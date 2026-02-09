Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
Magyar sakkozóra kíváncsi mindenki a Netflixen: a Polgár Judit film a Netflix élén!

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 09. 17:25
Egy magyar sakkozó hódította meg a streaming világát. Alig pár nappal azután, hogy a Polgár Judit életéről szóló dokumentumfilm debütált a Netflixen, A sakk királynője máris a platform nézettségi listájának élén találta magát.
Örökös-Tóth Lajos
Ha a felhasználók a legnézettebb Netflix-filmek listájára tekintenek, olyan alkotásokat láthatnak mint a frissen Oscar-díjra jelölt K-pop démonvadászok, a sokadik virágzását megélő A szürke ötven árnyalata, valamint a Matt Damont és Ben Afflecket összeugrasztó krimi, A nagy fogás. Ezek a filmek azonban mind egyként hajolnak meg a Polgár Judit életéről szóló doku, A sakk királynője előtt, mely február 6-i premierje után mindössze három nappal máris sosem látott magasságokba emelte a magyar sporttörténelem egyik legnagyobb sikersztoriját.

Polgár Judit Netflix
Polgár Judit Netflixes dokumentumfilmje, A sakk királynője is olyan magasságokba jutott el a maga területén, mint korábban a sportolónő (Fotó: Abram Iman)

A világranglista után a Netflix toplistája is meghódítva

A sakk királynője Polgár Judit életét dolgozza fel, a sportolónő fiatalkorától kezdve egészen addig, amíg sakkolimpikonná és szupernagymesterré nem válik, érintve olyan sporttörténeti mérföldköveket, mint például Polgár Judit Kaszparovval való ikonikus rivalizálása.

A filmben maga a címszereplő, azaz Polgár Judit is megszólal, aki első kézből meséli el, milyen volt nőként, egy erősen szexista közeg ellensodrásában a csúcsra jutni, sőt, a sportág egyik legnagyobb élő legendájává válni, aki rekordot rekordra halmozott. Emellett pedig a direktor, Rory Kennedy különösen erős hangsúlyt fektet Polgár Judit édesapjának, Polgár László rendhagyó nevelési stílusának is, mely alaposan megoszthatja a közönséget.

QUEEN OF CHESS - Movie Set
Garri Kaszparov és Polgár Judit ütközetét a Netflix filmje is megörökíti (Fotó: Netflix)

Polgár Judit nem először ihleti meg Hollywoodot

A sakk királynője már korábban is inspirációként szolgált a vörös streamingóriás számára, és azzal is hatalmasat tarolt a Netflix. Történetesen a szolgáltató történetének egyik legnépszerűbb minisorozata, a The Queen’s Gambit, azaz A vezércsel is minimálisan hozzá köthető, miután a központi szereplője egy fiatal lány, aki végigverte a sakkvilág nagyhatalmait.

Bár A vezércsel hivatalosan Walter Tevis azonos című regénye alapján készült, nem lehet nem észrevenni a közös pontokat a széria főhősnője, az Anya Taylor-Joy által alakított Beth, valamint Polgár Judit pályaútja között, mi több, a magyar sakkozó még szakmai tanácsokkal is ellátta a színésznőt és a stábot is a műsor készítése során.

A sakk királynője elérhető a Netflix kínálatában. A Polgár Judit életéről szóló dokumentumfilm előzetesét itt tudod megtekinteni:

 

