Született feleségek: Ennyit változtak 20 év alatt a szereplők – Galéria

Húsz évvel ezelőtt mutatták be Magyarországon a Született feleségek első évadát, amely már az indulásakor óriási sikerrel futott. A nézők pillanatok alatt beleszerettek a Lila akác köz lakóiba, akik egyszerre voltak viccesek, drámaiak, hétköznapiak és mégis szappanoperába illően különlegesek. A négy ikonikus főszereplőt alakító színésznő – Marcia Cross (Bree Van de Kamp), Felicity Huffman (Lynette Scavo), Eva Longoria (Gabrielle Solis) és Teri Hatcher (Susan Mayer) – mind más miatt vált a közönség kedvencévé.
A 20 éve indult sorozat Breeje tökéletességre törekvő, merev, mégis szerethető háziasszony volt, akinek elszántsága néha már zavarba ejtően túlzásba csapott. Lynette a káoszt egyensúlyozó, fáradhatatlan anya volt, akinek humorát imádták, ám időnként túlzott kontrollmániája kevésbé volt vonzó. Gabyt a szépsége, lazasága és csípős humora tette ikonikus karakterré, még ha önzése néha próbára is tette a nézők türelmét. Susan csetlő-botló bája és romantikus naivitása sokak kedvence lett, miközben időnként épp ez a naivitás okozott nevetséges vagy bosszantó helyzeteket. És persze ott volt még Edie Britt, akit a felejthetetlen Nicollette Sheridan keltett életre. Edie, szomszéd végzet asszonya, akit egyszerre lehetett imádni és utálni: vagány, szókimondó és csábító, de néha kíméletlen és önző is.
A Bors most egy különleges galériában mutatja meg, mennyit változott ez az öt színésznő a sorozat első évada óta. Az évforduló alkalmából pedig öt izgalmas érdekességet is összegyűjtöttünk a Született feleségekről – olyan titkokat és kulisszainfókat, amelyeket talán még a legnagyobb rajongók sem biztos, hogy ismernek.
