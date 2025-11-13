Lélegzetelállítóan dögös: áttetsző szoknyában mutatta meg formás lábait a Született feleségek sztárja

Elképesztően jó formában van a Született feleségek sztárja, Eva Longoria. A színésznő, bár már betöltötte az 50-et, ebből jó pár évet nyugodtan letagadhatna, így nem csoda, ha előszeretettel visel olyan öltözékeket, amelyekkel kihangsúlyozhatja továbbra is irigylésre méltóan csodás alakját. A sztár egyébként a közelmúltban Spanyolországban kezdett új életet, miközben próbált közelebb kerülni az ősei földjéhez.

50 évesen is bomba formában van Eva Longoria / Fotó: Arnold Jerocki / Getty Images

Tizenegy generációval ezelőtt az egyik ősöm elhagyta Spanyolországot az új világ reményében. Négyszáz évvel később visszatértem, hogy lássam, hogyan teremtette meg ez a föld és népe a világ egyik legizgalmasabb konyháját

- nyilatkozta korábban a színésznő, aki nemrég egy közösségi médiás posztjában is kifejezte az ország iránti szeretetét.

Madrid, szeretlek!

- jelentette ki a minap az Instagram-oldalán Eva Longoria spanyolul, a csatolt képeken pedig megmutatta, hogyan vágott neki a madridi éjszakának egy fekete bodyban, valamint áttetsző szoknyában, amely láttatni engedte elképesztően formás, szexi lábait. A kommentszekciót csakhamar elárasztották a rajongók elragadtatott hozzászólásai, amelyekben a színésznő szépségét méltatták.

Mutatjuk is Eva Longoria lélegzetelállító fotóit!