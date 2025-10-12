Emma Watson a forgatások közt is tanult: mutatjuk a legintelligensebb sztárokat — az utolsó minket is meglepett!

Akadnak sztárok, akik csak a sztárság és híresség kedvéért szeretnek mutatkozni a médiában, minden különösebb cél nélkül. Másoknak ez nem elég, intellektuális éhségük komolyabb célokra és mérföldkövekre sarkallja őket. Nem kell messzire mennünk az időben, hisz a mostanság felkapott Emma Watson is épp ilyen.
Mostanság méltatlanul a J.K. Rowlingot övező botrány miatt hallunk róla, de itt legalább kitérhetünk a színésznő tényleges érdemeire. Emma Watson már gyerekkora óta a kamerák kereszttüzében éli az életét. A Harry Potter filmekben Hermione Grangerként láthattuk, ahogy a lány felnőtt nővé válik. Ezidő alatt pedig a színfalak mögött ugyanolyan szorgalommal hajtotta magát, mint ahogy azt a filmjeinél is tette — ugyanis Emma Watson van annyira okos, mint a karakter, akiért megszerettük.
A színésznő angol irodalomból szerzett diplomát és az egyetemi évei alatt hat filmben is szerepet kapott. Ezután ENSZ jószolgálati nagykövet lett, amit arra használ, hogy a nők jogaiért álljon ki, különösképpen az egyenlő bérekért és a nők elleni erőszak ellen. Idővel egyébként ez a vonal kezdett felerősödni nála, amit Watson azzal magyaráz, hogy egyszerűen nem szeret kampányolni a filmjeivel... a forgatások viszont hiányoznak neki.
Natalie Portman
A színésznő életútja igen hasonló Watsonéhoz. Már gyerekként láthattuk a Leon, a profiban, ahol Jean Reno mellett egy meglepően érett játékot hozott le az akkor még 13 éves színésznő. A nagyobb közönség mégis a Star Wars filmekből ismerhette meg először, melyben a Naboo uralkodóját és Darth Vader végzetes szerelmét alakította. Mégis olyan keveset beszélünk arról, hogy miket ért el a színvonalas filmeken kívül, amikben szerepelt.
Natalie Portman ugyanis a Harvard Egyetemen tanult pszichológia szakon a forgatások mellett. Egyetemi évei alatt neuropszichológiai kutatásban vett részt, és társszerzője volt egy tudományos tanulmánynak is. Elkötelezetten tanul nyelveket, az angol mellett eltérő szinten beszél héberül, franciául, németül, japánul és arámul is és Emmához hasonlóan ő is aktívan felszólal különböző társadalmi kérdésekben.
Némileg merev tartása és önmagával szemben tanúsított perfekcionizmusa miatt a Fekete hattyú különösen testhezálló szerep volt számára, ahol önmagát is alaposan próbára tette. A kihívás eredménye egy Oscar-díj lett a színésznő számára.
Mayim Bialik
Az Agymenők 12 évadot élt meg egy különc társasággal, melynek nagyobbrésze szociálisan ügyetlen, de nagyon okos szereplőkből áll. A sorozat Amy Farrah Fowlerje egy eminens idegkutató, akinek a tudomány majdnem mindennél fontosabb az életében. Milyen különös, hogy a színésznő aki alakítja, az pontosan ilyen. Ez a valaha volt legtesthezállóbb szereposztás! Persze vitatható marad, hogy a sorozat az agyas emberekkel együtt nevet, vagy rajtuk — de ha utóbbi, akkor legalább elmondhatjuk, hogy van önkritikája.
Mayim Bialik a Kaliforniai Egyetemen, az alapdiplomáját idegtudomány, héber és zsidó tanulmányokból szerezte, majd végül sikerült doktori címet is szereznie. Mindezt úgy, hogy közben kisebb-nagyobb kihagyásokkal, de folytatta színészi ambícióit is.
Dolph Lundgren
Ugye előttünk van? Bekapcsoljuk a TV-t valamikor estefelé és valami iszonyat trash akciófilmet adnak, főszerepben pedig Dolph Lundgren. Ő volt A tökéletes katona, a Vörös skorpió, aki Rocky ellen is megküzdött. Mindezt szanaszét gyúrva, végig faarccal és négyzetesre vágott élénk szőke hajjal. A komolyan alig vehető akciófilmjein pedig vele együtt nevettünk a Feláldozhatók filmsorozat révén.
Mindezt úgy, hogy ő valójában vegyészmérnöknek tanult Svédországban, ahonnan az igen nívós Fulbright ösztöndíjjal ment tovább az USA-ba az MIT-ra. A jeles egyetemet végül otthagyta a színi pálya miatt. Dolph Lundgren több nyelven beszél folyékonyan, svédül, angolul, németül és franciául.
Ken Jeong
A Másnaposok filmsorozatban Mr. Chow volt az egyik legviccesebb karakter. A kínai alvilág gyermeteg fejesét játszotta, aki képes volt a filmek lehetetlen helyzeteit még kacifántosabbá tenni jelenlétével — emlékezzünk arra a részre, amikor meztelenül kiugrik a kocsi csomagtartójából, vagy csak úgy általában arra, ahogy előadja magát bármely jelenetében.
Nos, a színész aki játssza, Ken Jeong egyébként egy kifejezetten szorgalmas tanuló volt, aki 16 évesen befejezte a középiskolát és orvosként praktizált évekig Californiában. Az orvosi karrierje alatt stand up esteket is tartott, ahol szellemes humorát tudta kamatoztatni a közönség örömére. A színi pálya mégis jobban érdekelte őt. Amikor elkezdett komolyabb szerepeket kapni — mint a Másnaposok vagy a Balfékek című sorozat — végül felhagyott az egészségüggyel.
Rowan Atkinson
Olcsó barna zakó, egy játékmackó, tűzpiros nyakkendő, bárgyú pofa és botladozások végeláthatatlan sorozata. Mr. Bean sokunk fiatalkorának a kedvenc karaktere volt, melynek sorozatából mindig azt hittük, hogy van vagy száz epizódja, pedig valójában csak 14 van belőle. Ezen kívül a karakter megélt két mozifilmet és egy rajzfilmsorozatot is. Nem beszélve Johnny Englishről, aki lényegében Mr. Bean, csak titkosügynökként.
A bolondos karakterek mögött pedig Rowan Atkinson áll, aki villamosmérnök mesterképzést végzett az Oxfordi Egyetemen. A színész különleges képességeit felhasználva egyszer egy repülőgép balesetet is megakadályozott, amikor a pilóta váratlanul elájult és átvette az irányítást. Otthonának olyannyira megbecsült tagja, hogy a Brit Birodalom Rendjének parancsnoki rangjára nevezték ki.
Több helyen is olvasni lehet arról, hogy 178-as IQ-val rendelkezik, de ezt az információt érdemes némi kétkedéssel kezelni, hisz erről hivatalos megerősítés nincs — pedig elég menő lenne elmondani, hogy Mr. Bean intelligensebb, mint Albert Einstein.
