Jenna Ortega megtörte a csendet: ezért nem tér vissza az új Sikoly-filmben

Jenna Ortega neve mára szinte összeforrt a Sikoly-franchise újraélesztésével, ezért sokakat meglepett, amikor a színésznő bejelentette, hogy nem tér vissza a hetedik részben. A hivatalos verzió szerint az elfoglaltságai – különösen a Netflix Wednesday című sorozatának második évada – miatt nem tudta vállalni a szereplést. Ortega azonban nemrégiben elárulta, hogy valójában nem az időbeosztása vagy a fizetés állt a háttérben.

Jenna Ortega neve mára szinte összeforrt a Sikoly-franchise újraélesztésével Fotó: Imdb

Semmi köze nem volt sem a fizetéshez, sem az időbeosztáshoz.

A színésznő elmondta, hogy a Sikoly hetedik részének körülményei egyre zavarosabbá váltak. Kolléganője, Melissa Barrera éppen egy nyilvános vitába keveredett politikai megnyilvánulásai miatt, miközben a film eredeti rendezőpárosa, Tyler Gillett és Matt Bettinelli-Olpin is kiszálltak a projektből. Ortega úgy érezte, hogy a csapat, amelybe beleszeretett, széthullott, és így már nem jelentett számára szakmai előrelépést a folytatásban való részvétel.

Úgy fogalmazott, ha a film nem azokkal az emberekkel készül, akikkel az előző részeket forgatta, akkor ez nem tűnik számára megfelelő lépésnek a karrierje szempontjából. Később Christopher Landon vette át a rendezést, de ő is távozott „kreatív nézeteltérések” miatt. Végül Kevin Williamson, az eredeti Sikoly írója lépett a helyébe.

Ortega időközben a Wednesday sorozat második évadának egyik producere lett, ami számára komoly előrelépés. Elmondása szerint most már magabiztosabban vállalja a véleményét és nagyobb beleszólása van karaktere alakításába is. Emellett igyekszik egyre több eredeti forgatókönyv alapján készült filmben szerepet vállalni, mert szeretne új történeteket életre kelteni – akkor is, ha ezek elsőre furcsának tűnnek.

A franchise-filmek világából lassan kitekintő Jenna Ortega jelenleg a Death of a Unicorn című filmjén dolgozik, és úgy érzi, eljött az ideje annak, hogy új rendezőkkel és eredeti ötletekkel dolgozzon - írja az Entertainment Now.