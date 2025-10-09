Jöhet az újabb Oscar? Ilyen lett Nemes Jeles László új filmje – Árva kritika

A külföldi filmfesztiválokon hatalmas sikereket ért már el Nemes Jeles László új filmje, az Árva, ami augusztus 28-án debütált a Velencei Filmfesztiválon. A magyar mozikban október 23-tól lesz látható az Oscar-díjas magyar rendező legújabb alkotása.

Az Árva a 99. Oscar-gálára nevezett magyar alkotás (Fotó: Mozinet)

Árva az ország, árvák a szereplők

A történet a második világháború utáni években indul, amikor Andor, akit Barabás Bojtorján alakít, újra találkozik a világháború alatt vidéken bujkáló édesanyjával (Waskovics Andrea). Ez már megalapozza az első feloldásra váló konfliktust, az anya-fia kapcsolatot, amit megtépáztak a külön töltött évek. Miközben Andor és édesanyja próbálnak visszatalálni egymáshoz, kikerülhetetlenül ott lebeg közöttük a hiányzó apa szelleme.

Közben előreugrunk az időben, néhány nappal az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után járunk. Andor és a Waskovics Andrea által alakított anya kapcsolata már megszilárdulni látszik, kialakul köztük egy “ketten a világ ellen” típusú néma szövetség. Andor az anyja történeteiből kialakítja magának Hirsch, az édesapa képét, aminek hézagjait a saját képzeletével tölti ki, sőt, minden nap “beszélget” is vele, és töretlen hittel várja haza a férfit.

A család személyes történetét közben mélyen átitatják a történelem eseményei, amik körülöttük zajlanak és a hétköznapok részévé válnak. Nemes Jeles László zseniális atmoszférát teremt, az utolsó cérnaszálig érzékeljük azt a miliőt, ami a forradalom leverése utáni időszakot jellemezte. A csonka család tagjai is valamilyen szinten árvák, és az ország is elárvul a megfojtott forradalom után. Külső segítség nem érkezik, sem Andornak, sem az országnak.

Andor (Barabás Bojtorján) és édesanyja Klára (Waskovics Andrea) újból megtanulják szeretni egymást (Fotó: Mozinet)

Az Andort alakító Barabás Bojtorján korábban nem tört színészi babérokra, azonban ebben a szerepben olyan alakítást nyújt, ami miatt még évtizedekig emlegethetjük a nevét. Ha a pályán marad, ígéretes karrier állhat előtte. Az anya szerepében feltűnő Waskovics Andrea a Blokád és a Nagykarácsony című magyar filmekből lehet ismerős a nézőknek, Klára szerepében igazán lenyűgöző. Andor barátja, Sári, akit Szabó Elíz játszik, hasonlóan feledhetetlen, és a francia castingból kiválasztott Grégory Gadebois alakítása is mély nyomot hagy a nézőben.