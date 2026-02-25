Robert Carradine volt Jamie Lee Curtis első szerelme — Így búcsúzik az Oscar-díjas sztár

Robert Carradine halála váratlanul érte mind a filmvilágot, mind pedig a rajongókat. A tragédia kapcsán a Halloween, Nem férek a bőrödbe és a Minden, mindenhol, mindenkor filmek Oscar-díjas színésznője, Jamie Lee Curtis is megszólalt, felelevenítve azt a rövid időszakot, amikor betáncoltak egymás életébe — röpke két évre.

A sztárvilág gyászolja Robert Carradine-t (Fotó: Billy Bennight/AdMedia /MediaPunch)

Robert Carradine volt Jamie Lee Curtis első szerelme

Jamie Lee Curtis megemlékező Instagram-posztjában hosszasan beszélt élénk emlékeiről a hetvenes években. Ő és Robert Carradine is híres színészek gyermekei (Tony Curtis, John Carradine) és a sors különös fordulata, hogy végül pont ez hozta össze őket.

Egykor a Dinah Shore show-ban ismertem meg, ahova második generációs színészeket hívtak meg, akiket ma már nepo babyknek neveznénk. Veronica Cartwright, Bobby és én utolsóként jöttünk és Bobby átrendezte az ülésrendet, hogy mellettem ülhessen és megcsókolt engem, élő adásban!

Időben ez akkor történhetett, amikor Robert Carradine frissen vált akkori feleségétől, Susan Snydertől, akitől egy közös gyerekük is született, Ever Carradine. A magyar származású színésznő élénken emlékszik arra az időszakra, amikor először találkozott a kislánnyal, aki forró víz miatt égési sérülésekkel volt bekötözve, de még így is hatalmas mosollyal fogadta őt. A színésznő felelevenítette két évnyi közös életüket, melyet a pályájuk elején lévő sztárok a lehető legszerényebb környezetben töltöttek.

Egy kis család lettünk egy föld-padlós házban Laurel Canyonban és ez volt az első komolyabb tapasztalatom anyaként és partnerként. Emlékszem, ahogy Everrel rendszeresen vittük a kanyon aljában lévő mosodába a ruháinkat, emlékszem a környezet egyszerűségére és szépségére a hetvenes években.

Röpke kapcsolatuk alatt megannyi dolgot megéltek, de a legizgalmasabb dolgot Jamie Lee Curtis teljesen véletlenül tudta meg egykori partneréről:

Bobby autóversenyző is volt és veszettül gyorsan vezette a Corvettejét Mullhollandon. Csoda, hogy nem haltunk bele. Emlékszem egyszer a nap pont rásütött az arcára, odafordultam hozzá és megkérdeztem: „Várjunk, nem te szerepeltél a Cowboyokban? Te voltál Slim?” Ő volt az első szerelmem és még csak nem is tudtam róla! A férjemmel, Christopher Guesttel is közösen forgatták a The Long Riders filmet. A szakításunk után barátok maradtunk, vele és Everrel is.