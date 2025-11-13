Nyugdíj-kiegészítésSztárban Sztár All StarsTisza-AdóMegasztárByeAlex
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Szilvia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Lélegzetelállítóan dögös: áttetsző szoknyában mutatta meg formás lábait a Született feleségek sztárja

Eva Longoria
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 13. 19:30
sztárszexiszínésznő
50 évesen is bomba formában van a színésznő. Eva Longoria ezúttal sem hagyott sok teret a képzeletnek.
Bors
A szerző cikkei

Elképesztően jó formában van a Született feleségek sztárja, Eva Longoria. A színésznő, bár már betöltötte az 50-et, ebből jó pár évet nyugodtan letagadhatna, így nem csoda, ha előszeretettel visel olyan öltözékeket, amelyekkel kihangsúlyozhatja továbbra is irigylésre méltóan csodás alakját. A sztár egyébként a közelmúltban Spanyolországban kezdett új életet, miközben próbált közelebb kerülni az ősei földjéhez. 

Cannes 2025
50 évesen is bomba formában van Eva Longoria / Fotó: Arnold Jerocki /  Getty Images

Tizenegy generációval ezelőtt az egyik ősöm elhagyta Spanyolországot az új világ reményében. Négyszáz évvel később visszatértem, hogy lássam, hogyan teremtette meg ez a föld és népe a világ egyik legizgalmasabb konyháját

- nyilatkozta korábban a színésznő, aki nemrég egy közösségi médiás posztjában is kifejezte az ország iránti szeretetét.

Madrid, szeretlek!

- jelentette ki a minap az Instagram-oldalán Eva Longoria spanyolul, a csatolt képeken pedig megmutatta, hogyan vágott neki a madridi éjszakának egy fekete bodyban, valamint áttetsző szoknyában, amely láttatni engedte elképesztően formás, szexi lábait. A kommentszekciót csakhamar elárasztották a rajongók elragadtatott hozzászólásai, amelyekben a színésznő szépségét méltatták.

Mutatjuk is Eva Longoria lélegzetelállító fotóit!

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu