Lélegzetelállítóan dögös: áttetsző szoknyában mutatta meg formás lábait a Született feleségek sztárja

Elképesztően jó formában van a Született feleségek sztárja, Eva Longoria. A színésznő, bár már betöltötte az 50-et, ebből jó pár évet nyugodtan letagadhatna, így nem csoda, ha előszeretettel visel olyan öltözékeket, amelyekkel kihangsúlyozhatja továbbra is irigylésre méltóan csodás alakját. A sztár egyébként a közelmúltban Spanyolországban kezdett új életet, miközben próbált közelebb kerülni az ősei földjéhez.
Tizenegy generációval ezelőtt az egyik ősöm elhagyta Spanyolországot az új világ reményében. Négyszáz évvel később visszatértem, hogy lássam, hogyan teremtette meg ez a föld és népe a világ egyik legizgalmasabb konyháját
- nyilatkozta korábban a színésznő, aki nemrég egy közösségi médiás posztjában is kifejezte az ország iránti szeretetét.
Madrid, szeretlek!
- jelentette ki a minap az Instagram-oldalán Eva Longoria spanyolul, a csatolt képeken pedig megmutatta, hogyan vágott neki a madridi éjszakának egy fekete bodyban, valamint áttetsző szoknyában, amely láttatni engedte elképesztően formás, szexi lábait. A kommentszekciót csakhamar elárasztották a rajongók elragadtatott hozzászólásai, amelyekben a színésznő szépségét méltatták.
