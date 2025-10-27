A mai fiatalokat már nem érdekli a szex! Meghökkentő adatok: a tinik inkább a barátságra izgulnak

A fiatalok csak a számítógépet meg a telefont bújják, mi? Lehet, de a minőségi tartalmakra még ők is nagyban vevőek. A Stranger Things és a Wednesday rámutatott, hogy nincs egyszerűen szükség erős szexuális témákra, csak jól levezetett történetekre, mély barátságokkal.

A Wednesday második évadát hatalmas érdeklődés fogadta, készül a harmadik évad (Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto)

A Wednesday lehet a tökéletes sorozat a fiataloknak?

A Kaliforniai Egyetem kutatása 1500 fiatalt vett górcső alá, 10 és 24 évesek között, kifejezetten a médiafogyasztásaik feltérképezésének reményében. Az eredmény több dologra is fényt vetített, amit külső szemlélők lehet nem is gondoltak volna — például, hogy a fiatalok 57 százaléka a hagyományos média felé húz. Sőt, ugyanezen réteg tagjainak 53 százaléka többször beszél egymás között TV műsorokról és mozifilmekről. Az is jellemző, hogy hétvégi szórakozásként a mozizást választják.

Bár a hagyományos médiát helyezik előtérbe, a mai fiatalok máshogy fogyasztják ezeket a tartalmakat. A válaszadók közel 80 százaléka mondta azt, hogy néha, gyakran vagy mindig néznek filmeket vagy TV műsorokat a YouTube-on vagy TikTok-on, és nem a TV-ben vagy a mozikban.

A Z generációs fiatalok preferenciája a történetek megválasztásában is tetten érhető. A 32 százalékos többség jobban szeretne azonosulható történeteket látni a fantasy és más kitalált történetekkel szemben — a kulcsmondat: 'olyan emberek története, mint én'.

A fiatalok ezen kívül jobban szeretik a barátságról szóló történeteket: 59,7 százalékuk szeretne több olyan tartalmat látni, melyben a barátság központi téma, 54,1 százalékuk szeretne olyan karaktereket látni, akik nem keverednek romantikus viszonyba egymással, 54,9 százalékuk szeretne különböző nemű barátságokat látni, míg 49 százalékuk azonos nemű barátságokat. A válaszokból az is jól kivehető, hogy hiányolják az érdembeli probléma megoldást a drámázások helyett.

Végezetül, a kutatott csoport hátrébb helyezte a romantikus és vágyfokozott témákat a filmekben és 60,9 százalékuk elmondása szerint érdekesebb, ha a karakterek barátok maradnak, mint az, hogy szexuális viszony alakul ki köztük. Sőt, a fiatalok közel 50 százaléka szerint túl sok a szex és a szexuális tartalom a filmekben. Leghátulra a mérgező kapcsolatokat és szerelmi háromszögeket helyezték, mivel ezek voltak számukra a legunalmasabb, legérdektelenebb témák.

A kutatás tanulsága szerint alapos változáson mentek keresztül a filmnézési szokások. Szinte tegnap volt, amikor a fiatalok szülők elől bujkálva, sutyiban nézték az Amerikai pitét, Horrorra akadvát, Superbadet, Eurotúrát és más szexuális utalásokkal teli tartalmat. Ezekből a fiatalabbak úgy tűnik, szinte teljesen kiábrándultak és a minőségi kapcsolatok bemutatása felé húznak a hatásvadász erotikával szemben.