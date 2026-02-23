Peter Fonda a munkába menekült a családi tragédiák elől

Peter Fonda ma ünnepelné 86. születésnapját. Henry Fonda fia, Jane Fonda testvére és Bridget Fonda apja a Szelíd motorosok filmből lehet ismerős a filmrajongóknak. Számos remek moziban szerepelt, a Szelíd motorosoknak köszönhetően pedig a hippi ellenkultúra egyik vezéralakját látták benne, de a szakmai sikerek mellett családi életét tragédiák sora szegélyezte.

Peter Fonda családja Hollywood egyik legnagyobb színészdinasztiája volt (Fotó: Keystone Press Agency)

Peter Fonda családja

Peter Fonda a hollywoodi Aranykor egyik legnagyobb alakja, Henry Fonda és Frances Seymour Fonda gyermekeként látta meg a napvilágot. Annak ellenére, hogy édesapja, Henry Fonda a legtöbbször a jók oldalán állt filmszerepeiben, a való életben ez egészen másként volt. Rideg volt, érzelmeit nehezen fejezte ki, a legenda szerint már bőven elmúlt 70 éves, amikor először mondta azt Peternek, hogy szereti. Édesanyja, Frances Seymour Fonda sem volt a gondoskodó anya mintaképe. Az asszonyt túlságosan felemésztette, hogy férje a maximális tökéletességet várta el tőle, miközben szeretők egész sorát tartotta mellette, ezt pedig nem is igazán titkolta. Frances teljességgel megszállottja lett a különböző fogyókúráknak és plasztikai beavatkozásoknak, majd amikor minden igyekezete ellenére Henry Fonda elhagyta egy fiatalabb nőért, pszichiátriára került és önkezével vetett véget életének. Peter és testvére, Jane Fonda nagyon sokáig nem is tudták, pontosan hogyan halt meg az édesanyjuk, gyermekkoruk első nagyobb traumáját a szüleik okozták. Jane Fonda, aki szintén színészként épített karriert, évtizedeken át küzdött a sebekkel és a fájdalommal, amit szülei okoztak neki, erről a későbbiekben többször is őszintén nyilatkozott.

Jane Fonda és Peter Fonda apjukkal való kapcsolata közel sem volt felhőtlen (Fotó: Northfoto)

Peter Fonda a munkába menekült

Peter Fonda és édesapja kapcsolata egyébként sem volt felhőtlen, azonban az édesanyja öngyilkossága után kettejük viszonya javíthatatlannak látszott. Peter és testvére, Jane hamar megtanulták azt a szinte már általánosnak mondható igazságot, melyre számos hollywoodi sztár gyermeke ráment már: a csillogás és a sikerek nem egyenlőek a boldog családi élettel. Henry Fonda 1982-ben bekövetkezett halála előtt végül úgy-ahogy rendbe hozták a kapcsolatukat. Peter rendkívül nehezen tudta feldolgozni, hogy édesanyja nincs többé. 10 évvel Frances halála után tudta meg, hogy mi is történt valójában. A hír lesújtotta, a munkába temetkezve próbálta feldolgozni a sokkot. Ekkor indult be igazán a karrierje, az igazi áttörése előtt A vad angyalokban játszott Nancy Sinatrával, majd jött Dennis Hopper road movie-ja, a Szelíd motorosok, ami igazán feltette a térképre Peter Fondát. A Szelíd motorosokban Wyatt szerepét játszotta, emellett producere is volt a mozinak és a forgatókönyvön is együtt dolgozott Dennis Hopperrel. A film hatalmas sikert aratott, Peter Fonda pedig Oscar-jelölést is kapott a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában. A Szelíd motorosok egy új korszak kezdetét jelentette, Peter Fonda pedig ezen új korszak egyik vezéralakjává vált. A hippikorszak, a vietnámi háború elleni tüntetések, a szexuális forradalom jellemezte ezt az időszakot, Peter Fonda laza, bőrkabátos imidzse pedig tökéletesen beleillett a képbe. Egész életében elismerték a munkásságát, azonban sosem lett belőle akkora világsztár, mint testvéréből, Jane Fondából. 2019-ben bekövetkezett haláláig folyamatosan forgatott, kisebb-nagyobb filmes és televíziós projektekben is szerepelt.