Született feleségek: Ennyit változtak 20 év alatt a szereplők – Galéria

PUBLIKÁLÁS: 2025. november 27. 15:40
Született feleségekLila Akác köz
Kerek évfordulót ünnepel a sorozat, hiszen húsz éve láthattuk először a Lila akác köz ikonikus háziasszonyait. A Született feleségek kapcsán most egy galériát és egy csokornyi érdekességet is összeállítottunk.
Húsz évvel ezelőtt mutatták be Magyarországon a Született feleségek első évadát, amely már az indulásakor óriási sikerrel futott. A nézők pillanatok alatt beleszerettek a Lila akác köz lakóiba, akik egyszerre voltak viccesek, drámaiak, hétköznapiak és mégis szappanoperába illően különlegesek. A négy ikonikus főszereplőt alakító színésznő – Marcia Cross (Bree Van de Kamp), Felicity Huffman (Lynette Scavo), Eva Longoria (Gabrielle Solis) és Teri Hatcher (Susan Mayer) – mind más miatt vált a közönség kedvencévé.

Született feleségek
A Született feleségek első évada 20 éve futott először Magyarországon (Fotó: Photo12 via AFP/AFP)

A Született feleségek szereplőit mindenki más miatt szerette

A 20 éve indult sorozat Breeje tökéletességre törekvő, merev, mégis szerethető háziasszony volt, akinek elszántsága néha már zavarba ejtően túlzásba csapott. Lynette a káoszt egyensúlyozó, fáradhatatlan anya volt, akinek humorát imádták, ám időnként túlzott kontrollmániája kevésbé volt vonzó. Gabyt a szépsége, lazasága és csípős humora tette ikonikus karakterré, még ha önzése néha próbára is tette a nézők türelmét. Susan csetlő-botló bája és romantikus naivitása sokak kedvence lett, miközben időnként épp ez a naivitás okozott nevetséges vagy bosszantó helyzeteket. És persze ott volt még Edie Britt, akit a felejthetetlen Nicollette Sheridan keltett életre. Edie, szomszéd végzet asszonya, akit egyszerre lehetett imádni és utálni: vagány, szókimondó és csábító, de néha kíméletlen és önző is.

A Bors most egy különleges galériában mutatja meg, mennyit változott ez az öt színésznő a sorozat első évada óta. Az évforduló alkalmából pedig öt izgalmas érdekességet is összegyűjtöttünk a Született feleségekről – olyan titkokat és kulisszainfókat, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem biztos, hogy ismernek.

Született feleségek
A Született feleségek háziasszonyai mindig sántikáltak valamiben (Fotó: Photo12 via AFP/AFP)

Teljesen más lett volna a sorozat címe

  1. Az eredeti forgatókönyv alapján a sorozat vígjátékként indult volna, csak később dolgozták át misztikus drámává és sötétebb hangulatú szappanoperává.
  2. Bree-t alakító színésznő, Marcia Cross terhessége miatt a 3. évadban szinte rejtve filmezték: a stáb Bree jeleneteit az otthonában vette fel, és nagyon kevés teljes alakos felvétel készült akkoriban.
  3. A kultikus Lila akác köz az amerikai Universal Studios stúdiójában áll, korábban más filmekhez is használták, így a helyszín teljes mértékben díszlet, nem valós kertvárosi utca.
  4. A sorozat címe eredetileg a feleségek otthonául szolgáló utca neve lett volna, vagy a Lila akác köz, de végül úgy döntöttek, hogy a Született feleségek erősebb és kifejezőbb cím.
  5. A sorozatban rengeteg brutális gyilkosság, vagy szörnyű baleset történt. A 8 évad alatt összesen 52 karakter halt meg különböző körülmények között, ezek közül pedig voltak mellék- és főbb szereplők.
Galéria: Ennyit változtak a Született feleségek sztárjai
20 éve mutatták be Magyarországon a sorozatot!

 

 

