanya Lynette Scavo (Felicity Huffman), a perfekcionista háziasszony, Bree Van de Kamp (Marcia Cross), valamint a volt modell, luxuséletbe zárt és emiatt boldogtalan trófeafeleség Gabrielle Solis (Eva Longoria).

A hetente érkező epizódok mellett minden évadban volt egy mindent átívelő és átkötő rejtély, ami jellemzően az évad végére oldódott meg — ezzel a kitapasztalt formulával mindig érdekes tudott maradni.

A sorozat első ránézésre egy hétköznapi szappanoperának tűnik, de ennél sokkal több: fekete humorral átszőtt társadalmi szatíra, krimi és dráma egyszerre, amely a kertvárosi idill mögé nézve az amerikai álom képmutatását, a női szerepek ellentmondásait és a titkok romboló természetét tárja fel. De azért megvannak a zsáner megszokott elemei is. Mindenki lefekszik mindenkivel, senkinek sem az a gyereke, akinek gondolnánk, valamint gyilkosságok történnek, amik olykor kiderülnek, olykor pedig titokként örökké az élénk színű pázsit alá kerülnek.

A sorozat indulását követően a főszereplő színésznőket szinte mindenhol láthattuk. A gyönyörű Eva Longoria közöttük is nagyobb figyelmet kapott, több szépségipari reklámban és bulvárújságok címlapjain is jelen volt, egy luxus szépség imázsát közvetítve. Ő volt a kétezres évek egyik meghatározó szexszimbóluma, akinek a Született feleségek után szárnyra kapott a karrierje. Azóta egyébként már nem annyira a szépségével, inkább üzleti érzékével keresi a kenyerét befektetőként. Eva Longoria 2025-ben elmondta, hogy témáit tekintve a sorozat húsz év után is releváns, azóta is újabbnál-újabb emberek akadnak rá erényeire.

Ami azt illeti, a főszereplőket alakító színésznők a sorozatot követően a szélrózsa különböző irányába indultak. Kevesen tudják, de a híres Született feleségek szereplők valójában a kamerák mögött, a sajtóeseményen egyébként sem voltak annyira összetartóak: Teri Hatcherrel nem is barátkoztak a forgatásokon kívül, vagy a sorozat promó és sajtóeseményein. A Született feleségek után pedig valahányan elhatárolódtak a médiától, csak kisebb tévés szerepekben láthattuk őket. A nézők viszont örökké hálásak maradnak ezért a klassz sorozatért.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
