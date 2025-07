Hivatalos: Ember Márk Magyarország egyik legértékesebb celebje! Megszólalt a szívtipró

Nagy meglepetés érte Ember Márkot, amikor reggel kiderült: újoncként rögtön a 12. helyen debütált a Forbes Magyarország 2025-ös legértékesebb hazai celebeket rangsoroló listáján. A színész-énekes eddig inkább a színházi világban és televíziós szerepléseiben hódított, most viszont hivatalosan is belépett a hazai sztárelitbe – mégpedig nem is akárhogy.

Ember Márk filmek és sorozatok sokaságát tette már le az asztalra, fiatalkora ellenére (Fotó: Czinege Melinda)

Ember Márk sikere csak számára volt meglepetés

„Hát, jól meglepődtem, amikor megláttam reggel, hogy a Forbes Hungary szerint 2025-ben én lettem a 12. legértékesebb celeb, újoncként a listán. Megtisztelő” – írta Instagram-oldalán. Márk hozzátette: „Nem törekedtem arra, hogy 'bekerüljek a klubba', de örülök, hogy így alakult”.

A bejegyzés egyik legszemélyesebb része, amikor önreflexióval, szerénységgel tekint vissza eddigi pályájára:

32 év alatt annyi önismeretet azért összegyűjtöttem, hogy tudom, nem én vagyok a legjobb, legtehetségesebb, legképességesebb, még csak a 12. sem, de az biztos, hogy olyan emberek vannak körülöttem a szakmában is és köztetek is, akik viszont tényleg a legjobbak közé tartoznak, és akik minden nap inspirálnak a fejlődésre és a munkára. Megyünk tovább

– szögezte le Ember Márk.

Ők előzték meg idén

A Forbes idei listáját egyébként ismét Majka vezeti, immár harmadszorra, megelőzve Azahriah-t és Sebestyén Balázst. A lista összeállítása hat piaci tényező alapján történik: ismertség, láthatóság, kedveltség, hitelesség, pénzteremtő képesség és online jelenlét – tehát nem elég híresnek lenni, valódi hatással is kell bírni a közéletre és a közönségre. A 2025-ös top 10-ben olyan nevek szerepelnek, mint Jákob Zoltán, Marics Peti, Rúzsa Magdi, Ördög Nóra, T. Danny, Palvin Barbara és Liptai Claudia.

Ember Márk a Hogyan tudnék élni nélküled? után vált igazán ismertté (Fotó: Szabolcs László)

A Hogyan tudnék élni nélküled? volt a nagy áttörés

Ember Márk 2012-ben került be a Színház- és Filmművészeti Egyetem színész szakára, és a diploma megszerzése után, 2017‑től tagja volt a Vígszínház társulatának, ahol olyan előadásokban játszott, mint a Szentivánéji álom, A Pál utcai fiúk, a Bűn és bűnhődés, a Lóvátett lovagok, A diktátor vagy A padlás. Filmes áttörése a 2024-es romantikus zenés vígjáték, a Hogyan tudnék élni nélküled? volt – amiben Ember Márk Gergőként szerepelt Törőcsik Franciska mellett, és a film a bemutatása óta Magyarország legnézettebb magyar mozija lett. Emellett pedig szintén főszerepet játszott Herendi Gábor Futni mentem című filmjében, ami szintén megdöbbentően sok embert csábított a mozikba.