Magyarul énekelve vette át az Oscart — Jamie Lee Curtis épp oly büszke a magyarokra, mint mi rá

Nem apja hatására, hanem apja hiányának ellenére lett népszerű világsztár. Jamie Lee Curtis büszke magyar, aki időnként hazánkba is ellátogat.
Jamie Lee Curtis 1958. november 22-én született a magyar zsidó származású világsztár, Tony Curtis és a Psychoból ismert gyönyörű színész, Janet Leigh gyermekeként. Bár Tony Curtis életének fontos része volt önnön magyarsága — vendégeit gyakran magyar étkekkel és borokkal kínálta —, ebből nem sokat tudott átadni a fiatal Jamie Leenek, ugyanis nagyon kicsi volt, amikor szülei szétváltak és azt követően Tony Curtis nem kívánt részt venni a gyermekei életében.
Pályafutását itthonról is érdeklődve nézhette a nagyérdemű. Kisebb szerepekben láthattuk a Charlie angyalai sorozatban és a Columbóban, de számára az igazi népszerűséget a horror hozta el. John Carpenter ugyanis benne látta meg a potenciált, hogy szerepeltesse a Halloween című filmjében, mely nemcsak a színésznő filmes debütálását jelzi, hanem a modern horror egyik alapköve is egyben. A film olyannyira sikeres volt, hogy a gyilkos Michael Myers hét filmen keresztül kergette szerencsétlen Curtist 1978 és 2022 között. Sokaknak az Ingerlő idomok című film miatt lehetett emlékezetes, ahol a színésznőt kifejezetten sportos, szexi formában láthatták John Travolta oldalán. A fiatalabbak számára legemlékezetesebb alakítása a Nem férek a bőrödbe volt, melyben filmbéli lányával, Lindsay Lohannel cseréltek testet egyetlen bizarr napra.
Jamie Lee Curtis magyarsága az utóbbi években került jobban fókuszba. A színésznő 2021-ben Magyarországra látogatott egy forgatás miatt, amely bár a kifejezetten rosszul sikerült Borderlands filmet eredményezte, a színésznőnek lehetősége volt kicsit közelebb kerülni gyökereihez. Időt szánt, hogy nagyszülei szülővárosába, Mátészalkába ellátogathasson az apjáról elnevezett Tony Curtis Caféba. Élményeit a magyar vidéki miliőben Instagramon is megosztotta.
A magyarok büszkesége 2023-ban Oscar-díjat kapott a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért. A színésznő a díjátadót követő sajtóeseményen elmondta, hogy büszke a magyar származására és még egy magyar gyerekdalt is elénekelt. Ezzel édesapjához hasonlóan ő is közvetlenül és kedvesen kezeli magyar gyökereit, aki épp annyira büszke származására, amennyire büszkék vagyunk rá.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.