Emma Watson a forgatások közt is tanult: mutatjuk a legintelligensebb sztárokat — az utolsó minket is meglepett!

Akadnak sztárok, akik csak a sztárság és híresség kedvéért szeretnek mutatkozni a médiában, minden különösebb cél nélkül. Másoknak ez nem elég, intellektuális éhségük komolyabb célokra és mérföldkövekre sarkallja őket. Nem kell messzire mennünk az időben, hisz a mostanság felkapott Emma Watson is épp ilyen.

Emma Watsont a filmezésen és az emberi jogokon kívül a divat is nagyon érdekli (Fotó: KGC-03)

Emma Watson színész és ENSZ jószolgálati nagykövet

Mostanság méltatlanul a J.K. Rowlingot övező botrány miatt hallunk róla, de itt legalább kitérhetünk a színésznő tényleges érdemeire. Emma Watson már gyerekkora óta a kamerák kereszttüzében éli az életét. A Harry Potter filmekben Hermione Grangerként láthattuk, ahogy a lány felnőtt nővé válik. Ezidő alatt pedig a színfalak mögött ugyanolyan szorgalommal hajtotta magát, mint ahogy azt a filmjeinél is tette — ugyanis Emma Watson van annyira okos, mint a karakter, akiért megszerettük.

A színésznő angol irodalomból szerzett diplomát és az egyetemi évei alatt hat filmben is szerepet kapott. Ezután ENSZ jószolgálati nagykövet lett, amit arra használ, hogy a nők jogaiért álljon ki, különösképpen az egyenlő bérekért és a nők elleni erőszak ellen. Idővel egyébként ez a vonal kezdett felerősödni nála, amit Watson azzal magyaráz, hogy egyszerűen nem szeret kampányolni a filmjeivel... a forgatások viszont hiányoznak neki.

Natalie Portman

A színésznő életútja igen hasonló Watsonéhoz. Már gyerekként láthattuk a Leon, a profiban, ahol Jean Reno mellett egy meglepően érett játékot hozott le az akkor még 13 éves színésznő. A nagyobb közönség mégis a Star Wars filmekből ismerhette meg először, melyben a Naboo uralkodóját és Darth Vader végzetes szerelmét alakította. Mégis olyan keveset beszélünk arról, hogy miket ért el a színvonalas filmeken kívül, amikben szerepelt.

Csodaszép és intelligens, minden férfi álma (Fotó: Mickael Chavet)

Natalie Portman ugyanis a Harvard Egyetemen tanult pszichológia szakon a forgatások mellett. Egyetemi évei alatt neuropszichológiai kutatásban vett részt, és társszerzője volt egy tudományos tanulmánynak is. Elkötelezetten tanul nyelveket, az angol mellett eltérő szinten beszél héberül, franciául, németül, japánul és arámul is és Emmához hasonlóan ő is aktívan felszólal különböző társadalmi kérdésekben.

Némileg merev tartása és önmagával szemben tanúsított perfekcionizmusa miatt a Fekete hattyú különösen testhezálló szerep volt számára, ahol önmagát is alaposan próbára tette. A kihívás eredménye egy Oscar-díj lett a színésznő számára.