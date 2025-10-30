Magyarul énekelve vette át az Oscart — Jamie Lee Curtis épp oly büszke a magyarokra, mint mi rá

Nem apja hatására, hanem apja hiányának ellenére lett népszerű világsztár. Jamie Lee Curtis büszke magyar, aki időnként hazánkba is ellátogat.

A Jamie Lee Curtis-filmek között az első és egyik legkedveltebb a Halloween (Fotó: Moviestore Collection/face to fa/Northfoto)

Kifejezetten sokat foglalkozik magyarságával az Oscar-díjas Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis 1958. november 22-én született a magyar zsidó származású világsztár, Tony Curtis és a Psychoból ismert gyönyörű színész, Janet Leigh gyermekeként. Bár Tony Curtis életének fontos része volt önnön magyarsága — vendégeit gyakran magyar étkekkel és borokkal kínálta —, ebből nem sokat tudott átadni a fiatal Jamie Leenek, ugyanis nagyon kicsi volt, amikor szülei szétváltak és azt követően Tony Curtis nem kívánt részt venni a gyermekei életében.

Pályafutását itthonról is érdeklődve nézhette a nagyérdemű. Kisebb szerepekben láthattuk a Charlie angyalai sorozatban és a Columbóban, de számára az igazi népszerűséget a horror hozta el. John Carpenter ugyanis benne látta meg a potenciált, hogy szerepeltesse a Halloween című filmjében, mely nemcsak a színésznő filmes debütálását jelzi, hanem a modern horror egyik alapköve is egyben. A film olyannyira sikeres volt, hogy a gyilkos Michael Myers hét filmen keresztül kergette szerencsétlen Curtist 1978 és 2022 között. Sokaknak az Ingerlő idomok című film miatt lehetett emlékezetes, ahol a színésznőt kifejezetten sportos, szexi formában láthatták John Travolta oldalán. A fiatalabbak számára legemlékezetesebb alakítása a Nem férek a bőrödbe volt, melyben filmbéli lányával, Lindsay Lohannel cseréltek testet egyetlen bizarr napra.

A Nem férek a bőrödbe film igazi közönségkedvenc volt (Fotó: KPA Honorar & Belege)

Jamie Lee Curtis magyarsága az utóbbi években került jobban fókuszba. A színésznő 2021-ben Magyarországra látogatott egy forgatás miatt, amely bár a kifejezetten rosszul sikerült Borderlands filmet eredményezte, a színésznőnek lehetősége volt kicsit közelebb kerülni gyökereihez. Időt szánt, hogy nagyszülei szülővárosába, Mátészalkába ellátogathasson az apjáról elnevezett Tony Curtis Caféba. Élményeit a magyar vidéki miliőben Instagramon is megosztotta.

A magyarok büszkesége 2023-ban Oscar-díjat kapott a Minden, mindenhol, mindenkor című filmben nyújtott alakításáért. A színésznő a díjátadót követő sajtóeseményen elmondta, hogy büszke a magyar származására és még egy magyar gyerekdalt is elénekelt. Ezzel édesapjához hasonlóan ő is közvetlenül és kedvesen kezeli magyar gyökereit, aki épp annyira büszke származására, amennyire büszkék vagyunk rá.