Pokoli részletek Peter Greene haláláról: lelőtte magát a világsztár!

Tavaly év végén jött a lesújtó hír, hogy Peter Greene, a Ponyvaregény és A maszk filmek gonosztevője tragikus hirtelenséggel meghalt, holttestére a rendőrök találták rá otthonában. Peter Greene halálának oka eddig ismeretlen volt, de az azóta is tartó rendőrségi nyomozás és orvosi vizsgálat most újabb hivatalos konklúzióval szolgált.

Peter Greene mindig feszült játékot hozott a filmjeibe (Fotó: Hollywood Pictures)

Peter Greene lelőtte magát

Peter Greene holttestét 2025. december 12-én találták meg a Manhattan-i lakásában. A rendőrséget a szomszédok értesítették, miután hosszú időn keresztül hangosan szólt a karácsonyi zene az ingatlanból. A hatóságok egy úgynevezett 'jóléti ellenőrzés' során jutottak be a lakásba, ahol a színészt a padlón, arccal lefelé találták meg. A decemberi beszámolók szerint jól látható, véres sérülések voltak a testén, a lakásban pedig vérnyomokat fedeztek fel. A helyszín állapota sokkolta a kiérkező nyomozókat, akik azonnal vizsgálatot indítottak a halál körülményeinek tisztázására, egyebek között, hogy kizárják az idegenkezűséget.

A hivatalos orvosszakértői vélemény szerint a színész halálát a baloldali hónalján szerzett lőtt seb okozta, melynek révén megsérült a felkari artériája és így végül hamar elvérzett. Tudatos öngyilkossági kísérletre utaló nyomokat nem találtak, az aktuális hatósági információk szerint Peter Greene véletlenül meglőtte magát.

Peter Greene halálának körülményei egykori barátait különösen sokkolta, hiszen függőségi gondokkal küszködött, amiből kilábalni látszott és épp egy egészségügyi beavatkozásra készült — ugyanakkor senki nem gondolta, hogy ez különösebb figyelmet érdemelt volna. Sőt, különösen jó kedvű volt, éppen a karácsonyi időszakra készült, amikor a halálos baleset bekövetkezett.

A Peter Greene-filmekben legtöbbször a kőkemény, hiteles bűnöző karaktereiként láthattuk játszani a színészt. Ő volt Zed a Ponyvaregényben, akivel Bruce Willis és Ving Rhames brutálisan leszámolnak egy felkavaró jelenet után, de ő volt A maszk főgonosza,valamint fontos szerepe volt még a Közönséges bűnözők és Kiképzés filmekben. Utolsó alkotása a 3 Days Rising című film lesz, melyben a kilakoltatással küzdő Mickey Rourke és Ice-T is szerepet kapnak.